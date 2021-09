Diffusion en direct du PGA Tour : comment regarder le championnat du Tour en ligne de n’importe où

Après une saison bien remplie qui a compté 14 tournois et 50 événements au total, le PGA Tour 2020-21 se termine ce week-end et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder le Championnat du Tour 2021 à la télévision ou en ligne.

Depuis 2005, chaque PGA Tour se termine par un système de séries éliminatoires dans lequel les 30 meilleurs joueurs du sport s’affrontent pour avoir une chance de remporter la FedEx Cup. Les éliminatoires de la FedEx Cup 2021 ont commencé avec les tournois The Northern Trust et BMW Championship qui ont eu lieu le mois dernier. Le Tour Championship est l’événement final des éliminatoires de la FedEx Cup et en plus de remporter le trophée de la FedEx Cup, le vainqueur remportera également 15 millions de dollars.

Le Tour Championship a lieu au East Lake Golf Club à Atlanta, en Géorgie depuis 2007 et le parcours est désormais le siège permanent de l’événement final des éliminatoires de la FedEx Cup. Après avoir acquis une propriété dans la banlieue d’East Lake à Atlanta en 1904, le parcours a ouvert ses portes en 1908 et a été conçu par l’architecte de golf Tom Bendelow.

Avant le Tour Championship de ce week-end, Patrick Cantley, qui a remporté le championnat BMW de cette année, est en tête du classement avec 4 302 points, suivi de Tony Finau qui a remporté The Northern Trust avec 3 564 points et Bryson DeChambeau avec 3 189 points. Dustin Johnson, qui a remporté la FedEx Cup l’an dernier, est actuellement classé 15e avec 1 890 points.

En plus de la FedEx Cup, un certain nombre d’autres récompenses sont également à gagner, notamment le PGA Tour Player of the Year, PGA Player of the Year, le Vardon Trophy pour le meilleur marqueur de la PGA, le Byron Nelson Award pour le PGA Tour. leader et le prix Arnold Palmer de la recrue de l’année.

Que vous suiviez de près le PGA Tour 2020-21 depuis son lancement l’automne dernier ou que vous vouliez simplement voir quel golfeur remportera le trophée de la FedEx Cup, nous vous montrerons exactement comment regarder le PGA Tour Championship de n’importe où dans le monde.

Championnat du PGA Tour – Quand et où ?

Le championnat 2021 du PGA Tour se tiendra au East Lake Golf Club à Atlanta, en Géorgie, à partir du jeudi 2 septembre et l’événement se déroulera jusqu’au dimanche 4 septembre. Les jeudi, vendredi et samedi, la couverture commencera à 13 h HE / 10 h HP tandis que les choses commenceront une heure plus tôt dimanche à 12 h HE / 9 h HP.

Comment regarder le PGA Tour Championship aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous souhaitez regarder toute la couverture du PGA Tour Championship de cette année du jeudi au dimanche, vous aurez besoin d’un forfait câblé qui vous donne accès à la fois à Golf Channel et à NBC. En effet, Golf Channel diffusera les deux premiers tours jeudi et vendredi ainsi que la couverture du premier tour pendant le week-end tandis que NBC diffusera les troisième et dernier tours samedi et dimanche.

Cependant, vous pouvez également diffuser l’intégralité du tournoi en ligne avec PGA Tour Live qui est disponible via NBC Sports Gold pour 9,99 $ par mois ou 39,99 $ pour la saison ou via Amazon Prime Video pour 9,99 $ par mois en plus du coût de votre abonnement Amazon Prime.

Vous ne souhaitez pas vous inscrire au câble ou au PGA Tour Live pour regarder le PGA Tour Championship de cette année ? Ne vous inquiétez pas car il existe désormais un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès à Golf Channel ainsi qu’à NBC afin que vous puissiez regarder le PGA Tour en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 64,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à Golf Channel et NBC, le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming. fuboTV – 65 $ par mois – le plan standard de fuboTV comprend Golf Channel et NBC ainsi que plus de 90 autres chaînes de télévision en direct. Vous avez également la possibilité de regarder deux flux simultanément et d’enregistrer jusqu’à 30 heures de contenu à l’aide de la fonction DVR cloud du service. YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à Golf Channel et NBC ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et un essai gratuit de 14 jours est disponible. AT&T TV – 95 $ par mois – Le forfait Ultimate d’AT&T TV Now est assez cher à 94,99 $ par mois, mais il vous donnera accès à Golf Channel et NBC ainsi qu’à plus de 130 autres chaînes de télévision en direct.

Regardez le championnat du PGA Tour au Canada

Les amateurs de golf canadiens pourront regarder le championnat du circuit PGA 2021 sur TSN. Cependant, le réseau ne diffusera la couverture des troisième et dernier tours du tournoi que samedi et dimanche. Les téléspectateurs canadiens pourront regarder la troisième ronde du PGA Tour Championship samedi à partir de 15 h HE / 12 h HP sur TSN3 ou CTV2 ainsi que la ronde finale du tournoi dimanche à partir de 13 h 30 HE / 10 h 30 HP sur TSN 4 ou CTV2.

Si vous avez déjà coupé le cordon, vous pouvez accéder au contenu de TSN pour aussi peu que 4,99 $ pour un pass journalier TSN Direct ou 19,99 $ pour un abonnement mensuel en streaming.

Obtenez une diffusion en direct du PGA Tour au Royaume-Uni

Si vous habitez au Royaume-Uni et que vous souhaitez regarder le championnat 2021 PGA Tour, vous pouvez le faire via Sky Sports. Jeudi et vendredi, le réseau commencera sa couverture du tournoi à 17h30 BST sur Sky Sports Golf. Samedi, Sky Sports Golf – Red Button et Sky Sports Mix commenceront leur couverture du troisième tour à 18h BST tandis que le Sky Sports Main Event débutera un peu plus tard à 18h45 BST. Dimanche, Sky Sports Golf – Red Button, Sky Sports Main Event et Sky Sports Mix présenteront tous la dernière manche du PGA Tour Championship de cette année à partir de 17h BST.

Vous ne voulez pas souscrire à un long contrat Sky Sports juste pour regarder le championnat du PGA Tour, ne vous inquiétez pas car vous pouvez regarder l’intégralité du tournoi sur NOW TV avec un Sky Sports Day Pass pour 9,98 £ ou un Sky Sports Two Month Pass pour 25,99 £. NOW TV vous permettra également de regarder le golf en ligne sur votre ordinateur, smartphone, smart TV ou autres appareils de streaming.

Diffusion en direct du PGA Tour Championship en Australie

Les Australiens disposant d’un abonnement au câble Foxtel pourront regarder le championnat du PGA Tour de cette année sur Fox Sports à partir de 3h AEST / 1h AWST du jeudi au dimanche. Si c’est un peu trop tôt pour vous, ne vous inquiétez pas car Fox Sports diffusera des rediffusions chaque après-midi à partir de 13h AEST / 11h AWST.

Ceux qui ont déjà coupé le cordon pourront regarder le championnat 2021 du PGA Tour en ligne via Kayo Sports. Le service coûte entre 25 $ et 35 $ par mois selon le forfait que vous choisissez, mais les nouveaux clients peuvent profiter de l’essai gratuit de 14 jours de Kayo Sports pour regarder le tournoi de ce week-end.

Regardez le championnat du PGA Tour où que vous soyez

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder le championnat du PGA Tour aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la finale de la FedEx Cup Playoff lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.