Diffusion en direct du Giro d’Italia 2021: comment regarder l’action cycliste UCI WorldTour en ligne depuis n’importe où

La bataille pour l'emblématique maglia rosa débute ce week-end en Italie alors que les meilleurs coureurs du monde s'attaquent aux étapes les plus pittoresques et sans doute les plus difficiles du cyclisme.

Se déroulant à peine sept mois après l’édition de la course retardée par le coronavirus de l’année dernière, la course de cette année couvre plus de 3500 km d’escalades en montagne, de sprints et de collines, sur 21 étapes époustouflantes.

Le programme exténuant comprend quatre étapes montagneuses qui se déroulent sur des jours consécutifs entre les étapes 6 et 9 avant des arrivées au sommet tout aussi intimidantes sur le tristement célèbre Monte Zoncolan (étape 14) et Sega di Ala (étape 17).

Le vainqueur surprise du Giro de l’année dernière, Tao Geoghegan Hart, ne sera pas de retour pour défendre son titre cette fois-ci, la 104e édition de la course devant être une affaire ouverte.

Le coéquipier de Hart Ineos Grenadier, Egan Bernal, mène un trio de favoris pour remporter le maillot rose de cette année, le pilote colombien devant se battre contre Simon Yates (BikeExchange) et Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep).

Giro d’Italia 2021: où et quand?

Se déroulant sur 21 étapes, le Giro d’Italia 2021 revient cette année à sa place de printemps habituelle dans le calendrier et se déroulera du samedi 8 mai au dimanche 30 mai.

Les heures de départ varient d’une étape à l’autre, mais l’action la plupart des jours se déroule entre midi et 13 heures, heure locale (alors regardez à 11 heures BST, 6 heures HE, 3 heures PT ou 21 heures AEST).

Voir ci-dessous pour le calendrier complet du Giro de cette année.

Regardez le Giro d’Italia 2021 en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de cet événement cycliste emblématique plus bas dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder le Giro d’Italia 2021 mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement l’emplacement de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour un autre qui se trouve dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

C'est là qu'un VPN (réseau privé virtuel) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement l'emplacement de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour un autre qui se trouve dans votre pays d'origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l'avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web.

Comment regarder le Giro d’Italia 2021 en ligne aux États-Unis

Si vous êtes aux États-Unis et que vous souhaitez regarder l’action depuis l’Italie, le Giro d’Italia 2021 est accessible via le service de streaming spécialisé en cyclisme GCN. Un abonnement à son niveau GCN + Race Pass vous coûtera 8,99 $ / mois ou 49,99 $ par an et vous donnera accès à la plupart des plus grandes courses de la saison cycliste.

Les heures de début varient, mais l’action débutera généralement pour les téléspectateurs américains vers 7 h HE / 4 h HP chaque jour.

Comment diffuser le Giro d’Italia 2021 en direct au Royaume-Uni

Eurosport a une couverture exclusive en direct du Giro d’Italia 2021 au Royaume-Uni, avec Eurosport 1 la chaîne vers laquelle se diriger via Sky, BT TV ou Virgin Media. Si vous cherchez à regarder la course sur un ordinateur portable ou un appareil mobile, vous devrez vous procurer le lecteur autonome Eurosport Player qui coûte 9,99 £ par mois ou 39,99 £ pour toute l’année.

La station de langue galloise gratuite offre également une couverture quotidienne en direct du Giro de cette année sur sa chaîne de télévision linéaire et via son application et le service de streaming et de rattrapage S4C Clic. En plus de cela, S4C peut également être diffusé gratuitement via BBC iPlayer.

Une autre option pour les téléspectateurs britanniques est le service de streaming cycliste dédié GCN Race Pass, qui montrera également toutes les étapes de la course en direct et dans leur intégralité. Le service coûte 39,99 £ pour un an.

Comment diffuser le Giro d’Italia 2021 en direct au Canada

À l’instar des États-Unis, les Canadiens pourront utiliser le service de diffusion GCN + Race Pass pour diffuser la course en direct et en intégralité.

Le Race Pass coûte 8,99 $ CA par mois ou 49,99 $ CA par an pour les clients canadiens.

Diffusion en direct du Giro d’Italia 2021 en Australie

Les fans de cyclisme de Down Under peuvent suivre la couverture en direct du Giro d’Italia 2021 via SBS Viceland, qui diffusera la course en direct et dans son intégralité. La plupart des étapes devraient commencer vers 21 h 00 AEST chaque jour

Giro d’Italia 2021: programme complet

Les heures de début de chaque étape sont les suivantes:

Étape 1 (ITT) – samedi 8 mai à 14 h 00 CEST, 13 h 00 BST, 8 h HE Étape 2 – dimanche 9 mai à 12 h 55 CEST, 11 h 55 BST, 6 h 55 HE Étape 3 – lundi 10 mai à 12 h 20 CEST, 11 h 20 BST, 6 h 20 HE Étape 4 – mardi 11 mai à 12 h 05 CEST, 11 h 05 BST, 6 h 05 HE Étape 5 – mercredi 12 mai à 13 h 10 CEST, 12 h 10 BST, 7 h 10 HE Étape 6 – jeudi, 13 mai à 12 h 45 CEST, 11 h 45 BST, 6 h 45 HE Étape 7 – Vendredi 14 mai à 12 h 50 CEST, 11 h 50 BST, 6 h 50 HE Étape 8 – Samedi 15 mai à 12 h 40 CEST, 11 h 40 BST, 6,40 am ET Étape 9 – Dimanche 16 mai à 12 h 30 CEST, 11 h 30 BST, 6 h 30 HE Étape 10 – Lundi 17 mai à 13 h 40 CEST, 12 h 40 BST, 7 h 40 HE Repos – Mardi 18 mai Étape 11 – Mercredi , 19 mai à 12 h 55 CEST, 11 h 55 BST, 6 h 55 HE Étape 12 – Jeudi 20 mai à 11 h 25 CEST, 10 h 25 BST, 5 h 25 HE Étape 13 – Vendredi 21 mai à 12 h 55 CEST, 11 h 55 BST, 6 h 55 HE Étape 14 – Samedi 22 mai à 23 h 30 CEST, 10 h 30 BST, 5 h 30 HE Étape 15 – Dimanche 23 mai à 13 h 30 CEST, 12 h 30 BST, 7 h 30 HE Étape 16 – Lundi 24 mai à 10 h 50 CEST, 9 h 50 BST, 4 h 50 HE Repos – Mardi 25 mai Étape 17 – Mercredi 26 mai à 12 h CEST, 11 h BST, 6 h HE Étape 18 – Jeudi mai 27 à 11 h 35 CEST, 10 h 35 BST, 5 h 35 HE Étape 19 – Vendredi 28 mai à 12 h 10 CEST, 11 h 10 BST, 6 h 10 HE Étape 20 – Samedi 29 mai à 12 h 20 CEST, 11 h 20 BST, 6 h 20 ET Étape 21 (ITT) – Dimanche 30 mai à 13 h 35 CEST, 12 h 35 BST, 7 h 35 HE

