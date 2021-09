Diffusion en direct des Emmy Awards 2021: comment regarder la cérémonie de remise des prix en ligne de n’importe où

Après une remise des prix qui était principalement virtuelle l’année dernière, les 73e Emmy Awards se tiendront à nouveau en personne, bien qu’avec un plus petit nombre de nominés et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder les Emmys de cette année à la télévision ou en ligne.

Les Primetime Emmy Awards sont organisés chaque année pour célébrer l’excellence de la programmation télévisée aux heures de grande écoute aux États-Unis. la gamme de nominés propose plus de programmes de services de streaming que jamais.

Alors que Jimmy Kimmel a accueilli les Emmy Awards l’année dernière, l’acteur et comédien de stand-up Cedric the Entertainer assumera le rôle pour la cérémonie de remise des prix de cette année. Ce sera la première fois qu’il accueille les Emmys, mais apparemment, il est lui-même un grand amateur de télévision.

En ce qui concerne les nominés pour les Emmy Awards 2021, The Crown de Netflix et The Mandalorian de Disney sont en tête du peloton avec 24 nominations chacun, suivis de Ted Lasso d’Apple TV + avec 20 nominations.

Que vous soyez un passionné de télévision ou que vous souhaitiez simplement voir certaines des plus grandes stars d’Hollywood monter sur la scène extérieure de l’Event Deck à Los Angeles, nous vous montrerons exactement comment regarder les Emmy Awards 2021 de n’importe où dans le monde.

Emmy Awards 2021 – Quand et où ?

La 73e édition des Primetime Emmy Awards se tiendra le dimanche 19 septembre à l’Event Deck de LA Live juste à côté du Microsoft Theatre de Los Angeles, en Californie, à partir de 20h HE / 17h PT / 1h BST. Les téléspectateurs américains pourront regarder les Emmys sur CBS, les Canadiens pourront regarder la remise des prix sur CTV, les téléspectateurs britanniques pourront se brancher sur Sky Showcase et les téléspectateurs australiens pourront regarder l’événement sur Fox Arena.

Comment regarder les Emmy Awards 2021 aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous souhaitez regarder les Emmy Awards 2021, vous pourrez le faire à partir de 20 h HE / 17 h HP sur CBS. La remise des prix de cette année sera également diffusée en direct sur Paramount +, mais vous pourrez également la regarder à la demande par la suite.

Pas intéressé à vous inscrire au câble ou à Paramount Plus juste pour regarder les Emmys cette année ? Ne vous inquiétez pas car il existe désormais un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès à CBS afin que vous puissiez regarder la remise des prix en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 64,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à CBS, le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming. YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à CBS ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et un essai gratuit de 7 jours est disponible. FuboTV – à partir de 59,99 $ par mois. FuboTV vous donne accès à CBS ainsi qu’à plus de 80 autres chaînes. Le service comprend également un essai gratuit de 7 jours afin que vous puissiez le tester par vous-même. AT&T TV Now – 55 $ par mois – AT&T TV Now vous donnera accès à CBS et le service vous permet de regarder plus de 45 chaînes de télévision en direct. Vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu à l’aide de son DVR cloud.

Obtenez une diffusion en direct des Emmy Awards 2021 au Canada

Les fans de télévision canadiens pourront regarder les Emmy Awards 2021 en direct sur CTV à partir de 20 h HE / 17 h HP dimanche. Cependant, vous pouvez également diffuser la remise des prix dans son intégralité en direct sur le site Web de CTV ou sur votre smartphone avec l’application CTV, mais vous devrez vous connecter avec les informations d’identification de votre fournisseur de câble pour le faire.

Regardez les Emmy Awards 2021 au Royaume-Uni

Si vous habitez au Royaume-Uni et que vous souhaitez regarder les Emmy Awards 2021 en direct, vous aurez besoin d’un abonnement Sky pour le faire, car le réseau diffusera la remise des prix sur sa toute nouvelle chaîne Sky Showcase. Cependant, vous devrez attendre une journée pour regarder les Emmys au Royaume-Uni, car Sky Showcase montrera la remise des prix dans son intégralité à partir de 23 heures BST lundi.

Obtenez une diffusion en direct des Emmy Awards 2021 en Australie

Les téléspectateurs australiens disposant d’un forfait câble Foxtel pourront également regarder les Emmy Awards 2021 lundi, car Fox Arena diffusera la remise des prix à 10h AEST / 8h AWST. Si vous travaillez, ne vous inquiétez pas, car le réseau diffusera également une rediffusion de la remise des prix plus tard dans la soirée à 19h30 AEST / 17h30 AWST.

Regardez les Emmy Awards 2021 de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder les Emmy Awards 2021 aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous voulez voir quelles émissions de télévision et quels acteurs remportent des prix cette année lorsque vous êtes loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Nominés aux Emmy Awards 2021

Alors que vous pouvez voir la liste complète des nominés pour les Emmys de cette année sur le site officiel des Emmys, nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns des nominés de nos catégories préférées :

Série comique exceptionnelle Black-ish Cobra Kai Emily à Paris Hacks pen15 Ted Lasso L’agent de bord La méthode Kominsky Acteur principal dans une série comique Anthony Anderson (noir-ish) Kenan Thompson (Kenan) William H. Macy (Shameless) Jason Sudeikis (Ted Lasso) Michael Douglas (The Kominsky Method) Actrice principale dans une série comique Tracee Ellis Ross (noir) Jean Smart (Hacks) Allison Janney (Maman) Aidy Bryant (Shrill) Kaley Cuoco (The Flight Attendant) Série dramatique exceptionnelle Bridgerton Lovecraft Country Pose The Boys The Crown The Handmaid’s Tale The Mandalorian This Is Us Outstanding Limited ou Anthology Series I May Destroy You Jument d’Eastown The Queen’s Gambit Le chemin de fer clandestin WandaVision Programme de compétition exceptionnel L’a réussi ! RuPaul’s Drag Race The Amazing Race The Voice Top Chef Série de discussions sur les variétés exceptionnelles Conan Jimmy Kimmel Live! La semaine dernière ce soir avec John Oliver L’émission quotidienne avec Trevor Noah L’émission tardive avec Stephen Colbert

