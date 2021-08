Diffusion en direct du Mans 2021 : comment regarder la course d’endurance de 24 heures en ligne de n’importe où

Le Championnat du monde d’endurance 2021 se poursuit et ce week-end, les pilotes et les équipes seront au Mans, en France, pour la 89e édition des 24 heures du Mans et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder la course dans son intégralité à la télévision ou en ligne. .

Organisé pour la première fois en 1923, Le Mans a été conçu comme un moyen pour les constructeurs automobiles de tester la fiabilité de leurs voitures. Cependant, contrairement aux courses à distance fixe, le vainqueur de cette course est la voiture qui parcourt la plus grande distance pendant toute la course. Il convient de noter que les équipes changeront de pilote tout au long de l’événement de 24 heures et qu’aucun pilote ne sera au volant pendant toute la course.

La course des 24 heures du Mans a lieu chaque année sur le Circuit de la Sarthe qui a une longueur de piste de 13,626 km (8,467 mi) et un total de 38 virages. Mike Conway du Royaume-Uni de Toyota Gazoo Racing détient actuellement le meilleur record du tour avec un temps de trois minutes et dix-sept secondes qu’il a battu en 2019 dans un Le Mans Prototype 1 (LMP1).

Cependant, lors de la course de cette année, une nouvelle classe Hypercar qui remplace la classe LMP1 fera ses débuts. Alors que la LMP1 était limitée aux prototypes sur mesure, les véhicules de la catégorie Le Mans Hypercar peuvent être des versions de compétition des hypercars existantes.

L’équipe Toyota Gazoo Racing a remporté Le Mans pour la troisième année consécutive l’an dernier lorsque les pilotes Kazuki Nakajima, Sébastien Buemi et Brendon Hartley ont pu emmener une Toyota TS050 Hybrid autour du Circuit de la Sarthe pendant 387 tours. Toyota aborde le Mans cette année avec l’espoir de remporter la quatrième victoire consécutive de l’équipe.

Que vous soyez en faveur de Toyota, Corvette Racing, Ferrari, Porsche ou de l’une des autres équipes pour remporter la course de cette année ou que vous souhaitiez simplement voir la nouvelle classe Le Mans Hypercar en action, nous vous montrerons exactement comment regarder Le Mans 2021 de n’importe où dans le monde.

Le Mans 2021 – Quand et où ?

Le Mans 2021 se tiendra du samedi 21 août au dimanche 22 août sur le Circuit de la Sarthe au Mans, en France. La course d’endurance devrait débuter à 10 h HE / 7 h HP samedi et devrait se terminer à peu près à la même heure dimanche matin, car Le Mans est une course de 24 heures.

Bénéficiez d’une diffusion en direct gratuite pour Le Mans 2021

Les fans de course en France et en Autriche pourront regarder Le Mans 2021 gratuitement car les diffuseurs des deux pays diffuseront la course à la télévision et en ligne. Les téléspectateurs français peuvent se diriger vers L’Equipe TV pour regarder Le Mans de cette année tandis que les téléspectateurs autrichiens peuvent le faire via Servus TV.

Comment regarder Le Mans 2021 de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Le Mans 2021 aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la course de 24 heures de cette année lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous risquez de rencontrer des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l'avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web.

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l'un des moyens les plus simples de regarder Le Mans 2021 en ligne.

Comment regarder Le Mans 2021 en direct aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous souhaitez assister à toute l’action du Mans de cette année, vous aurez besoin d’un abonnement à MotorTrend pour le faire, car il s’agit du seul diffuseur diffusant toute la course en Amérique du Nord. Heureusement, le service de streaming sur le thème de l’automobile est assez abordable à seulement 4,99 $ par mois ou 44,99 $ pour l’année. Pour le prix, vous avez accès à 109 émissions différentes sur les voitures sans publicité que vous pouvez regarder sur iOS, Android et une variété de différents appareils de streaming, notamment Apple TV, Roku, Fire TV, Chromecast et Xbox. MotorTrend propose également un essai gratuit de 7 jours afin que vous puissiez tester le service par vous-même pour regarder Le Mans 2021 à partir de 10h HE / 7h PT.

Comment regarder Le Mans 2021 en direct au Canada

Les fans de course canadiens avec un abonnement au câble pourront regarder toute la couverture de Le Mans 2021 sur Discovery Velocity à 10h HE / 7h PT. Cependant, si vous avez déjà coupé le cordon, MotorTrend est également disponible dans le nord pour seulement 4,99 $ par mois ou 44,99 $ pour l’année au cas où vous souhaiteriez regarder d’autres événements de course.

Obtenez une diffusion en direct de Le Mans 2021 au Royaume-Uni

Si vous habitez au Royaume-Uni et que vous souhaitez regarder les 24 heures de course du Mans cette année, vous aurez besoin d’un abonnement à Eurosport pour le faire. Un abonnement mensuel au service de streaming coûte 6,99 £, mais vous pouvez économiser un peu en vous engageant sur un abonnement de 12 mois et en payant 4,99 £ à la place. Cependant, vous pouvez économiser encore plus en payant 12 mois à l’avance pour 39,99 £. Alternativement, vous pouvez vous inscrire à discovery+ qui inclut également Eurosport pour 6,99 £ par mois ou 29,99 £ pour l’année.

La couverture de Le Mans 2021 sur Eurosport commencera à 15 heures BST samedi après-midi au Royaume-Uni.

