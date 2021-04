Diffusion en direct du Grand National 2021: Comment regarder la course d’Aintree en ligne depuis n’importe où

Sans doute le jour de course le plus attendu de l’année, la 173e édition annuelle du plus grand steeple de courses de chevaux a lieu ce week-end à l’hippodrome d’Aintree à Liverpool. Lisez la suite pour votre guide complet pour obtenir une diffusion en direct du Grand National 2021 et regardez la course en ligne de n’importe où.

Regardé chaque année par plus de 500 millions de téléspectateurs dans plus de 140 pays, le Grand National voit ses 40 concurrents affronter les clôtures uniques et mondialement connues d’Aintree.

De retour après l’annulation de l’événement de l’année dernière en raison de la pandémie, jusqu’à 40 chevaux tentent de franchir 30 des clôtures les plus exigeantes des courses de chevaux sur une distance de quatre milles et demi.

Après avoir remporté les deux précédents Grand National, Tiger Roll s’est vu refuser l’opportunité d’égaler l’exploit du légendaire Red Rum de remporter la course trois fois après que le cheval de Michael O’Leary ait été retiré de la course le mois dernier en raison d’un “poids injuste”. .

Cela ouvre le champ à un certain nombre de nouveaux prétendants à remporter la course historique pour la première fois, avec le débutant d’Aintree, Cloth Cap, menant les paris dans les jours précédant la course.

Le Potters Corner, plus expérimenté, (le vainqueur du Virtual Grand National de l’année dernière, une course simulée qui a remplacé l’événement de l’année dernière), est soupçonné par beaucoup d’être en lice, tandis que Burrows Saint est également fortement soutenu pour donner à l’entraîneur Willie Mullins son deuxième Grand triomphe national après la victoire de Hedgehunter en 2005.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct du Grand National 2021, où que vous soyez dans le monde avec notre guide ci-dessous.

Grand National 2021: où et quand?

Le Grand National aura lieu à l’emblématique hippodrome d’Aintree à Liverpool le samedi 10 avril.

Les chevaux doivent être sous les ordres du starter à 17h15 BST / 12h15 HE / 9h15 PT / 2h15 AEST

Regardez le Grand National 2021 en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens du Grand National 2021 plus bas dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder la grande course, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement l’emplacement de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour un autre qui est de retour dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous recherchez d’autres options? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

Comment diffuser en direct le Grand National 2021 gratuitement au Royaume-Uni

Les droits de diffusion en direct en anglais pour cette énorme course de chevaux au Royaume-Uni sont avec ITV1 en clair, ce qui signifie que tout ce que vous devez faire pour regarder l’action est d’allumer ITV Hub.

La couverture commence à 14h BST le samedi 10 avril, avec le Grand National lui-même prévu pour un départ à 17h15.

Hub ITV



La couverture en direct du Grand National d’ITV est disponible gratuitement pour les téléspectateurs au Royaume-Uni avec une licence TV valide via l’application ITV Hub et le site Web.

Gratuit sur ITV Hub

Comment diffuser en direct le Grand National 2021 gratuitement en Irlande

Avec une grande partie du domaine composé de chevaux entraînés par des Irlandais, il n’y a sans surprise pas beaucoup d’intérêt pour cette course sur l’île d’Émeraude. Heureusement, Virgin Media One est sur place pour offrir une couverture gratuite du Grand National 2021 en République d’Irlande.

Regardez en ligne à l’aide de Virgin Media Player ou consultez son application TV Anywhere, disponible pour la plupart des appareils mobiles.

La couverture commence à 14h IST, le Grand National lui-même étant programmé à 17h15.

Virgin Media Player



La couverture par Virgin du Grand National 2021 est disponible gratuitement pour les téléspectateurs en Irlande via le service de streaming en ligne Virgin Media Player.

Gratuit chez Virgin Media Player

Diffusion en direct du Grand National 2021 en Australie

Le fournisseur de télévision premium Foxtel détient les droits de diffusion en direct des droits de Grand National 2021 Down Under, la course devant être diffusée sur Sky Thoroughbred Central.

La couverture commence à 23 h 00 AEST le samedi soir, la course principale étant fixée à 2 h 15 aux premières heures du dimanche matin.

Puis-je regarder le Grand National 2021 en ligne aux États-Unis?

De manière assez surprenante, il n’y a malheureusement pas de diffuseur linéaire confirmé pour le Grand National 2021. La seule alternative est d’utiliser l’un de nos meilleurs services VPN comme décrit ci-dessus, de définir votre emplacement sur un pays sur cette page qui diffuse et de partir de là.

Diffusion en direct du Grand National 2021 au Canada

Il y a de meilleures nouvelles pour les amateurs de courses de chevaux canadiens, qui peuvent diffuser en direct le Grand National 2021 sur le site Web de CBC Sports.

La couverture débutera à 9 h HE / 6 h HP le samedi matin, la course principale devant débuter à 12 h 15 HE / 9 h 15 HP.

