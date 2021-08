Diffusion en direct des Lions contre l’Afrique du Sud: comment regarder le 3e match test en ligne de n’importe où

C’est une série qui a eu un peu de tout – sauf, peut-être, le respect mutuel. Et après deux semaines de mauvaise humeur ponctuées de tirs embusqués, de morsures, de perte de temps et d’appâts envers les arbitres, le 3e Test de cette tournée haletante des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud ne pouvait être organisé de manière plus alléchante. C’est une finale de coupe, le décideur, le jeu qui fait ou défait tout l’été – alors lisez la suite pendant que notre guide explique comment regarder une diffusion en direct des Lions britanniques et irlandais contre l’Afrique du Sud pour le 3e match test de n’importe où dans le monde.

Les hommes de Warren Gatland ont eu le dessus après avoir remporté le premier match, mais ils n’ont tout simplement pas été autorisés à participer au 2e test le week-end dernier. Les Springboks ont dicté le rythme et dominé le match, dépassant deux fois pour écraser les touristes 27-9.

Parfois, c’était difficile à regarder – chaque mi-temps était traînée pendant plus d’une heure alors que des échauffourées éclataient partout sur le terrain, et les officiels du match se débattaient sous la pression qui leur avait été exercée par Rassie Erasmus.

Alun Wyn Jones a un travail à faire pour essayer de garder ses hommes concentrés, tandis que Siya Kolisi, Faf de Klerk et Eben Etzebeth seront probablement sur le point de se retirer dès le départ.

Cela n’offrira peut-être pas le plus haut niveau de rugby jamais vu, mais ce sera un match de rancune du plus haut niveau. Suivez notre guide pendant que nous expliquons toutes les façons d’obtenir une diffusion en direct Lions contre l’Afrique du Sud du 3e match test, où que vous soyez en ce moment.

Comment regarder Lions vs South Africa 3rd Test en ligne au Royaume-Uni

Les fans de rugby basés au Royaume-Uni sauront que Sky Sports a les droits sur la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud, et cela inclut bien sûr le décideur d’aujourd’hui.

Le 3e test Lions vs Afrique du Sud débutera à 17h00 BST, avec la couverture de Sky commençant à 15h30 sur Sky Sports Action.

Les abonnés peuvent également regarder en mouvement à l’aide de l’application Sky Go, disponible sur presque tous les téléphones, tablettes, ordinateurs portables, PC et consoles modernes.

Si vous n’avez pas Sky Sports, n’ayez crainte, car il y aura probablement un accord Sky TV qui vous conviendra. Ou, si vous cherchez à vous connecter sans être bloqué par un contrat long et coûteux, envisagez l’option de streaming Now plus flexible.

Vous n’êtes pas au Royaume-Uni pour cet affrontement crucial entre les Lions et l’Afrique du Sud ? Pour accéder à votre couverture nationale depuis l’extérieur du Royaume-Uni, vous devrez télécharger un bon VPN comme détaillé ci-dessous.

Comment diffuser en direct Lions vs Afrique du Sud depuis l’extérieur de votre pays

Si vous êtes en dehors de votre pays de résidence – que ce soit au Royaume-Uni ou ailleurs – et essayez de commencer à diffuser le rugby via votre diffuseur natif, vous découvrirez bientôt que vous ne pouvez pas, car son emplacement est limité. Mais il existe un moyen de s’accorder malgré tout.

En téléchargeant et en installant un VPN, vous pouvez efficacement faire croire à votre ordinateur qu’il est de retour à la maison. De cette façon, vous pouvez profiter de votre couverture à domicile sans avoir à trouver un flux illégal – en supposant bien sûr que vous respectiez les petits caractères du diffuseur, en particulier ses termes et conditions.

Utilisez un VPN pour regarder les Lions contre l’Afrique du Sud de n’importe où

ExpressVPN – obtenez le meilleur VPN au monde

Nous avons mis tous les principaux VPN à l’épreuve et nous classons ExpressVPN comme notre premier choix, grâce à sa vitesse, sa facilité d’utilisation et ses solides fonctionnalités de sécurité. Il est également compatible avec à peu près tous les appareils de streaming, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation, ainsi que les mobiles Android et Apple.

Inscrivez-vous dès maintenant à un plan annuel et obtenez un 3 mois supplémentaires absolument GRATUITS. Et si vous changez d’avis dans les 30 premiers jours, faites-le-leur savoir et ils vous rembourseront sans chichi.

– Essayez ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours

Utiliser un VPN est aussi simple qu’un-deux-trois…

1. Téléchargez et installez un VPN – comme on dit, notre premier choix est ExpressVPN

2. Connectez-vous à l’emplacement de serveur approprié – ouvrez l’application VPN, appuyez sur « choisir l’emplacement » et sélectionnez l’emplacement approprié

3. Accédez au flux en direct du diffuseur – donc si vous venez du Royaume-Uni, dirigez-vous simplement vers Sky Go

Diffusion en direct Afrique du Sud vs Lions rugby 3e test en Afrique du Sud

Les fans de Springboks qui souhaitent regarder ce troisième test décisif entre l’Afrique du Sud et les Lions peuvent se connecter via le service d’abonnement SuperSport.

Le coup d’envoi est fixé à 18h SAST, le montage commençant à 16h30.

Si vous n’allez pas être devant un téléviseur, vous pouvez également regarder l’action via le service de streaming du réseau pour PC et Mac, ainsi que via l’application dédiée de SuperSport.

Si vous souhaitez profiter de la couverture de SuperSport mais que vous êtes actuellement hors du pays, votre meilleur pari est d’utiliser un VPN.

Comment regarder les Lions britanniques et irlandais contre l’Afrique du Sud 3rd Test gratuitement en ligne et en direct du rugby aux États-Unis

Le 3e test des Lions contre l’Afrique du Sud débutera samedi à 12 h HE / 9 h HP, et vous pouvez vous connecter via l’excellente plate-forme de streaming de NBC, Peacock TV, qui rend le rugby plus accessible que jamais aux fans basés aux États-Unis.

Peacock ne coûte que 4,99 $ par mois pour un service financé par la publicité qui offre une couverture sportive, des émissions de télévision et des films de qualité supérieure. Alternativement, vous pouvez payer 10 $ par mois pour une couverture sans publicité.

Mais le meilleur de tous, Peacock offre même un Essai GRATUIT de 7 jours vous pouvez en profiter.

Si vous avez déjà pris le train Peacock mais que vous êtes à l’étranger lorsque le 3e test Lions vs Afrique du Sud est lancé, n’oubliez pas que vous pouvez toujours vous connecter comme vous à la maison avec l’aide d’un bon VPN.

Les meilleures offres Peacock TV du jour

Comment regarder une diffusion en direct des Lions contre l’Afrique du Sud en Australie pour le 3e test

Vous avez une fin de soirée devant vous si vous voulez regarder le 3e test Lions contre l’Afrique du Sud, car il débutera à 2 heures du matin AEST le samedi soir / dimanche matin.

Vous pouvez regarder toute l’action sur le service de streaming Stan Sports.

Un abonnement Stan commence actuellement à 10 $ AUS par mois, le module complémentaire Stan Sports coûtant 10 $ AUS supplémentaires par mois.

Cependant, le service propose actuellement un essai GRATUIT de 7 jours du module complémentaire.

Regardez l’Afrique du Sud contre les Lions : le rugby en direct en Nouvelle-Zélande

Sky Sport présente le 3e test Springboks vs Lions en Nouvelle-Zélande, mais préparez-vous à une nuit très tardive.

Le grand match commence à 4h du matin NZST le dimanche matin, avec une couverture commençant à 2h30 du matin.

Les abonnés de Sky Sport peuvent diffuser en direct l’Afrique du Sud contre les Lions via le service Sky Go, tandis que les coupeurs de cordon et n’importe qui d’autre peuvent essayer la plate-forme de streaming uniquement Sky Sport Now – où un laissez-passer hebdomadaire ne coûte que 19,99 $.

Toute personne résidant en Nouvelle-Zélande depuis l’étranger ou vice-versa peut utiliser la route VPN décrites plus tôt pour accéder à leur couverture préférée comme ils le feraient à la maison.

