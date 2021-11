Diffusion en direct d’Everton contre Liverpool et nouvelles de l’équipe: Rafael Benitez revient affronter les Reds alors que Jurgen Klopp dit que les matchs de derby du Merseyside sont « trop ​​physiques »

Liverpool a traversé Stanley Park en milieu de semaine pour une première réunion avec l’ancien patron Rafael Benitez depuis que l’Espagnol a repris ses rivaux féroces Everton.

Les Reds ont maintenu le rythme avec le sommet de la Premier League avec une victoire 4-0 sur Southampton ce week-end tandis que les Toffees ont glissé vers leur sixième défaite de la saison contre Brentford.

Benitez affrontera Liverpool pour la première fois dans le derby du Merseyside

Cependant, l’équipe de Jurgen Klopp n’a pas été au meilleur de sa forme lors du derby du Merseyside lors de la dernière campagne, faisant match nul 2-2 à l’extérieur et s’inclinant 2-0 à Anfield.

Ce match de la saison dernière a également vu Virgil van Dijk et Thiago subir des blessures à long terme tandis que Jordan Henderson a exclu un vainqueur tardif par VAR.

Everton contre Liverpool : date et heure

Ce choc de Premier League aura lieu le mercredi 1er décembre.

Le premier derby du Merseyside de la saison aura lieu à Goodison Park avec un coup d’envoi à 20h15.

Liverpool est invaincu lors de ses 10 derniers matchs à l’extérieur de Premier League contre Everton, depuis une défaite 2-0 en octobre 2010.

Everton contre Liverpool : comment suivre

Les mises à jour seront également en direct sur talkSPORT tout au long de la soirée tandis que talkSPORT.com animera un blog en direct pour toute l’action.

Le match sera diffusé en direct sur Amazon Prime et les clients pourront le diffuser en direct via l’application à l’aide de leur appareil mobile, tablette ou ordinateur.

Les non-membres peuvent commencer un essai GRATUIT de 30 jours d’Amazon Prime, ce qui leur donnera accès à toutes les actions. Vous pouvez vous inscrire ici.

Alternativement, les nouveaux clients peuvent rejoindre Amazon Prime pour seulement 7,99 £ par mois ou 79 £ pour l’année.

Van Dijk a été mis à l’écart pendant près d’un an après avoir été à la fin du tacle sauvage de Jordan Pickford Everton contre Liverpool: Nouvelles de l’équipe

Les hôtes ont été en proie à des blessures récemment, Tom Davies étant le dernier à souffrir d’un problème pendant l’entraînement et il a raté la défaite de Brentford.

Abdoulaye Doucoure est revenu ce week-end, mais Dominic Calvert-Lewin est toujours dans la salle de traitement aux prises avec un problème persistant à la cheville.

Yerry Mina (ischio-jambiers) et Andre Gomes (mollet) sont tous les deux absents, mais Demarai Gray s’est remis d’une blessure à l’aine pour figurer samedi.

L’équipe à l’extérieur attend quant à elle Naby Keita, Roberto Firmino, Curtis Jones et Joe Gomez pour faire leur retour de blessure.

Harvey Elliott reste le seul absent de longue date de Liverpool.

Klopp n’aime pas le physique dans le derby du Merseyside qui a également vu Thiago subir une blessure grave Everton v Liverpool: qu’est-ce qui a été dit?

Klopp dit que l’intensité du derby du Merseyside est « trop » pour lui.

Il a déclaré à SKy Sports : « C’est toujours un jeu complètement différent, donc je n’aime vraiment très souvent pas l’intensité du jeu, c’est trop pour moi.

« J’aime le football physique, je n’ai aucun problème avec ça, nous jouons ça, d’autres équipes jouent ça, mais dans ce jeu très souvent, les gens en mettent trop.

« Je ne peux pas dire que c’est mon jeu préféré de l’année pour être honnête, à cause de cela.

« Mais nous avons la chance de regarder Everton demain, nous nous préparerons pour le match et essaierons de faire un match de football normal mais bon. »

Jota (l), Salah (c) et Mane (r) s’avèrent être un cauchemar pour les défenses jusqu’à présent cette saison Everton v Liverpool: Faits du match Everton a gagné 2-0 lors de leur dernier match de Premier League contre Liverpool, mettant fin à 20- jeu sans victoire contre eux dans la compétition. Ils n’ont pas remporté de derbies consécutifs en championnat du Merseyside depuis leur victoire lors des deux rencontres de la campagne 1984-85. Liverpool est invaincu lors de ses 10 derniers matchs de Premier League à l’extérieur contre Everton, depuis une défaite 2-0 en octobre 2010. Cependant, huit de leurs neuf dernières visites de ce type ont terminé au niveau, y compris chacune des quatre dernières d’affilée. Dans l’histoire de la Premier League, Everton vs Liverpool a vu plus de cartons rouges (22) et a été tiré plus souvent (24) que tout autre fixation. Le derby du Merseyside a également vu plus de buts gagnants à la 90e minute que tout autre match de la compétition, tous marqués par Liverpool – Ronny Rosenthal (1993), Gary McAllister (2001), Dirk Kuyt (2007), Sadio Mané ( 2016) et Divock Origi (2018). Everton n’a perdu qu’un de ses 13 derniers matchs en milieu de semaine (mardi, mercredi, jeudi) de Premier League (W7 D5), s’inclinant 3-1 contre Manchester City en février la saison dernière.Liverpool a marqué au moins deux fois dans chacun de leurs 17 derniers matchs toutes compétitions confondues, la plus longue course de ce type dans l’histoire d’une équipe anglaise de haut vol (à égalité avec Sunderland en 1927). Liverpool a remporté quatre matchs de Premier League avec plus de 4 buts cette saison – deux fois plus qu’ils n’en ont réussi pendant toute la saison dernière (2), et déjà un de plus qu’ils ne l’ont fait lors de leur saison de victoire en 2019-2020 (3).Liverpool a perdu son dernier match de championnat à l’extérieur 3-2 à West Ham , mais n’a pas perdu de matchs consécutifs de Premier League sur la route depuis février 2017 (contre Hull et Leicester). Cependant, les Reds ont marqué au moins deux fois lors de chacun de leurs neuf derniers matchs à l’extérieur en Premier League et pourraient devenir la deuxième équipe à le faire lors de 10 matchs consécutifs dans la compétition après Manchester United (11 entre juin et décembre 2020). Everton l’entraîneur Rafael Benítez n’a remporté qu’un seul de ses 10 matchs de Premier League contre des équipes qu’il a précédemment dirigées (D3 L6), battant Chelsea 3-0 avec Newcastle en mai 2018. Pendant ce temps, les anciens managers de Liverpool ont perdu 13 de leurs 14 derniers matchs de Premier League contre les Reds, avec Leicester de Brendan Rodgers gagnant 3-1 la saison dernière dans l’autre. Seul Mohamed Salah (11) a marqué plus de buts en Premier League pour Liverpool que Diogo Jota cette saison (7), l’attaquant portugais marquant huit buts dans son les 11 derniers départs de la compétition pour les Reds. Mohamed Salah a marqué ou aidé un but lors de chacun de ses six derniers matchs à l’extérieur en Premier League (7 buts, 5 passes décisives). Aucun joueur de Liverpool n’a jamais inscrit un but lors de sept apparitions consécutives à l’extérieur dans la compétition auparavant.