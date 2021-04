Diffusion en direct du Real Madrid vs Barcelone 2021: heure, chaînes de télévision et comment regarder El Clasico en ligne

Le FC Barcelone visite l’Estadio Alfredo Di Stefano du Real Madrid dans ce qui sera le dernier El Clasico de la saison 2020-2021. Les Blancos ont remporté une victoire convaincante de 1 à 3 au Camp Nou en octobre dernier et ils ont pris de l’élan ces derniers temps, se remettant en lice pour le titre de la Liga. Leur victoire contre Liverpool mardi dernier était sans doute la meilleure performance de Madrid depuis un certain temps.

D’autre part, Barcelone a également montré des améliorations ces derniers temps, principalement en attaque, où le trio Griezmann, Dembele et Messi a été efficace ces dernières semaines. De plus, le Real Madrid sera sans partants incontestés Carvajal, Varane et Ramos, il ne sera donc pas facile pour Los Blancos de contenir les efforts offensifs du Barça. Militao, Nacho et Lucas Vazquez devront à nouveau intervenir.

Dans l’ensemble, ce El Clasico a les ingrédients pour un match de football très divertissant. Aucune des deux équipes ne peut se permettre de perdre et un match nul ne profiterait qu’aux chances de l’Atletico de remporter le titre, donc Barcelone et Madrid doivent faire de leur mieux pour obtenir les trois points.

COMMENT REGARDER, STREAM EL CLASICO

Date: 04/10/2021

Temps: 21h00 CET (heure locale), 15h00 EST.

Lieu: Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid, Espagne.

TV disponible: BeIN Sports (États-Unis), Movistar La Liga (Espagne)

Streaming disponible: BeIN Sports Connect (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

Managing Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.