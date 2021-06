Diffusion en direct du Pays de Galles contre la Suisse: heure, programme télévisé et comment regarder l’Euro 2020 en ligne

La deuxième journée des Championnats d’Europe démarre avec le deuxième match du groupe A, et après la victoire dominante de l’Italie sur la Turquie vendredi, il est temps pour le Pays de Galles et la Suisse de chercher un bon début de tournoi.

Les deux équipes entrent dans celui-ci avec l’aspiration de passer aux huitièmes de finale dans ce qui promet d’être un groupe grand ouvert, et les deux ont leurs espoirs sur les stars de Premier League gauchers qui ne domineront peut-être pas au niveau du club mais leurs nations.

Le Pays de Galles comptera sur Gareth Bale, qui n’est plus le même depuis longtemps mais qui a toujours joué pour son pays, et il a le soutien de joueurs tels qu’Aaron Ramsey et Daniel James qui peuvent aider à créer des occasions pour Bale. Les Suisses ont Xherdan Shaqiri, qui joue à peine pour Liverpool mais ne déçoit jamais pour son pays, et il a également du talent autour de lui avec Granit Xhaka au milieu de terrain.

Cela devrait être un très bon début pour le premier samedi de trois matchs de l’Euro 2020, et la star individuelle qui brille le plus pourrait faire la différence dans ce qui promet d’être un match très compétitif.

INFO MATCH

Compétition/Journée: UEFA EURO 2020, Groupe A, 1re journée

Date/Heure: samedi 12 juin 2021, 15h CET (Barcelone), 14h BST/WAT (UK), 9h HE, 6h PT (USA), 18h30 IST (Inde)

Lieu: Stade olympique de Bakou, Bakou, Azerbaïdjan

Arbitre: Clément Turpin (FRA)

VAR: François Letexier (FRA)

