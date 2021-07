Diffusion en direct du Goodwood Festival of Speed

in

Le Goodwood Festival of Speed ​​est devenu l’événement mondial exceptionnel pour les voitures de course historiques mises à l’épreuve dans ce qui est un somptueux festin de régal pour les yeux, de beau bruit et d’odeurs glorieuses.

Jetez un œil à certaines des plus grandes voitures et motos de course qui piqueront des souvenirs pour toutes les générations d’amateurs de sport automobile.

Alors que la Formule 1 profite d’une pause bien méritée, avant le prochain Grand Prix de Grande-Bretagne, l’action de ce week-end à Goodwood est un excellent substitut.

Voici ce que Goodwood FOS a à dire à propos de l’événement de cette année : « Après une interruption en 2020, le Festival of Speed ​​présenté par Mastercard est de retour ! Il s’agit de la diffusion en direct complète des quatre jours d’action du légendaire Goodwood Hill.

“Vous y trouverez les stars de la F1, les derniers débuts de supercar, les célébrations des Maestros – les changeurs de jeu du sport automobile, Mario Andretti, Roger Penske, Lotus et toute l’histoire du sport automobile. Le week-end se terminera comme d’habitude par une incroyable fusillade chronométrée, alors n’en manquez pas une seconde.