Diffusion en direct du Grand Prix de France : comment regarder l’action de F1 en ligne de n’importe où

Après les rebondissements d’un Grand Prix d’Azerbaïdjan spectaculaire la dernière fois, les pilotes affrontent aujourd’hui le Circuit Paul Ricard, notoirement difficile.

Lisez la suite pour savoir comment obtenir une diffusion en direct du Grand Prix de France et regarder l’action de F1 de n’importe où dans le monde.

Ni Max Verstappen ni Lewis Hamilton n’ont pu marquer de point à Bakou, Sergio Perez de Red Bull terminant premier, Sebastian Vettel d’Aston Martin terminant deuxième suivi de Pierre Gasly d’AlphaTauri troisième.

Ce podium inattendu est le résultat d’une défaillance de pneu de Verstappen alors qu’il était loin en tête à seulement trois tours de chez lui, lui faisant rater ce qui s’annonçait comme une victoire cruciale et laissant la star belge bouillonnante.

Le seul point positif pour Verstappen était que son grand rival n’a pas été en mesure de capitaliser, avec Hamilton laissé à regretter une erreur rare après un blocage dans l’avant-dernier tour l’a vu terminer la course à une 15ème position extrêmement décevante.

Le résultat improbable signifie que le championnat des pilotes reste serré avec seulement quatre points séparant Verstappen de Hamilton en tête, tandis que Red Bull mène désormais le championnat des constructeurs de 26 points.

Avec un parcours réputé pour limiter les dépassements, attendez-vous à une affaire tendue dans le Var.

Grand Prix de France F1 : Où et quand ?

La course d’aujourd’hui se déroule sur le Circuit Paul Ricard dans le Var.

Le feu vert devrait être donné à 15h CET local / 14h BST / 9h HE / 6h PT / 23h AEST.

Regardez le Grand Prix de France F1 2021 en ligne depuis l’étranger

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens des courses de ce week-end du Circuit Paul Ricard plus bas dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder le Grand Prix de France, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous cherchez d’autres options ? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

ExpressVPN

Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l’un des moyens les plus simples de regarder le Grand Prix de France. Profitez de cette offre maintenant !

Comment regarder le Grand Prix de France en direct avec F1 TV Pro

La Formule 1 dispose désormais de son propre service de diffusion en direct dédié sous la forme de F1 TV Pro, qui propose chaque course ainsi que des séances de qualification et d’essais en direct.

Disponible dans 188 pays à travers le monde, y compris aux États-Unis et dans la plupart des pays d’Europe, le service n’est toutefois pas disponible au Royaume-Uni et en Irlande grâce à l’accord global de Sky pour diffuser des courses en direct dans toute la région.

Les fans de course aux États-Unis peuvent s’abonner à F1 TV Pro pour seulement 9,99 $ par mois ou 79,99 $ par an, tandis que pour les fans de sport automobile en France et aux Pays-Bas pour seulement 7,99 € par mois.

Comment regarder le Grand Prix de France en ligne aux États-Unis exclusivement sur ESPN

ESPN détient également les droits de diffusion de la saison 2021 de Formule 1.

Cela ouvre une multitude d’options pour les ventilateurs F1 à coupe de cordon, le réseau étant disponible via un certain nombre d’opérateurs over-the-top.

Le moins cher d’entre eux est le forfait Orange de Sling TV à 35 $ qui comprend ESPN et offre une période d’essai GRATUITE avant facturation.

Alternativement, fuboTV un service de remplacement de câble de bout en bout encore plus large, offrant ESPN et plus de 120 autres chaînes sur des plans à partir de 64,99 $ par mois.

L’extinction des feux pour la course de dimanche est à 9h HE / 6h HP.

FuboTV

Les forfaits FuboTV commencent à 65 $ par mois et incluent l’accès à plus de 100 chaînes de télévision en direct avec votre abonnement ! Il existe également un niveau avec uniquement des chaînes en espagnol disponibles pour seulement 33 $ par mois. Commencez votre essai gratuit maintenant pour découvrir le service avant de payer un centime.

Comment diffuser le GP de France F1 2021 en direct au Royaume-Uni

Sky offrira à nouveau sa couverture complète de la F1 pour la saison 2021, avec toutes les séances d’entraînement et de qualification ainsi que la course elle-même via sa chaîne Sky Sports F1 et l’application Sky Go. Les clients de Sky Q pourront également regarder toute la couverture en 4K glorieuse.

La couverture du GP de France commence à 13h55 BST sur Sky Sports F1.

Pour ceux qui cherchent à éviter d’être liés à un contrat, il existe l’option Sky Sports Monthly Pass de Now TV. Il coûte 33,99 £ pour 30 jours, ce qui se compare très favorablement au pass 24 heures à 9,99 £, et vous donne accès aux 11 chaînes Sky Sports.

Sports aériens



Sky Sports F1 montrera toute l’action du Var ainsi qu’une tonne d’autres couvertures sportives exclusives tout au long de l’année.

À partir de 43 £ par mois chez Sky

Adhésion MAINTENANT Sports



Regardez la couverture du Grand Prix de France par Sky Sports en ligne avec un abonnement NOW Sports. Regardez la couverture d’aujourd’hui pour 10 £ ou obtenez un laissez-passer mensuel pour 34 £.

À partir de 10 £ dès MAINTENANT

Comment diffuser le GP de France F1 2021 en direct au Canada

TSN et sa chaîne sœur de langue française RDS ont les droits exclusifs de diffuser l’action de F1 en direct au Canada.

Si vous n’êtes pas déjà abonné par câble, les services de streaming TSN Direct et RDS Direct sont au prix de 4,99 $ CA par jour ou 19,99 $ par mois.

La couverture sur l’une ou l’autre des chaînes est mise en ligne juste avant le début de chaque session. Le Grand Prix de France débutera à 9h HE / 6h HP heure canadienne ce dimanche.

TSN Direct



TSN Direct propose le streaming F1 pour 20 $ par mois, ou achetez simplement un pass journalier pour regarder le Grand Prix de France.

À partir de 19,99 $ par mois chez TSN

Diffusion en direct du Grand Prix de France F1 2021 en direct en Australie

Fox Sports détient les droits exclusifs en direct de la F1 Down Under de cette saison.

Si vous ne voulez pas l’engagement d’un abonnement au câble, la bonne nouvelle est que la couverture Fox Sports F1 est également disponible via le service de streaming uniquement Kayo Sports.

Le service est disponible à partir de seulement 25 $ par mois – et il est accompagné d’une période d’essai GRATUITE de 2 semaines.

Pour les fans australiens de F1, c’est un départ à 23 heures AEST dimanche soir pour le GP de France.

Kayo Sports



Kayo Sports est un moyen facile d’accéder en streaming à la couverture du Grand Prix de France par Fox Sports. Vous pouvez même profiter d’un essai gratuit si vous ne vous êtes jamais inscrit auparavant.

À partir de 25 $ chez Kayo Sports

