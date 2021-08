Diffusion en direct du Mans 2021 : comment regarder la course de 24 heures en ligne de n’importe où

Faites le plein de caféine et allumez vos moteurs pour la 89e édition de la course d’endurance dont on ne se lassera jamais, les 24 Heures du Mans. C’est l’une des courses les plus anciennes et les plus prestigieuses du sport automobile, et vous pouvez continuer à lire pendant que notre guide vous explique comment regarder une diffusion en direct du Mans 2021 de n’importe où dans le monde – y compris absolument gratuitement !

La grille se lit comme un who’s who de la royauté de la course, mais la plus grande histoire de toutes concerne Juan Pablo Montoya, qui pourrait devenir seulement le deuxième pilote de l’histoire à terminer la Triple Couronne du sport automobile, après le légendaire Graham Hill.

Le grand colombien, l’un des deux seuls pilotes actifs à avoir conquis deux parties du Triple, a remporté le Grand Prix de Monaco et l’Indy 500 (deux fois), et il a fait équipe avec Henrik Hedman et Ben Hanley sous la bannière DragonSpeed ​​USA.

Parmi les autres grands candidats à surveiller, citons Brendon Hartley, Stoffel Vandoorne, Richard Westbrook, Kevin Magnussen, Robert Kubica et la starlette montante de la F1 Callum Ilott.

C’est un test épuisant pour l’homme et la machine, l’examen ultime du rythme, de la concentration, de l’endurance et de la fiabilité, alors lisez la suite pour savoir comment regarder la course de cette année avec notre guide pour obtenir une diffusion en direct du Mans de n’importe où dans le monde.

Comment regarder une diffusion en direct GRATUITE du Mans

Il y a une excellente nouvelle, en ce sens que n’importe qui en France ou en Autriche peut regarder une diffusion en direct GRATUITE du Mans.

Vous pouvez suivre la course sur L’Equipe TV en France et sur Servus TV en Autriche, mais gardez à l’esprit que les deux diffuseurs plongeront dans et hors de l’action pendant toute la durée de la course.

Et tous les résidents français ou autrichiens à l’étranger qui craignent de manquer l’action n’ont qu’à télécharger un VPN pour se reconnecter à leur couverture de streaming à domicile.

Comment diffuser en direct Le Mans depuis l’étranger

Si vous êtes à l’étranger pour la course du Mans ce week-end, vous constaterez probablement que vous ne pourrez pas accéder à votre couverture nationale. Ce n’est pas nécessairement une cause d’alarme, mais plutôt le résultat d’un blocage géographique – mieux compris comme des frontières numériques qui restreignent certains services et contenus à certaines parties du monde.

Heureusement, il existe un moyen pratique de contourner cela sous la forme d’un VPN. Il s’agit d’un logiciel astucieux qui vous permet de contourner ces frontières numériques, vous permettant ainsi de faire le tour du monde et d’accéder toujours à votre flux en direct préféré du Mans. C’est une solution de contournement abordable et très facile à utiliser – permettez-nous d’en expliquer plus.

Utilisez un VPN pour regarder une diffusion en direct du Mans 2021 de n’importe où

ExpressVPN – obtenez le meilleur VPN au monde

Nous avons mis tous les principaux VPN à l’épreuve et nous classons ExpressVPN comme notre premier choix, grâce à sa vitesse, sa facilité d’utilisation et ses solides fonctionnalités de sécurité. Il est également compatible avec à peu près tous les appareils de streaming, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation, ainsi que les mobiles Android et Apple.

Inscrivez-vous dès maintenant à un plan annuel et obtenez un 3 mois supplémentaires absolument GRATUITS. Et si vous changez d’avis dans les 30 premiers jours, faites-le-leur savoir et ils vous rendront votre argent sans chichi.

– Essayez ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours

Utiliser un VPN est aussi simple qu’un-deux-trois…

1. Téléchargez et installez un VPN – comme on dit, notre premier choix est ExpressVPN

2. Connectez-vous à l’emplacement de serveur approprié – ouvrez l’application VPN, appuyez sur « choisir l’emplacement » et sélectionnez l’emplacement approprié

3. Accédez au flux en direct du diffuseur – donc si vous venez du Royaume-Uni, rendez-vous simplement sur le site Web de Discovery+

Diffusion en direct du Mans 2021 : comment regarder les 24 Heures du Mans aux États-Unis

Motor Trend est une fois de plus l’endroit idéal pour regarder Le Mans aux États-Unis, avec l’intégralité de la course de 24 heures qui sera diffusée en direct sur sa chaîne de télévision et son application. La couverture commence à 9 h HE / 6 h HP le samedi matin, avant un début à 10 h HE / 7 h HP.

Un abonnement coûte 4,99 $ par mois ou 44,99 $ pour un an, mais il y a un essai GRATUIT de 7 jours de Motor Trend, ce qui signifie que vous pouvez vous inscrire et regarder l’intégralité des 24 Heures du Mans sans payer un centime !

Il regorge également d’une multitude de programmes sur le thème de l’automobile, notamment Top Gear, Roadkill et Texas Metal.

Comment regarder Le Mans sans câble

Si vous avez déjà coupé le cordon, nous vous recommandons de consulter Sling TV, avec Motor Trend offert dans le cadre de son forfait Sling Orange. Cela vous coûterait généralement 35 $ par mois, mais en ce moment, Sling TV propose une offre spéciale où vous obtenez le premier mois pour seulement 10 $ – une aubaine absolue!

Sling Orange est idéal pour les amateurs de sport et les jeunes familles, offrant également ESPN, Adult Swim, Nick Jnr. et la chaîne Disney.

Les abonnés nouveaux ou existants aux services de streaming américains peuvent toujours accéder à la plate-forme de leur choix depuis l’étranger – tout ce dont vous avez besoin est l’aide d’un bon VPN.

Comment regarder Le Mans : diffusion en direct des 24 Heures du Mans au Royaume-Uni

Pour les résidents britanniques, Discovery+ et Eurosport vous couvrent pour la couverture en direct du Mans 2021, la course devant commencer à 15 heures BST samedi après-midi.

Chacun coûte 6,99 £ par mois ou une bonne affaire 29,99 £ pour une année entière. Et il y a aussi un essai gratuit de trois jours vous pouvez en profiter.

Si vous êtes hors du Royaume-Uni mais que vous voulez toujours vous connecter, assurez-vous d’installer un VPN afin de pouvoir continuer à accéder aux services de streaming britanniques de n’importe où.

Diffusion en direct des 24 Heures du Mans 2020 : comment regarder

Comme c’est le cas aux États-Unis, Le Mans est diffusé sur Motor Trend au Canada, les voitures devant entrer en action à 10 h HE / 7 h HP samedi matin.

Un abonnement à Motor Trend coûte 4,99 $ par mois ou 44,99 $ par an, mais comme il y a un essai GRATUIT de 7 jours à Motor Trend, vous pouvez vous connecter à la course sans rien payer.

N’oubliez pas que vous pouvez emporter votre service de streaming sportif préféré avec vous partout où vous allez – essayez simplement notre VPN classé n°1 100 % sans risque pendant 30 jours et suivez les instructions ci-dessus.

Regardez Le Mans en direct en Nouvelle-Zélande

Sky Sport présente Le Mans en Nouvelle-Zélande, la course devant commencer à 2 heures du matin NZST samedi soir/dimanche matin.

Les abonnés de Sky Sport peuvent diffuser l’action en direct via le service Sky Go, tandis que les coupe-câbles et tout le monde peuvent essayer la plate-forme de diffusion en continu Sky Sport Now – où un laissez-passer hebdomadaire ne coûte que 19,99 $.

Toute personne résidant en Nouvelle-Zélande depuis l’étranger ou vice-versa peut utiliser la route VPN décrites plus tôt pour accéder à leur couverture préférée comme ils le feraient à la maison.