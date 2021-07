Diffusion en direct du deuxième test Afrique du Sud contre British & Irish Lions: comment regarder le rugby en ligne de n’importe où

Les Lions britanniques et irlandais pourraient sceller une célèbre victoire sur le circuit ce soir alors qu’ils affrontent les Springboks au Cap.

Lisez la suite pour obtenir votre guide complet pour obtenir une diffusion en direct et regardez le rugby Afrique du Sud contre British & Irish Lions Second Test en ligne de n’importe où.

Les hôtes se sont sentis malmenés avec une succession d’appels d’arbitres lors du premier test dans un match qui les a vus se solder par une défaite 22-17 après avoir mené 12-3 à la mi-temps et seront déterminés à sauver la série avec une victoire aujourd’hui.

L’explosion de l’entraîneur-chef des Springboks Rassie Erasmus sur les réseaux sociaux critiquant les officiels après le premier test a intensifié la tension avant cet affrontement, les hôtes apportant un certain nombre de changements clés à leur formation de départ avec Jasper Wiese, Vincent Koch et Marco van Staden tout rédacteur.

Chris Harris, Conor Murray et Mako Vunipola sont tous prêts à commencer pour les touristes, Taulupe Faletau étant sélectionné sur le banc et Hamish Watson exclu des 23 Lions.

Cela devrait être un affrontement absorbant avec tout ce qui est en jeu pour les Springboks. Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct du deuxième test des Lions d’Afrique du Sud contre les Lions britanniques et irlandais, peu importe où vous vous trouvez dans le monde avec notre guide ci-dessous.

Afrique du Sud contre British & Irish Lions Deuxième test : où et quand ?

Ce match doit avoir lieu au Cape Town Stadium à Cape Town, en Afrique du Sud, le samedi 31 juillet.

Le coup d’envoi est prévu à 18h, heure locale SAST, il s’agit donc d’un départ à 17h BST pour les personnes à l’écoute du Royaume-Uni et à 12h HE / 9h PT pour ceux aux États-Unis. Pour les fans de rugby Down Under, c’est le coup d’envoi du dimanche matin à 2 heures du matin AEST.

Regardez la tournée Lions en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, irlandais, britanniques, australiens et canadiens de cet affrontement plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder le deuxième test entre l’Afrique du Sud et les Lions britanniques et irlandais, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes lorsque vous tenterez de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car il est probable qu’il s’agisse d’une géolocalisation. bloqué. C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Comment regarder le deuxième test Afrique du Sud contre British & Irish Lions en direct au Royaume-Uni et en Irlande

Les droits de diffusion des huit matches de la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud au Royaume-Uni et en Irlande, y compris le match d’aujourd’hui, appartiennent à la chaîne de télévision payante Sky Sports. Le coup d’envoi est prévu à 17h BST, la couverture de Sky commençant à 16h BST.

Les abonnés Sky peuvent également utiliser l’application Sky Go pour diffuser en direct l’action sur des appareils mobiles.

Pour ceux qui cherchent à éviter d’être liés à un contrat, il existe l’option Sky Sports Monthly Pass de Now TV. Il coûte 33,99 £ pour 30 jours, ce qui se compare très favorablement au pass de 24 heures à 9,99 £, et vous donne accès aux 11 chaînes Sky Sports.

Diffusion en direct du deuxième test des Lions britanniques et irlandais contre l’Afrique du Sud en direct en Afrique du Sud

Les fans de Springboks qui souhaitent encourager leur équipe dans ce match savoureux peuvent se connecter via le service d’abonnement SuperSport. Le jeu commence à 18h SAST.

Ceux qui cherchent à regarder via un appareil mobile peuvent diffuser l’action via le service en ligne du réseau pour PC et Mac ainsi que via les applications iOS et Android dédiées de SuperSport.

Comment regarder British & Irish Lions v South Africa Second Test en ligne aux États-Unis

NBC Sports détient les droits de diffusion exclusifs de la tournée British & Irish Lions 2021 en Afrique du Sud aux États-Unis.

Le coup d’envoi de l’Afrique du Sud contre les Lions britanniques et irlandais est à 12 h HE / 9 h HP le dimanche matin, avec une couverture en direct via la nouvelle plate-forme de streaming de NBC, Peacock.

Peacock propose un essai GRATUIT de 7 jours dont vous pouvez profiter, afin que vous puissiez regarder l’Afrique du Sud contre les Lions britanniques et irlandais sans payer un centime. Le service coûte généralement 4,99 $ par mois pour son niveau financé par la publicité ou 10 $ par mois pour une couverture sans publicité. En plus de chaque match, le service vous donne également accès à la Premiership Rugby et à la Heineken Champions Cup, ainsi qu’à davantage de couvertures sportives, d’émissions de télévision et de films premium.

Si vous ne pouvez pas accéder à la couverture de Peacock parce que vous êtes à l’étranger, n’oubliez pas que vous pouvez utiliser un VPN pour vous connecter à votre couverture habituelle comme vous le feriez à la maison. Parmi les nombreuses options, ExpressVPN, comme indiqué ci-dessus, reste l’un des meilleurs services actuellement disponibles.

Diffusion en direct Afrique du Sud contre British & Irish Lions Second Test en direct en Australie

Si vous prévoyez de regarder cet affrontement des Six Nations Down Under, vous devrez alors être abonné au service de streaming Stan Sports, car le réseau détient les droits exclusifs de diffusion en direct du tournoi pour l’Australie.

Un abonnement à Stan vous coûtera 10 $ AUS par mois, le module complémentaire Stan Sports coûtant 10 $ AUS supplémentaires par mois. La bonne nouvelle est que le service propose actuellement un essai GRATUIT de 7 jours de l’add-on, qui, si vous le chronométrez bien, devrait vous permettre de regarder quelques matchs du Tour pour rien. Pour ce match, vous devrez être prêt à vous connecter à 2 h 00 AEST le dimanche matin.

