Diffusion en direct du Real Madrid vs Betis 2021: heure, chaînes de télévision et comment regarder la Liga en ligne

Le match à domicile du Real Madrid contre le Betis pourrait être plus crucial que ce que la plupart des gens pensent. Alors que certains fans et analystes envisagent déjà la visite de Chelsea mardi pour disputer le match aller des demi-finales de la Ligue des champions, cela pourrait très bien être un week-end décisif dans la course au titre de Liga 2020-2021.

L’Atletico de Madrid visitera l’Athletic Bilbao dimanche pendant que Barcelone disputera un match à l’extérieur à Villarreal, ces deux matchs pourraient être difficiles, ce qui signifie que s’ils perdent des points et que Madrid parvient à battre le Betis, ils pourraient être en tête du classement lundi.

On s’attend à ce que Luka Modric soit de retour dans la formation de départ et on peut en dire autant de Carvajal, qui n’a pas joué depuis un moment alors qu’il se remettait d’une blessure musculaire. Hazard est également de retour dans la liste des joueurs et pourrait jouer quelques minutes sur le banc pour que Zidane comprenne s’il peut être un facteur contre Chelsea.

COMMENT REGARDER, STREAMER LA LIGA

Date: 24/04/2021

Temps: 21h00 CET (heure locale), 15h00 EST.

Lieu: Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid, Espagne.

TV disponible: BeIN Sports (États-Unis), Movistar La Liga (Espagne)

Streaming disponible: BeIN Sports Connect (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

