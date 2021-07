Diffusion en direct du PGA Tour : comment regarder le 3M Open en ligne de n’importe où

Les meilleurs pros du golf se rendent à Blaine, Minnesota ce week-end pour la prochaine étape du PGA Tour de cette année et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder l’Open 3M 2021 à la télévision ou en ligne.

Ce sera la troisième année du tournoi car le 3M Open a été ajouté au PGA Tour en 2019. TPC Twin Cities accueillera l’événement comme il l’a fait l’année dernière et le 3M Open est le 44e tournoi du programme chargé du PGA Tour pour 2021 en auxquels les meilleurs professionnels du golf joueront lors de 50 événements sur une période de 51 semaines.

En plus de figurer parmi les 20 meilleurs terrains de golf du magazine Golf Digest au Minnesota, le parcours de golf de championnat par-y2 de 7 468 verges de TPC Twin Cities a été conçu par le légendaire golfeur Arnold Palmer. Le parcours lui-même a été créé de telle manière qu’il se fond parfaitement avec le terrain vallonné naturel à 15 milles au nord de Minneapolis/St. Paul.

Matthew Wolff a remporté le premier 3M Open en 2019 avec un aigle sur le dernier trou, ce qui lui a permis de battre à la fois Bryson DeChambeau et Colin Morikawa. L’année dernière, Michael Thompson a remporté le tournoi par deux coups pour vaincre Adam Long. Le joueur classé deuxième au monde, Dustin Johnson, sera présent au tournoi de cette année parmi d’autres grands professionnels du golf, dont Louis Oosthuizen, Patrick Reed, Rickie Fowler et le champion en titre Michael Thompson.

Le 3M Open est la dernière étape du PGA Tour avant le coup d’envoi des éliminatoires de la FedEx Cup 2021 au cours desquels les joueurs s’affronteront dans trois tournois de golf, dont le Northern Trust dans le New Jersey, le BMW Championship dans le Maryland et le Tour Championship en Géorgie.

Que vous ayez suivi de près le PGA Tour 2021 ou que vous souhaitiez simplement regarder un peu de golf dans le Minnesota ce week-end, nous vous montrerons comment regarder le 3M Open de n’importe où dans le monde.

3M Open – Quand et où ?

L’Open 3M de cette année se tiendra à TPC Twin Cities à Blaine, Minnesota à partir du jeudi 22 juillet et le tournoi se déroulera jusqu’au dimanche 25 juillet. Alors que Golf Channel diffusera une couverture de l’Open 3M à partir de 14h30 HE / À 11 h 30 chaque jour, CBS diffusera le tournoi à partir de 15 h HE / 12 h HP. Pendant ce temps, le PGA Tour Live commencera sa couverture de l’événement chaque matin à 7h45 HE / 4h45 PT.

Comment regarder le 3M Open aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous souhaitez regarder la couverture de l’Open 3M du jeudi au dimanche, vous aurez besoin d’un forfait câblé qui vous donne accès à Golf Channel ou à CBS. Cependant, vous pouvez également diffuser l’intégralité du tournoi en ligne avec PGA Tour Live qui est disponible via NBC Sports Gold pour 9,99 $ par mois ou 39,99 $ pour la saison ou via Amazon Prime Video pour 9,99 $ par mois en plus du coût de votre abonnement Amazon Prime.

The Golf Channel diffusera l’Open 3M de cette année du jeudi au dimanche à partir de 14 h 30 HE / 11 h 30, tandis que CBS diffusera le tournoi à partir de 15 h HE / 12 h HP. Si vous ne voulez pas manquer une seconde de l’action, le PGA Tour Live est votre meilleur pari car le service de streaming de la PGA commencera sa couverture du 3M Open à 7h45 HE / 4h45 PT chaque jour.

Vous ne souhaitez pas vous inscrire au câble ou au PGA Tour Live pour regarder le 3M Open de cette année ? Ne vous inquiétez pas car il existe désormais un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès à Golf Channel afin que vous puissiez regarder le PGA Tour en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 64,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à Golf Channel, le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming. fuboTV – 65 $ par mois – le plan standard de fuboTV comprend Golf Channel ainsi que plus de 90 autres chaînes de télévision en direct. Vous avez également la possibilité de regarder deux flux simultanément et d’enregistrer jusqu’à 30 heures de contenu à l’aide de la fonction DVR cloud du service. YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à la chaîne Golf ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et un essai gratuit de 14 jours est disponible. AT&T TV – 95 $ par mois – Le forfait Ultimate d’AT&T TV Now est assez cher à 94,99 $ par mois, mais il vous donnera accès à Golf Channel ainsi qu’à plus de 130 autres chaînes de télévision en direct. AT&T propose également actuellement une promotion où vous pouvez obtenir un abonnement d’un an à HBO Max avec votre forfait.

Sling TV



The Golf Channel et CBS diffusent le 3M Open en direct aux États-Unis et au Canada. Sling vous permet d’ajouter The Golf Channel à votre abonnement pour seulement 11 $ par mois, tandis que CBS est inclus dans le plan Sling Blue. De plus, vous pouvez obtenir votre premier mois pour aussi peu que 10 $ dès maintenant !

Commencez à diffuser sur Sling

Comment regarder l’Open 3M au Canada

Les amateurs de golf canadiens pourront regarder l’Open 3M de cette année sur TSN, même si le réseau ne diffusera pas les quatre jours de jeu. Au lieu de cela, TSN diffusera le troisième tour sur TSN 1, TSN 4 et CTV 2 à partir de 15 h HE / 12 h HP le samedi ainsi que le dernier tour sur TSN 1, TSN 3 et CTV 2 en même temps le dimanche.

Si vous avez déjà coupé le cordon, vous pouvez accéder au contenu de TSN pour aussi peu que 4,99 $ pour un pass journalier TSN Direct ou 19,99 $ pour un abonnement mensuel en streaming.

Comment regarder la diffusion en direct de 3M Open au Royaume-Uni

Si vous habitez au Royaume-Uni et que vous souhaitez regarder l’Open 3M de cette année, vous pouvez le faire sur Sky Sports Golf et le réseau commencera sa couverture du tournoi chaque jour à 20h BST.

Vous ne voulez pas signer pour un long contrat Sky Sports juste pour regarder le 3M Open ce week-end, ne vous inquiétez pas car vous pouvez regarder l’intégralité du tournoi ainsi que le reste du PGA Tour de cette année sur NOW TV avec un Sky Sports Pass journalier pour 9,98 £ ou un laissez-passer Sky Sports de deux mois pour 25,99 £. NOW TV vous permettra également de regarder du golf en ligne sur votre ordinateur, smartphone, smart TV ou autres appareils de streaming.

Adhésion MAINTENANT Sports



Regardez la couverture du 3M Open par Sky Sports en ligne avec un abonnement NOW Sports. Regardez la couverture d’aujourd’hui pour 10 £ ou obtenez un laissez-passer mensuel pour 34 £.

À partir de 10 £ dès MAINTENANT

Diffusez en direct le 3M Open en Australie

Les Australiens disposant d’un abonnement au câble Foxtel pourront regarder l’Open 3M de cette année sur Fox Sports à partir de 4h30 AEST / 2h30 AWST du jeudi au dimanche. Si c’est un peu trop tôt pour vous, ne vous inquiétez pas car Fox Sports diffusera des rediffusions chaque après-midi à partir de 13h AEST / 11h AWST.

Ceux qui ont déjà coupé le cordon pourront regarder le 3M Open en ligne via Kayo Sports. Le service coûte entre 25 $ et 35 $ par mois selon le forfait que vous choisissez, mais les nouveaux clients peuvent profiter de l’essai gratuit de 14 jours de Kayo Sports pour regarder le 3M Open de ce week-end.

Kayo Sports



Kayo Sports devrait être votre incontournable pour le 3M Open si vous êtes en Australie. Vous pouvez même profiter d’un essai gratuit si vous ne vous êtes jamais inscrit auparavant.

À partir de 25 $ chez Kayo Sports

Comment regarder le 3M Open de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder le 3M Open aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder le tournoi de golf de cette année lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.