Diffusion en direct du discours PM Modi 2021 : quand et où regarder la diffusion en direct du discours sur l’indépendance du PM Narendra Modi, diffusion en direct du discours PM Modi 2021

En dehors de cela, les pages Facebook officielles de Doordarshan, AIR et PM Modi diffuseront également la diffusion en direct.

Quand et où regarder le discours en direct du jour de l’indépendance du Premier ministre Modi aujourd’hui : le Premier ministre Narendra Modi s’adressera à la nation à l’occasion du 75e jour de l’indépendance depuis les remparts du Fort Rouge le 15 août 2021. Ce sera le huitième discours consécutif du Premier ministre Modi pour le jour de l’indépendance en tant que Premier ministre de l’Inde depuis 2014. La police de Delhi a déjà pris des dispositions de sécurité élaborées dans la capitale nationale et au Fort Rouge.

Le monument emblématique a déjà été fermé au public en raison des célébrations de la fête de l’indépendance. Le Premier ministre Modi s’adressera probablement à la nation à 7h30 le 15 août. Il s’adressera à la nation après avoir déployé le drapeau national sur le rempart du Fort Rouge. Dans son discours, le Premier ministre Modi parlera probablement des régimes d’aide sociale de son gouvernement et des mesures prises pour atténuer les défis posés par le nouveau coronavirus.

Où regarder le discours du jour de l’indépendance du Premier ministre Narendra Modi

Alors que le diffuseur national Doordarshan et All India Radio diffusent en direct le discours du Premier ministre, il existe également de nombreuses autres plates-formes d’où l’on peut écouter et regarder le discours en direct du Premier ministre Modi.

Liens YouTube et Twitter

Doordarshan diffusera en direct l’événement du Jour de l’Indépendance sur sa chaîne YouTube. Le Financial Express animera également un blog en direct sur le même sujet en temps réel.

https://www.youtube.com/doordarshan/videos

Vous pouvez vous connecter à la chaîne FM Gold de All India Radio pour écouter le discours. L’AIR diffusera le discours en direct sur sa chaîne YouTube.

https://www.youtube.com/channel/UCYOv0QZr2B70Rkx_ZqIA84w

De plus, le lien en direct sera disponible sur le compte Twitter du PM Narendra Modi. (@Narendra Modi)

La diffusion en direct sera également disponible sur le compte Twitter de PIB India. (@PIB_Inde)

La diffusion en direct sur le Web des célébrations de la fête de l’indépendance sera également disponible sur un site Web et une application développés par le ministère de la Défense.

Alors que la nation se prépare pour le 75e anniversaire du jour de l’indépendance, qui coïncide également avec l’Amrut Mahotsav, le ministère de la Défense diffusera les célébrations directement sur vos téléphones et autres gadgets électroniques. pic.twitter.com/vamRRJgGRE – Rajnath Singh (@rajnathsingh) 12 août 2021

Le site Web est indianidc2021.mod.gov.in.

La couverture DD et AIR des célébrations du Jour de l’Indépendance commencera par la diffusion du message de l’Honorable Président de l’Inde Shri Ram Nath Kovind à la nation à la veille du Jour de l’Indépendance, le 14 août à 19h. La couverture en direct par Doordarshan des célébrations du jour de l’indépendance ce 15 août s’étendra sur plus de 40 vues de caméra pour donner une perspective riche et large du moment historique où le Premier ministre Modi déploie le drapeau tricolore au Fort Rouge.

Le Premier ministre Narendra Modi a invité l’ensemble du contingent indien des Jeux olympiques au Fort Rouge en tant qu’invité spécial pour l’événement du Jour de l’Indépendance, compte tenu de leur performance exceptionnelle. PM Modi rencontrera également personnellement les athlètes et interagira avec chacun d’eux. Compte tenu de la pandémie de COVID-19, l’événement de cette année pourrait voir la participation tronquée.

