Diffusion en direct du marathon de Londres 2021 : comment regarder la course emblématique en ligne de n’importe où

Bien qu’elle ait peut-être une fois de plus été reportée de son créneau habituel d’avril, l’édition 2021 retardée du marathon de Londres devrait avoir une sensation plus familière aux débats cette année – lisez la suite pour savoir comment regarder cette course emblématique en ligne, peu importe où dans le monde que tu es.

L’événement de cette année accueille à nouveau les coureurs ametuar et amusants après que la course de l’année dernière ait été limitée aux coureurs d’élite, tandis qu’un nombre limité de spectateurs devrait être présent le long du parcours de 26,2 milles à travers la capitale britannique.

Le vainqueur de 2020, Shura Kitata, revient pour défendre son titre malgré une blessure aux ischio-jambiers contre un peloton qui compte sept marathoniens en moins de 2:04, dont ses compatriotes éthiopiens Birhanu Legese et Mosinet Geremew.

La superstar kenyane et médaillée d’argent olympique Brigid Kosge sera également dans les rues de Londres alors qu’elle cherche à reproduire son incroyable victoire dans la course féminine l’année dernière contre un solide peloton de coureurs qui comprend également l’Éthiopienne Roza Dereje et Birhane Dibaba.

Qui va gagner cette année ? Lisez la suite pour savoir comment regarder le marathon de Londres 2021, où que vous soyez dans le monde.

Marathon de Londres 2021 – où et quand

Le marathon de Londres de cette année a lieu le dimanche 3 octobre. Les événements de la journée commencent par le mini marathon de Londres de 2,6 kilomètres, qui commence à 8h30 BST, 3h30 HE, 18h30 AEST. La course élite en fauteuil roulant commence ensuite à 8h50 BST, 3h50 HE, 18h50 AEST, suivie du marathon féminin élite de Londres qui commence à 9h BST, 4h HE, 19h AEST, avant que la course élite masculine ne commence à 9h30 BST, 16h30. h HE, 20 h 30 AEST – en même temps que le départ groupé.

Regardez le marathon de Londres 2021 en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de cette course emblématique plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder le marathon de Londres 2021, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

