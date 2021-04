Diffusion en direct du MotoGP Doha 2021: comment regarder le Grand Prix en ligne depuis n’importe où

La deuxième course de la saison MotoGP 2021 a beaucoup à faire après l’ouverture de la tempête du week-end dernier sur le même circuit. Ne manquez pas un seul tour avec notre guide pour obtenir une diffusion en direct du MotoGP Doha 2021.

L’Espagnol Maverick Vinales a pris l’avantage au début de la campagne, avec une course d’assaut lors du GP du Qatar dimanche dernier qui l’a vu remporter la victoire après avoir dépassé Francesco Bagnaia, pour prendre la tête à huit tours de la fin.

Johann Zarco de Ducati a terminé deuxième et Bagnaia a réussi à se classer troisième après que les deux pilotes aient passé de façon spectaculaire le champion en titre Joan Mir dans le dernier virage du dernier tour.

L’action de dimanche se déroulera sur le circuit international de Losail pour la deuxième semaine consécutive, au lieu du traditionnel voyage de début de saison aux États-Unis grâce aux restrictions de Covid-19., Et avec des conditions similaires attendues, cela devrait conduire à un tout aussi serré rencontre entre les coureurs de tête.

Marc Marquez manquera à nouveau l’action de ce week-end alors qu’il continue de se remettre d’une blessure au bras, le pilote Repsol Honda étant remplacé par le pilote d’essai Honda Stefan Bradl.

Vinales peut-il s’appuyer sur sa victoire du week-end d’ouverture? Lisez la suite comme nous expliquons ci-dessous comment obtenir une diffusion en direct du MotoGP pour le MotoGP de Doha de cette semaine.

MotoGP: Grand Prix de Doha 2021: où et quand?

Le Grand Prix de Doha a lieu dimanche sur le circuit international de Losail, Lusail à Doha.

Le Grand Prix commence à 20 h 00 heure locale. Cela en fait un début à 18 h 00 BST pour les fans du Royaume-Uni et un drapeau 13 h HE / 10 h PT pour ceux des États-Unis, et 3 h 00 AEST lundi matin pour les écoutes folkloriques d’Australie.

Regardez le MotoGP 2021: Grand Prix de Doha en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens des courses de ce week-end en provenance d’Italie plus bas dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder le Grand Prix de Doha, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre qui est de retour dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous recherchez d’autres options? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

Comment regarder le Grand Prix de Doha en ligne aux États-Unis

NBC Sports détient les droits de diffusion exclusifs de la saison MotoGP 2021 aux États-Unis, mais le réseau ne montre que cinq GP en direct cette année, le reste étant diffusé en différé.

La deuxième course de la saison de dimanche appartient à cette dernière catégorie. Alors que la course débutera à 13 h HE / 10 h HP, la diffusion différée de la course sur NBCSN débutera à 22 h 30 HE / 19 h 30 HP dimanche soir.

Si vous avez déjà NBC Sports via le câble, vous êtes prêt et pouvez regarder via le site Web du réseau – il vous suffit de taper dans les détails de votre fournisseur de télévision.

Si vous cherchez à couper le cordon, vous pouvez regarder NBCSN via un essai GRATUIT de FuboTV aujourd’hui, car il comprend la chaîne et peut être annulé sans poser de questions si ce n’est pas fait pour vous.

Si vous ne parvenez pas à accéder à la couverture de NBC parce que vous êtes à l’extérieur du pays, n’oubliez pas que vous pouvez utiliser un VPN pour vous connecter à votre couverture habituelle, comme vous le feriez chez vous. Parmi les nombreuses options, ExpressVPN, comme indiqué ci-dessus, reste l’un des meilleurs services actuellement disponibles.

Fubo.TV



Fubo TV offre un accès à NBCSN qui vous permettra de regarder la couverture MotoGP du réseau et une tonne de contenu sportif supplémentaire. Il existe également un essai gratuit de 7 jours.

64,99 $ par mois chez Fubo

Comment diffuser le Grand Prix de Doha en direct au Royaume-Uni

BT Sport est l’endroit où se déroule toute l’action MotoGP pour les téléspectateurs britanniques, avec BT Sport 2 la chaîne vers laquelle se diriger. Les abonnés peuvent regarder en ligne, soit via le site Web de BT Sport, soit en utilisant l’application BT Sport disponible pour iOS et Android.

Si vous n’avez pas envie d’un engagement à long terme, il existe désormais l’option Pass mensuel de BT Sport, qui vous permet de payer 25 £ et d’annuler quand vous le souhaitez.

La couverture du Grand Prix de Doha commence dimanche à 17h30 BST avant le départ de 18h.

Si vous êtes abonné à BT Sport mais que vous êtes actuellement en dehors du Royaume-Uni, vous devrez télécharger un VPN et suivre les instructions ci-dessus pour diffuser l’action en direct.

BT Sport



Regardez le Grand Prix du Qatar en direct sur BT Sport. Un pass mensuel coûte 25 £ et permet un accès via l’application BT Sport pour le streaming.

25 £ par mois chez BT Sport

Puis-je diffuser le Grand Prix de Doha en direct au Canada?

Après de nombreuses incertitudes la semaine dernière, les fans canadiens de sport automobile ont désormais la possibilité de regarder la saison MotoGP 2021, après que le réseau dédié au sport automobile et à l’automobile Rev TV est intervenu à la dernière minute pour obtenir les droits de diffusion de la région.

Rev TV est disponible via la plupart des câblodistributeurs, y compris Bell et Shaw Direct. La plupart des opérateurs proposent désormais leurs propres services de streaming via leurs propres applications dédiées, ce qui devrait permettre aux abonnés de diffuser toute l’action MotoGP de ce week-end.

Diffusion en direct de Moto GP en Australie gratuitement

La bonne nouvelle pour les fans de sports mécaniques australiens est que la chaîne gratuite Network 10 diffuse à nouveau toute la saison MotoGP, y compris le Grand Prix de Doha en direct pour nada. Vous pouvez diffuser la couverture via le site Web et les applications du service à la demande Tenplay pour iOS et Android. La course devrait commencer à 4 heures du matin AEDT dans les premières heures de lundi, avec une couverture à partir de 3h30.

