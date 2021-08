Diffusion en direct des Jeux paralympiques 2020: comment regarder toute l’action de Tokyo en ligne de n’importe où

Après un report d’un an imposé par le coronavirus, les athlètes sont sous les ordres de départ pour la 16e tranche des Jeux paralympiques, avec un total de 539 événements se déroulant dans 22 sports.

Lisez la suite pour notre guide complet pour obtenir une diffusion en direct de Tokyo 2020 et regardez toute l’action des Jeux paralympiques du Japon en ligne où que vous soyez en ce moment.

Source : Twitter / @Jeux paralympiques

Deux semaines seulement après la cérémonie de clôture des Jeux olympiques, c’est maintenant au tour des meilleurs athlètes handicapés du monde d’occuper le devant de la scène.

Des sensations brutales du “ballon du meurtre” du rugby en fauteuil roulant à la précision presque sereine du boccia, il est temps pour une autre quinzaine d’action sportive à ne pas manquer.

Les stars clés à surveiller incluent l’icône du saut en longueur allemand Markus Rehm, la superstar de la natation américaine Jessica Long et le grand espoir du pays hôte pour l’or, la star du tennis en fauteuil roulant Shingo Kunieda.

Alors que le décor est planté pour qu’une foule de jeunes athlètes pénètrent dans la conscience du monde du sport, il y a aussi une foule de grands paralympiens de retour à Tokyo – la légendaire cycliste Dame Sarah Storey visera à égaler le record de l’équipe GB du nageur Mike Kenny de 16 médailles d’or paralympiques, tandis que la star iranienne du tir à l’arc Zahra Nemati espère remporter une troisième médaille d’or consécutive à Tokyo.

Jeux paralympiques de Tokyo 2020 : où et quand ?

Se déroulant dans divers lieux autour de Tokyo, les Jeux paralympiques 2020 se déroulent du mardi 24 août au dimanche 5 septembre.

Le programme complet et les horaires de chaque événement peuvent être consultés sur le site Web officiel des Jeux paralympiques.

Comment regarder les Jeux Paralympiques 2020 en direct de l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens des Jeux de 2020 plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder les Jeux paralympiques de Tokyo 2020, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous cherchez d’autres options ? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

Comment regarder les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 en ligne au Royaume-Uni

Il y a des nouvelles fantastiques pour les fans de sport au Royaume-Uni qui souhaitent regarder les Jeux paralympiques de 2020. Plus de 300 heures d’action clé de Tokyo seront diffusées en direct via Channel 4 en clair.

Cela signifie que la couverture sera disponible en streaming gratuitement via le service de streaming All4.

Si cela ne suffisait pas, le site Web dédié aux Jeux paralympiques de Channel 4 diffusera jusqu’à 16 flux en direct à la fois, représentant plus de 1 000 heures d’action.

Diffusion en direct des Jeux paralympiques de Tokyo 2020 en direct en Australie

Il y a aussi d’excellentes nouvelles pour les téléspectateurs de Down Under, avec le réseau terrestre Channel 7 le diffuseur exclusif des Jeux paralympiques de 2020 en Australie.

Cela signifie que la couverture de la station en clair sera également disponible pour regarder via le service de streaming 7Plus du réseau.

Comment regarder les Jeux paralympiques 2020 en direct au Canada

La couverture au Canada est partagée entre CBC et Sportsnet.

CBC mettra gratuitement à disposition une partie importante de sa couverture sur son site Web et ses applications.

Pour sa couverture premium, le service de streaming autonome de la chaîne, CBC Gem, propose un essai GRATUIT d’un mois. Après cela, un abonnement coûte 4,99 $ CA par mois.

Le diffuseur de télévision payante Sportsnet offrira également une couverture limitée des Jeux paralympiques, avec son offre de streaming Sportsnet Now, un choix parfait pour les fans de coupe-corde, ne coûtant que 19,99 $ par mois.

Comment regarder les Jeux Paralympiques 2020 en ligne aux États-Unis

L’action de Tokyo étant partagée entre la couverture télévisée linéaire sur NBCSN ou NBC, la chaîne olympique et son service de streaming dédié Peacock TV.

Peacock devrait montrer les finales de plusieurs sports, notamment le basketball en fauteuil roulant, le rugby en fauteuil roulant, le volleyball assis ainsi que les marathons, ainsi que des événements où les athlètes de l’équipe américaine devraient bien réussir. Cependant, vous aurez besoin d’un abonnement Premium pour regarder. Peacock coûte généralement 4,99 $ par mois pour son service financé par la publicité ou 10 $ par mois pour un contenu sans publicité. Bien sûr, les chaînes en direct et les événements comme les Jeux paralympiques auront toujours des publicités.

