Diffusion en direct, détails de la pay-per-view et chaîne de télévision britannique pour le choc des titres ce week-end

L’énorme affrontement incontesté pour le titre à quatre ceintures entre Josh Taylor et Jose Ramirez aura lieu ce week-end.

‘The Tartan Tornado’ Taylor détient les titres super légers WBA, IBF et Ring Magazine tandis que Ramirez est le champion WBO et WBC.

Désormais, les deux se rencontreront à Las Vegas pour décider qui régnera en maître en tant que champion absolu de leur division.

Les deux combattants sont invaincus et cherchent à consolider leur héritage dans les livres d’histoire de la boxe et l’Écosse sera derrière leur homme.

Taylor est convaincu qu’il peut remporter l’or de Ramirez, mais fait face à un test intimidant ce week-end.

Taylor vs Ramirez: Comment regarder Ce combat ultra-léger de 12 rounds aura lieu le samedi 22 mai et se tiendra aux Virgin Hotels de Las Vegas. L’action de la soirée sera diffusée en direct sur Fite TV pay-per-view au Royaume-Uni et ne sera PAS sur Sky Sports ou BT Sport Vous pouvez acheter le combat pour 12,99 £ sur Fite TV en cliquant ICI L’événement est disponible pour la diffusion en direct depuis l’application Fite TV, qui peut être téléchargée sur votre appareil mobile, tablette ou Smart TV

Josh Taylor détient deux des quatre ceintures en super-léger et s’attaque à la dernière paire contre Jose Ramirez Taylor vs Ramirez: Undercard

Sous réserve de modifications

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Jose Ramirez (c) contre Josh Taylor (c) – pour les titres super légers WBA (Super), WBC, IBF, WBO et The RingJose Zepeda (c) contre Henry Lundy – pour le titre WBC Silver des poids welters légersJose Enrique Durantes Vivas contre Luis CoriaElvis Rodriguez contre Kenneth Sims JrRaymond Muratalla contre Jose GallegosAndres Cortes contre Eduardo GarzaRobeisy Ramirez contre Ryan Lee Allen Martinez contre Calvin MetcalfTaylor vs Ramirez: Qu’est-ce qui a été dit?

Josh Taylor: «J’ai toujours cru que je serais champion du monde, c’était mon rêve, mais est-ce que je pensais que je me battrais pour devenir champion du monde incontesté? Au fond, probablement pas.

«Quand vous pensez à vous battre pour des combats pour le titre incontestés, vous pensez aux superstars du sport, et maintenant Josh Taylor va être dans un combat de cette ampleur pour tous ces titres et c’est juste un vrai moment ‘pincez-moi’.

Jose Ramirez: «J’essaie de toucher beaucoup de monde. Chaque personne a la possibilité de faire quelque chose de bien dans le monde et j’espère qu’elle la saisira.

«Je sais que j’ai été vraiment béni. J’ai une belle famille et le soutien des gens qui comptent vraiment pour moi dans ma communauté.

«La boxe me définit mais j’aime aussi partager une partie de ma gloire avec les moins fortunés.»