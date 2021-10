Diffusion en direct d’Everton contre West Ham : heure du coup d’envoi, actualités de l’équipe et chaîne de télévision

Everton revient en Premier League ce week-end dans le but de poursuivre son bon début de saison contre West Ham.

Les Toffees se sont battus pour un match nul 1-1 à Manchester United avant la pause internationale malgré un certain nombre de joueurs absents en raison de blessures.

Gray et Townsend sont prêts pour leurs plus gros tests en tant que joueurs d’Everton à ce jour

Rafael Benitez accueille de nouveau l’ancien patron d’Everton, David Moyes, à Goodison Park avec les Blues avec trois points d’avance sur West Ham.

Les Hammers entrent dans ce match à la suite d’une coûteuse défaite 2-1 à domicile contre Brentford la dernière fois à la suite de la grève des arrêts de jeu de Yoane Wissa.

Everton contre West Ham : date et heure

Le choc de la Premier League aura lieu le dimanche 17 octobre.

Le match à Goodison Park débutera à 14h.

Un vainqueur tardif de Tomas Soucek a suffi à séparer les deux équipes lors de ce match la saison dernière.

Everton v West Ham : chaîne de télévision et diffusion en direct

Ce match sera diffusé en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League avec une couverture en direct à partir de 13h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Des mises à jour seront également diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de l’après-midi.

Bowen semblait avoir gagné un point pour les Hammers contre Brentford Everton contre West Ham: nouvelles de l’équipe

Lucas Digne s’est ajouté à la liste croissante des blessures des hôtes après avoir contracté un problème aux ischio-jambiers en service international avec la France.

L’arrière gauche est prévu pour une courte période sur la touche et il rejoint Fabian Delph pour être exclu du choc de dimanche.

Everton a également toujours des inquiétudes concernant Dominic Calvert-Lewin, le capitaine du club Seamus Coleman et Richarlison.

Du côté des visiteurs, West Ham a un léger doute sur Vladimir Coufal après son retrait de l’équipe de la République tchèque en raison d’une légère blessure à l’aine.

Le directeur médical de West Ham United, Richard Collinge, a déclaré: «Vladimir a une légère blessure à l’aine qui lui a causé un certain inconfort.

« Nous-mêmes et l’équipe médicale de la République tchèque avons convenu qu’il serait bénéfique pour lui de se reposer pendant cette période, et nous gérerons son rétablissement avec soin en vue de le rendre disponible pour une nouvelle sélection dès que possible. »

Moyes a fait un travail remarquable au stade de Londres et revient dans l’ancien club Everton Everton contre West Ham: statistiques de match Everton a remporté plus de matchs de Premier League (27) et marqué plus de buts en Premier League (87) contre West Ham que contre n’importe quel autre l’autre équipe de la compétition. West Ham a remporté deux de ses trois derniers matchs à l’extérieur de Premier League contre Everton (L1), autant qu’ils en avaient eu lors de leurs 21 visites précédentes à Goodison Park. Ils cherchent à remporter des matchs consécutifs à l’extérieur contre les Toffees pour la première fois depuis mars 1930. Everton a remporté ses trois matchs à domicile en Premier League jusqu’à présent cette saison – ils ont remporté chacun de leurs quatre premiers matchs à Goodison Park dans un campagne de championnat en 1978-79 sous Gordon Lee. West Ham a perdu deux de ses trois derniers matchs de Premier League (W1), plus qu’ils n’en avaient eu lors de leurs neuf précédents combinés (1). Cependant, à l’extérieur, West Ham est invaincu en six matches de Premier League (W4 D2), les Hammers ayant eu une plus longue période dans la compétition en janvier 2009 (7 matchs). Everton a gagné sept points en perdant des positions dans le Premier League cette saison, plus que toute autre équipe entrant dans les matchs de ce week-end. En effet, c’est déjà autant (ou plus) qu’ils en ont gagné lors de chacune de leurs trois dernières campagnes, les Toffees ayant gagné plus de points par derrière en 2017-18 (14). Dominic Calvert-Lewin d’Everton a marqué cinq buts lors de son dernier quatre apparitions contre West Ham dans toutes les compétitions – la seule équipe contre laquelle il a marqué autant de buts pour les Toffees est Newcastle (5). Andros Townsend a été directement impliqué dans huit buts en neuf matchs toutes compétitions confondues pour Everton (5 buts, 3 passes décisives), autant qu’il en avait lors de ses 61 dernières apparitions pour Crystal Palace (2 buts, 6 passes décisives). Cependant, Townsend n’a jamais marqué en 14 matchs contre West Ham, plus qu’il n’a affronté n’importe quelle autre équipe sans trouver le filet dans sa carrière. Demarai Gray en Premier League cette saison. Michail Antonio de West Ham a également réussi trois passes de ballon menant à un but cette saison. Dans toutes les compétitions (avant les matchs de ce week-end), seul Mohamed Salah (12) a été directement impliqué dans plus de buts parmi les joueurs de Premier League cette saison que West Ham Michail Antonio (10 – 6 buts, 4 passes décisives). Le duo de West Ham, Saïd Benrahma et Michail Antonio, s’est créé 14 occasions en Premier League cette saison (7 chacun), plus que toute autre paire dans la compétition jusqu’à présent cette saison. .