Diffusion en direct d’Indy 500 2021: comment regarder la course IndyCar en ligne de n’importe où

Les fans d’IndyCar auront à nouveau l’occasion de marquer le début officiel de l’été en regardant The Greatest Spectacle in Racing et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder la 105e édition de l’Indy 500 à la télévision ou en ligne.

L’Indianapolis 500 tire son nom des 500 milles de piste de l’Indianapolis Motor Speedway dans l’Indiana que 33 voitures Indy couvriront au cours de 200 tours de 2,5 milles. L’Indy 500 est l’une des courses automobiles les plus célèbres au monde et est considérée comme faisant partie de la Triple Couronne du sport automobile aux côtés du Grand Prix de Monaco et des 24 Heures du Mans.

Contrairement à l’année dernière où la course emblématique s’était tenue fin août et où aucun fan n’était présent, l’Indy 500 de cette année se déroulera comme d’habitude pendant le week-end du Memorial Day aux États-Unis et 135 000 fans pourront le voir en personne.

Le vétéran de 43 ans de la série IndyCar de Tokyo au Japon, Takuma Sato a remporté la course de l’année dernière en battant le favori de la course Scott Dixon pour la tête. Cette année cependant, Dixon sera en pole et débutera aux côtés de Colton Herta et Rinus VeeKay dans la rangée 1. Alors que Dixon a quatre pôles Indy 500 à son actif, il n’a pas remporté la course depuis 2008. Cependant, il est le favori. à gagner cette année à 7/2.

Que vous soyez un fan inconditionnel d’IndyCar ou que vous souhaitiez simplement assister à la 105e course de la course, nous vous montrerons comment regarder l’Indy 500 de cette année depuis n’importe où dans le monde.

Indy 500 : Quand et où ?

La 105e édition de l’Indy 500 aura lieu le dimanche 30 mai à l’Indianapolis Motor Speedway dans l’Indiana. NBC commencera sa couverture de l’événement à 9 h HE / 6 h HP dimanche et la course débutera à 12 h 45 HE / 9 h 45 HP. Vous voudrez cependant vous préparer en conséquence, car l’Indy 500 peut durer de trois à cinq heures.

Comment regarder l’Indy 500 aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous avez un abonnement au câble, vous pourrez regarder l’Indy 500 de cette année sur NBC. La couverture de la pré-course commencera à 9 h HE / 6 h HP sur NBCSN avant de passer à NBC à 11 h HE / 8 h HP, bien que la course commence à 12 h 45 HE / 9 h 45 HP.

Vous ne souhaitez pas vous inscrire au câble pour regarder l’Indy 500 de cette année ? Ne vous inquiétez pas car il existe désormais un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès à NBC afin que vous puissiez diffuser la course en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 64,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à NBC, le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming. Sling TV – 35 $ par mois – Pour avoir accès à NBC, vous devrez vous inscrire au forfait Sling Blue de Sling TV. Le service vous permet également de regarder sur trois écrans simultanément et d’enregistrer la télévision en direct avec son Cloud DVR. YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à NBC ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et à un essai gratuit de 14 jours disponible. AT&T TV Now – 69,99 $ par mois – Le forfait Divertissement d’AT & T TV Now vous donnera accès à NBC et le service vous permet de regarder plus de 45 chaînes de télévision en direct. Vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu à l’aide de son DVR cloud. FuboTV – à partir de 64,99 $ par mois. FuboTV vous donne accès à NBC ainsi qu’à plus de 80 autres chaînes. Le service comprend également un essai gratuit de 7 jours afin que vous puissiez le tester par vous-même.

Diffusez en direct l’Indy 500 au Canada

Les fans canadiens d’IndyCar pourront regarder l’Indy 500 de cette année sur Sportsnet et le réseau commencera sa couverture de la course à 11 h HE / 8 h HP. Vous pouvez également diffuser la course en ligne sur le site Web de SportsNet, mais vous devrez vous connecter avec les détails de votre fournisseur de câble pour le faire.

Si vous avez déjà coupé le cordon et que vous souhaitez toujours regarder l’Indy 500 sur SportsNet, ne vous inquiétez pas car vous pouvez vous inscrire au service de streaming du réseau Sportsnet MAINTENANT. Le service coûte 9,99 $ par semaine ou 19,99 $ ou 27,99 $ par mois selon que vous vous inscrivez à SN Now ou à SN Now+.

Regardez l’Indy 500 au Royaume-Uni

Les fans d’IndyCar au Royaume-Uni pourront regarder l’Indy 500 de cette année sur Sky Sports à partir de 17h30 BST. Le réseau diffusera la course dans son intégralité sur Sky Sports Main Event, mais les abonnés Sky peuvent également diffuser l’événement sur son site Web ou avec l’application Sky Go.

Vous ne voulez pas vous inscrire à Sky Sports juste pour regarder l’Indy 500, ne vous inquiétez pas car vous pouvez regarder tout l’événement en direct MAINTENANT avec un Sky Sports Day Pass pour 9,98 £ ou un abonnement Sky Sports Month pour 33,99 £. NOW TV vous permettra également de diffuser la course sur votre ordinateur, votre smartphone, votre téléviseur intelligent ou d’autres appareils de diffusion en continu.

Adhésion MAINTENANT Sports



Regardez la couverture de l’Indy 500 par Sky Sports en ligne avec un abonnement NOW Sports. Regardez la couverture d’aujourd’hui pour 10 £ ou obtenez un laissez-passer mensuel pour 34 £.

À partir de 10 £ dès MAINTENANT

Obtenez une diffusion en direct Indy 500 en Australie

Si vous habitez en Australie et êtes abonné à Foxtel, vous pourrez regarder l’Indy 500 sur Fox Sports à partir de 3h AEST / 1h AWST le lundi 31 mai. Si c’est un peu tard pour vous, ne vous inquiétez pas car Fox Sports diffusera également une rediffusion de toute la course dans l’après-midi à 12h30 AEST / 10h30 AWST ainsi qu’à 13h30 AEST / 11h30 AWST.

Si vous n’êtes pas abonné à Foxtel et que vous souhaitez tout de même assister à toute l’action, vous pouvez également regarder l’intégralité de l’événement sur Kayo Sports. Le service coûte entre 25 $ et 35 $ par mois selon le forfait que vous choisissez, mais les nouveaux clients peuvent profiter de l’essai gratuit de 14 jours de Kayo Sports pour regarder l’Indy 500 de cette année en ligne.

Kayo Sports



Kayo Sports est un moyen facile d’accéder en streaming à la couverture de Fox Sports sur l’Indy 500. Vous pouvez même profiter d’un essai gratuit si vous ne vous êtes jamais inscrit auparavant.

À partir de 25 $ chez Kayo Sports

Regardez l’Indy 500 de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder l’Indy 500 aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la course lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous recherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Programme Indy 500 complet

Ouverture du garage – 5 h HE Ouverture des portes – 6 h HE Inspection technique – 6 h 30 HE Voitures poussées vers la voie des stands – 8 h 15 HE Voitures sur la grille de départ – 10 h 30 HE Présentation des pilotes – 11 h 47 HE Commande de démarrage des moteurs – 12 :38h HE Drapeau vert pour le 105e Indy 500 – 12h45 HE

