Diffusion en direct des Pays-Bas contre la République tchèque: aperçu, programmation, heure du coup d’envoi, programmes télévisés, comment regarder l’Euro 2020 en ligne

C’est le jour 2 des huitièmes de finale de l’Euro 2020 ! Après deux matchs passionnants samedi, dimanche nous apporte deux autres matchs avec quatre équipes en lice pour une place en quarts de finale des Championnats d’Europe.

Nous commençons à Budapest, où Frenkie De Jong et Memphis Depay de Barcelone chercheront à mener les Pays-Bas à une place dans les huit derniers lorsqu’ils rencontreront Patrick Schick et la République tchèque. Les Néerlandais étaient l’une des équipes les plus impressionnantes de la phase de groupes, excitant la foule à Amsterdam avec trois belles victoires pour entrer dans les huitièmes de finale en pleine confiance.

Les Tchèques ont connu un bon départ avec une victoire 2-0 sur l’Ecosse et un concurrent au but du tournoi par Schick, mais leurs deux dernières performances contre la Croatie et l’Angleterre laissaient beaucoup à désirer et ils entrent dans celui-ci comme plus gros outsiders que le premier attendu.

Le vainqueur affrontera le Danemark de Martin Braithwaite en quarts de finale. Cela devrait être amusant.

INFO MATCH

Compétition/Journée: UEFA Euro 2020, huitièmes de finale

Date/Heure: dimanche 27 juin 2021, 18h CET (Barcelone), 17h BST/WAT (UK), 12h HE, 9h PT (USA), 21h30 IST (Inde)

Lieu: Puskás Arena, Budapest, Hongrie

Arbitre: Sergueï Karasev (RUS)

VAR: Stuart Attwelll (ANG)

COMMENT REGARDER, DIFFUSER L’EURO 2020

Comment regarder à la télévision: ESPN (USA), ITV 1 (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+, FuboTV (États-Unis), ITV Hub (Royaume-Uni), autres

