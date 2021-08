Diffusion en direct des États-Unis contre le Mexique: comment regarder la finale de la Gold Cup 2021 de la Concacaf en ligne de n’importe où

Les favoris et les champions en titre, le Mexique, affrontent les États-Unis alors que la Gold Cup de la Concacaf de cette année atteint sa grande finale.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct de la finale de la Gold Cup 2021 de la Concacaf, où que vous soyez dans le monde, avec notre guide USA vs Mexique ci-dessous.

L’équipe américaine de Gregg Berhalter n’a encaissé qu’un seul but sur sa route vers la finale.

Les Stars and Stripes ont néanmoins tardé à réserver leur place dans la pièce maîtresse d’aujourd’hui, après avoir été emmenés sur le fil lors de leur demi-finale contre l’équipe invitée du tournoi, le Qatar, avec la frappe de Gyasi Zardes à la 86e minute s’avérant décisive.

Le Mexique a également été obligé de se battre pour sa place dans l’affrontement de ce soir, avec la finition lisse d’Hector Herrera à la neuvième minute du temps additionnel qui a brisé le cœur du Canada alors qu’El Tri s’est imposé 2-1.

La clé des espoirs du Mexique sera le triumvirat de milieu de terrain composé de Jonathan dos Santos, Edson Alvarez et Hector Herrera, qui ont de plus en plus impressionné au fur et à mesure que le tournoi se déroulait.

Suivez notre guide ci-dessous pendant que nous expliquons comment obtenir une diffusion en direct USA vs Mexique et regarder la finale de la Gold Cup 2021 de la Concacaf où que vous soyez dans le monde et GRATUITEMENT.

Finale de la Gold Cup 2021 de la Concacaf : où et quand ?

La finale de la Gold Cup aura lieu le dimanche 1er août à l’Allegiant Stadium du Nevada, aux États-Unis.

Le coup d’envoi est à 20h30 HE / 17h30 PT / 1h30 BST / 10h30 AEST.

Regardez la finale de la Concacaf Gold Cup 2021 en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de la finale de la Concacaf Gold Cup 2021 plus bas dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder un match, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Comment regarder les États-Unis contre le Mexique en ligne aux États-Unis

Fox Sports détient les droits exclusifs de diffusion en anglais de la finale de la Concacaf Gold Cup 2021 aux États-Unis.

Si vous êtes abonné au réseau dans le cadre de votre forfait câble, vous pouvez diffuser toute l’action via sa plate-forme de streaming.

Si vous n’êtes pas un client de télévision par câble, consultez le service de diffusion en continu FuboTV qui propose une multitude de chaînes de télévision premium, dont Fox Sports. Mieux encore, si vous êtes nouveau sur le service, vous pouvez profiter d’un essai gratuit de 7 jours. Une fois l’essai terminé, le service coûte 65 $ par mois pour 120 chaînes.

Le coup d’envoi est à 20h30 HE / 17h30 HP.

Comment regarder les États-Unis contre le Mexique en direct au Royaume-Uni GRATUITEMENT

Les téléspectateurs britanniques peuvent regarder toute l’action de la finale de la Gold Cup via la chaîne de télévision payante Premier Sports 1.

La chaîne est disponible via Sky et Virgin Media à la télévision à partir de 9,99 £ par mois.

Premier Sports propose également une option de diffusion en continu pour toutes ses chaînes au prix de 9,99 £ et vous donne accès en ligne et en déplacement à Premier Sports 1, Premier Sports 2 et Box Nation ainsi qu’à LaLiga TV.

Le coup d’envoi de la finale de la Gold Cup au Royaume-Uni est donné à 1h30 BST aux premières heures du lundi matin.

Diffusez en direct la finale de la Gold Cup en Australie

Les Australiens fous de foot peuvent regarder les États-Unis contre le Mexique en direct via Sports Flick. La couverture de Sports Flick est disponible en streaming via mobile et tablette avec l’application du réseau, avec un abonnement coûtant 14,99 $ par mois ou 99,99 $ pour un an, ce qui vous donnera également accès à la couverture de la Women’s Champions League, de la Super League chinoise, de la K League, Bundesliga autrichienne et Ligue du golfe Arabique des Émirats arabes unis.

Le match débutera à Down Under à 10h30 AEST dimanche matin.

Comment regarder les États-Unis contre le Mexique en direct au Canada

Les téléspectateurs canadiens pourront regarder la finale de la Gold Cup via le service de streaming OneSoccer.

Disponible via une large gamme d’appareils, y compris Roku, Apple TV, smartphones et Chromecast, un abonnement vous coûtera 9,99 $ par mois ou 99,99 $ pour un an, et vous donnera accès à la couverture de la Premier League canadienne, le Championnat canadien , et la LigaMX mexicaine.

