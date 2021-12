Diffusion en direct des Wolves vs Liverpool et nouvelles de l’équipe: Mohamed Salah continuera à marquer des buts pour maintenir la pression sur les dirigeants de la Premier League Chelsea

Liverpool sera soucieux de maintenir la pression sur les leaders de la Premier League Chelsea avec un test délicat contre les Wolves ce week-end.

Les Reds ont confortablement battu Everton 4-1 dans le derby du Merseyside en milieu de semaine tandis que l’équipe de Bruno Lage a été bloquée dans un match nul et vierge avec Burnley.

Salah a déjà 13 buts en Premier League cette saison

Pourtant, les Wolves ont obtenu leur troisième feuille blanche consécutive et leur nouvel acier défensif sera mis à l’épreuve lorsqu’ils accueilleront Liverpool.

Les hommes de Jurgen Klopp sont dirigés par Mohamed Salah, dont le doublé contre Everton mercredi l’a porté à 13 buts en Premier League cette saison.

Wolves contre Liverpool : date et heure

Le concours de Premier League aura lieu le samedi 4 décembre.

Il se déroulera à Molineux avec un coup d’envoi à 15h.

Les loups ont perdu leurs neuf derniers matchs contre Liverpool en Premier League sur un score total de 20-2.

Wolves v Liverpool : chaîne de télévision et diffusion en direct

Malheureusement, ce match ne sera pas télévisé sur les écrans britanniques en raison de la panne d’électricité de 15 heures dans le football anglais.

Cependant, les temps forts seront disponibles sur le site Web et l’application Sky Sports peu de temps après la fin du match, puis plus tard lors du match du jour.

Des mises à jour seront également diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de l’après-midi, tandis que talkSPORT.com animera un blog en direct pour suivre toute l’action.

Les loups ont subi des matchs nuls consécutifs sans but après un début de saison impressionnant Wolves v Liverpool: Nouvelles de l’équipe

Les hôtes ont reçu un énorme coup de pouce avec le retour de Ruben Neves de suspension pour ce week-end.

Cependant, il reste à voir si Daniel Podence ou Fernando Marcal reviendront après avoir été testés positifs pour le coronavirus.

Les loups ont également plusieurs blessures à affronter, car Willy Boly, Jonny, Hugo Bueno, Yerson Mosquera et Pedro Neto sont tous hors de combat.

Pendant ce temps, Liverpool est proche de Naby Keita et de Joe Gomez qui retournent à l’entraînement complet, mais ce match arrivera trop tôt pour la paire.

Roberto Firmino et Curtis Jones sont encore à quelques semaines de la remise en forme tandis qu’Harvey Elliott reste le seul absent à long terme du club.

Liverpool est en bonne forme après avoir remporté ses quatre derniers matchs Wolves contre Liverpool : faits sur le match Les loups n’ont remporté qu’une seule de leurs 14 rencontres de Premier League avec Liverpool (D2 L11), gagnant 1-0 à Anfield en décembre 2010. Ils ont perdu leur les neuf derniers contre les Reds dans la compétition par un score total de 20-2. Liverpool n’a perdu aucun de ses huit derniers matches de championnat à l’extérieur contre les Wolves (5 V, 3 défaites), sa dernière défaite en championnat à Molineux revenant en août 1981 ( 0-1). Depuis leur retour en Premier League en 2018, les Wolves n’ont perdu que deux de leurs 13 matches de championnat à domicile samedi à 15h (V7 D4), s’inclinant 2-0 contre Watford en octobre 2018 et 5- 2 contre Chelsea en septembre 2019. Les loups ont gardé trois feuilles blanches consécutives en Premier League, autant qu’ils en avaient gardé lors de leurs 18 matchs précédents. Ils cherchent à en garder quatre de suite pour la première fois depuis une course entre mars et juin 2020. Liverpool a marqué 43 buts en 14 matchs de Premier League cette saison, avec seulement Man City en 2011-12 (48) et 2017- 18 (44) marquant plus à ce stade d’une saison de Premier League. Cependant, les Reds sont troisièmes du classement, les Wolves en 1959-60 étant la dernière équipe à avoir marqué autant à ce stade et à ne pas être en tête de la ligue ayant joué le même nombre de matchs que l’équipe en tête (marqué 43 , étaient 3e). Les deux derniers matchs des Wolves en Premier League se sont terminés 0-0 – la dernière équipe à avoir fait match nul trois fois de suite était West Ham en décembre 2015. Cependant, leurs adversaires Liverpool ont marqué lors de leurs 24 derniers matchs de Premier League. , la plus longue course de ce type dans la division. Le patron de Liverpool, Jürgen Klopp, a remporté ses six matchs de Premier League contre les Wolves, son meilleur record de victoires à 100% contre n’importe quel adversaire dans sa carrière de manager de haut niveau. L’attaquant de Liverpool Diogo Jota fête ses 25 ans. le jour de ce match. Il pourrait devenir le troisième joueur à marquer un but en Premier League le jour de son anniversaire contre une équipe pour laquelle il a déjà joué dans la compétition, après Emmanuel Adebayor (pour les Spurs vs Arsenal en 2012) et Juan Mata (pour Man Utd vs Chelsea en 2019) L’arrière latéral de Liverpool Andrew Robertson pourrait devenir le 15e Écossais à disputer 200 apparitions en Premier League dans ce match, et le premier depuis James McArthur en avril 2018. Les 43 passes décisives de Robertson sont le maximum qu’un Écossais ait fourni lors de ses 200 premiers matchs dans la compétition. , 11 de plus que le suivant (Gary McAllister, 32). L’attaquant de Liverpool Mohamed Salah a été directement impliqué dans au moins un but lors de ses 12 dernières apparitions en Premier League, marquant (12 buts) ou aidant (6 buts) à chaque match . Dans l’histoire de la Premier League, seul Jamie Vardy (15 de suite entre août et décembre 2015) a été impliqué dans un but lors de plusieurs apparitions consécutives.