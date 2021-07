Diffusion en direct des finales de la Coupe Stanley 2021 : comment regarder les Canadiens contre Lighting en ligne de n’importe où

Les Canadiens de Montréal et le Lightning de Tampa Bay ont remporté les séries éliminatoires de la Coupe Stanley cette année, ce qui signifie que les deux équipes se rencontreront sur la glace pour une série au meilleur des cinq afin de déterminer qui remportera le championnat de la LNH cette année et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder les finales de la Coupe Stanley à la télévision ou en ligne.

Les finales de la Coupe Stanley se dérouleront au cours des deux prochaines semaines, du 28 juin au 11 juillet, et sept matchs possibles seront disputés aux États-Unis et au Canada. Le jeu sera réparti entre l’Aréna Amalie à Tampa Bay, en Floride et le Centre Bell à Montréal, au Canada afin qu’aucune équipe n’ait un avantage injuste à domicile comme c’est la tradition.

Alors que les Canadiens et le Lightning ont tous deux détenu la Coupe Stanley dans le passé, les Canadiens n’ont pas remporté le championnat de la LNH depuis 1993. Le Lightning revient quant à lui en finale de la Coupe Stanley après avoir affronté et défait les Stars de Dallas 2-0 lors du match 6 l’année dernière.

Alors que Tampa Bay cherche à bâtir une dynastie après la victoire de l’an dernier, Montréal cherche à entrer dans l’histoire en remportant la Coupe Stanley pour la première fois en 28 ans. Le Lightning sera-t-il en mesure de maintenir l’élan de l’an dernier ou les Canadiens seront-ils en mesure de ramener la Coupe Lord Stanley à son domicile légitime?

Que vous soyez partisan des Canadiens, du Lightning ou que vous vouliez simplement vous mettre à l’écoute pour voir la conclusion époustouflante de la saison de hockey 2020-21 de la LNH, nous vous montrerons exactement comment regarder les sept matchs possibles de la finale de la Coupe Stanley.

Finales de la Coupe Stanley – Quand et où ?

La finale de la Coupe Stanley a débuté le lundi 28 juin et se poursuivra jusqu’au dimanche 11 juillet si les Canadiens et le Lightning finissent par jouer les sept matchs. Chaque match (à l’exception d’un éventuel match 7) débutera à 20 h HE / 17 h HP et les fans de hockey aux États-Unis peuvent regarder toute l’action sur NBCSN, NBC ou Peacock. SportsNet diffusera les finales de la Coupe Stanley au Canada tandis que Premiere Sports le fera au Royaume-Uni et les téléspectateurs australiens pourront regarder le hockey sur ESPN avec un forfait de câble Foxtel.

Comment regarder la finale de la Coupe Stanley aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous souhaitez regarder les Canadiens contre le Lightning lors de la finale de la Coupe Stanley, vous aurez besoin d’un forfait de câble qui vous donne accès à la fois à NBCSN et à NBC. Alors que le jeu 1 et le jeu 2 seront diffusés sur NBCSN, les jeux restants de la série seront tous diffusés sur NBC à 20 h HE / 17 h HP (à l’exception d’un éventuel jeu 7 qui commencera une heure plus tôt). Vous pouvez également diffuser les finales de la Coupe Stanley en ligne sur le site Web de NBCSports, mais vous devrez vous connecter avec les informations d’identification de votre fournisseur de câble pour le faire.

Si vous avez déjà coupé le cordon, vous pouvez diffuser les finales de la Coupe Stanley sur le service de streaming de NBC Peacock. Un abonnement financé par la publicité à Peacock Premium ne coûte que 4,99 $ par mois, mais vous pouvez également payer 9,99 $ par mois pour un abonnement à Peacock Premium Plus si vous souhaitez regarder le hockey sans publicité.

Pas intéressé à vous inscrire au câble ou à Peacock pour regarder les Canadiens contre le Lightning sur NBC? Ne vous inquiétez pas car il existe un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès au réseau afin que vous puissiez regarder les finales de la Coupe Stanley en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 64,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à NBC, le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming. Sling TV – 35 $ par mois – Pour avoir accès à NBC, vous devrez vous inscrire au forfait Sling Blue de Sling TV. Le service vous permet également de regarder sur trois écrans simultanément et d’enregistrer la télévision en direct avec son Cloud DVR. YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à NBC ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et à un essai gratuit de 14 jours disponible. AT&T TV Now – 69,99 $ par mois – Le forfait Divertissement d’AT&T TV Now vous donnera accès à NBC et le service vous permet de regarder plus de 45 chaînes de télévision en direct. Vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu à l’aide de son DVR cloud. FuboTV – à partir de 64,99 $ par mois. FuboTV vous donne accès à NBC ainsi qu’à plus de 80 autres chaînes. Le service comprend également un essai gratuit de 7 jours afin que vous puissiez le tester par vous-même.

Comment regarder les finales de la Coupe Stanley en direct au Canada

Les amateurs de hockey canadiens pourront regarder chaque match de la finale de la Coupe Stanley de cette année sur Sportsnet et CBC. Tout comme aux États-Unis, les deux réseaux diffuseront chaque match à 20 h HE / 17 h HP, à l’exception du match 7 qui commencera une heure plus tôt si un champion n’est pas désigné d’ici là.

Les coupe-cordes peuvent regarder l’intégralité de la finale de la Coupe Stanley sur le service de diffusion en continu de Sportsnet Sportsnet NOW pour seulement 19,99 $ par mois et les amateurs de hockey au Québec peuvent se brancher sur TVA Sports pour une couverture en français de chaque match.

Comment regarder les finales de la Coupe Stanley en direct au Royaume-Uni

Les téléspectateurs britanniques pourront regarder tous les matchs de la finale de la Coupe Stanley sur Premier Sports, bien que la couverture du réseau commence tôt chaque matin à 1 heure du matin BST. Si vous n’êtes pas encore abonné à Premiere Sports et que vous avez un forfait câble, vous pouvez le faire via Sky pour 10,99 £ par mois ou via Virgin Media pour 12,99 £ par mois. Le réseau propose également une option de diffusion en continu qui vous donne accès à Premiere Sports 1 et 2 pour 10,99 £ par mois.

Diffusez en direct la finale de la Coupe Stanley en Australie

Si vous habitez en Australie et avez un forfait câble Foxtel, vous pourrez regarder les finales de la Coupe Stanley sur ESPN et la couverture du réseau de chaque match commencera à 10h AEST / 8h. Les coupe-cordes qui veulent regarder les Canadiens contre le Lightning peuvent également le faire sur Kayo Sports. Un abonnement au service de streaming sportif coûte entre 25 $ et 35 $ par mois selon le forfait que vous choisissez, mais les nouveaux clients peuvent profiter de l’essai gratuit de 14 jours de Kayo Sports pour regarder les finales de la Coupe Stanley en ligne.

Adhésion MAINTENANT Sports



Regardez la couverture par Sky Sports de la finale de la Coupe Stanley en ligne avec un abonnement NOW Sports. Regardez la couverture d’aujourd’hui pour 10 £ ou obtenez un laissez-passer mensuel pour 34 £.

À partir de 10 £ dès MAINTENANT

Comment regarder les finales de la Coupe Stanley en direct de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder les Canadiens contre Lighting aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder les finales de la Coupe Stanley de cette année lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Calendrier complet des finales de la Coupe Stanley 2021

Match 1 Tampa Bay à Montréal – Lundi 28 juin à 20 h HE / 17 h HP Game 2 Montréal à Tampa Bay – Mercredi 30 juin à 20 h HE / 17 h HP Game 3 Tampa Bay à Montréal – Vendredi 2 juillet à 20 h HE / 17 h PT Match 4 Tampa Bay à Montréal – Lundi 5 juillet à 20h HE / 17h PT Game 5 Montréal à Tampa Bay – Mercredi 7 juillet à 20h HE / 17h PT Game 6 Tampa Bay à Montréal – Vendredi 9 juillet à 20h HE / 17h PT Game 7 Montréal à Tampa Bay – Dimanche 11 juillet à 19h HE / 15h HP

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.