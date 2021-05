Diffusion en direct du Grand Prix de Monaco: comment regarder l’action F1 depuis l’Algarve en ligne depuis n’importe où

Uniquement ratés l’an dernier après avoir été exclus du calendrier de la F1 en raison de la pandémie, les pilotes reviennent sur le circuit urbain exaltant de Monte-Carlo ce dimanche. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment obtenir une diffusion en direct du Grand Prix de Monaco et regarder l’action F1 de n’importe où dans le monde.

Avec un écart de 29 points entre eux et Mercedes dans le championnat des constructeurs, Red Bull aura désespérément besoin d’une bonne performance de Max Verstappen et Sergio Perez.

Verstappen reste le principal rival de Lewis Hamilton dans la course au titre de cette année, mais la star belgo-néerlandaise a maintenant un déficit de 14 points à compenser et aura probablement été découragée par la manière dont le pilote britannique lui a volé la tête la dernière fois. dans un Grand Prix d’Espagne à couper le souffle.

De nombreux experts de la F1 voient la principale menace de Hamilton à Monte Carlo venir d’une autre équipe, l’expert de Maclaren à Monaco, Daniel Ricciardo, susceptible de briller une fois de plus dans la principauté, tandis que le nouveau venu en Formule 1, Lando Norris, cherchera à faire sa marque dans la course sans doute la plus célèbre du sport. après son début de saison pétillant.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct du Grand Prix de Monaco 2021 avec notre guide ci-dessous.

Grand Prix F1 de Monaco: où et quand?

La course d’aujourd’hui se déroule sur l’emblématique Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monaco. Le feu vert doit être donné à 15h CET local / 14h BST / 9h ET / 6h PT / 23h AEST.

Comment regarder le Grand Prix de Monaco en direct avec F1 TV Pro

La Formule 1 dispose désormais de son propre service de diffusion en direct dédié sous la forme de F1 TV Pro qui propose chaque course ainsi que des séances de qualification et d’essais en direct.

Disponible dans 188 pays à travers le monde, y compris les États-Unis et la plupart de l’Europe, cependant, le service n’est pas disponible au Royaume-Uni et en Irlande grâce à l’offre globale de Sky pour montrer des courses en direct dans la région.

Les fans de course aux États-Unis peuvent s’abonner à F1 TV Pro pour seulement 9,99 $ par mois ou 79,99 $ par an, tandis que les fans de sport automobile en France et aux Pays-Bas pour seulement 7,99 € par mois.

Comment regarder le Grand Prix de Monaco en ligne aux États-Unis

Les fans de Formule 1 aux États-Unis avec un abonnement au câble pourront regarder le Grand Prix de Monaco sur ESPN. La course elle-même débutera à 9 h HE / 6 h HP. Si vous manquez le Grand Prix de Monaco pour une raison quelconque, vous pouvez toujours regarder une rediffusion de la course une fois qu’elle est terminée sur l’application ESPN, mais vous devrez vous connecter avec les informations d’identification de votre fournisseur de câble pour le faire.

Pas intéressé à s’inscrire au câble juste pour regarder le Grand Prix de Monaco sur ESPN. Ne vous inquiétez pas car il existe maintenant un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès au réseau afin que vous regardiez les séances d’entraînement et les qualifications en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 64,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à ESPN, le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming. Sling TV – 35 $ par mois – Pour avoir accès à ESPN, vous devrez vous inscrire au forfait Sling Orange de Sling TV. Le service vous permet également de regarder sur trois écrans simultanément et d’enregistrer 50 heures de télévision en direct avec son Cloud DVR. YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à ESPN ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et à un essai gratuit de 14 jours disponible. AT&T TV Now – 55 $ par mois – Le plan plus d’AT & T TV Now vous donne accès à ESPN ainsi qu’à plus de 45 autres chaînes de télévision en direct et vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu à l’aide de son DVR cloud.

Comment diffuser le GP 2021 F1 Monaco en direct au Royaume-Uni

Sky proposera à nouveau sa couverture complète de la F1 pour la saison 2021, avec toutes les actions d’entraînement et de qualification ainsi que la course elle-même via sa chaîne Sky Sports F1 et l’application Sky Go. Les clients de Sky Q pourront également regarder toute la couverture en 4K glorieux.

Pas intéressé à souscrire à un abonnement Sky Sports juste pour regarder la Formule 1, ne vous inquiétez pas car vous pouvez regarder la couverture du réseau du Grand Prix de Monaco dès MAINTENANT avec un abonnement sportif d’un jour pour 9,99 £ ou un abonnement sportif d’un mois. pour 33,99 £ vous donnant accès à toutes les chaînes Sky’s Sports. NOW vous permettra également de diffuser les courses sur votre ordinateur, smartphone, smart TV ou autres appareils de diffusion en continu.

NOW Sports Membership



Regardez la couverture du Grand Prix de Monaco par Sky Sports en ligne avec un abonnement NOW Sports. Regardez la couverture d’aujourd’hui pour 10 £ ou obtenez un pass mensuel pour 34 £.

À partir de 10 £ chez MAINTENANT

Comment diffuser le GP de F1 de Monaco 2021 en direct au Canada

TSN et sa chaîne sœur francophone RDS ont les droits exclusifs de diffuser en direct l’action de F1 au Canada.

Si vous n’êtes pas déjà abonné via le câble, les services de streaming TSN Direct et RDS Direct sont au prix de 4,99 $ CA par jour ou 19,99 $ par mois.

La couverture sur l’une ou l’autre des chaînes est mise en ligne juste avant le début de chaque session. Le Grand Prix de Monaco débutera ce dimanche à 9 h HE / 6 h HP, heure canadienne.

TSN Direct



TSN Direct propose le streaming F1 pour 20 $ par mois, ou tout simplement un pass d’une journée pour regarder le Grand Prix de Monaco.

À partir de 19,99 $ par mois chez TSN

Diffusion en direct du Grand Prix de Monaco F1 2021 en direct en Australie

Fox Sports a des droits exclusifs en direct sur la F1 Down Under de cette saison. Si vous ne voulez pas l’engagement d’un abonnement au câble, la bonne nouvelle est que la couverture de Fox Sports F1 est également disponible via le service de diffusion en continu Kayo Sports. Le service est disponible à partir de seulement 25 $ par mois – et il est livré avec une période d’essai GRATUITE de 2 semaines.

Pour les fans australiens de F1, c’est un départ à 23h AEST dimanche soir pour le GP de Monaco.

Kayo Sports



Kayo Sports est un moyen facile d’accéder en streaming à la couverture du Grand Prix de Monaco par Fox Sports. Vous pouvez même profiter d’un essai gratuit si vous ne vous êtes jamais inscrit auparavant.

À partir de 25 $ chez Kayo Sports

Regardez le Grand Prix de Monaco F1 2021 en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de la course de ce week-end à Monaco ci-dessus dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder le Grand Prix de Monaco, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement l’emplacement de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour un autre qui est de retour dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous recherchez d’autres options? Voici quelques alternatives actuellement en vente.