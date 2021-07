Diffusion en direct du skateboard des Jeux olympiques de Tokyo : comment regarder en ligne de n’importe où

Le skate est l’un des cinq nouveaux sports qui seront introduits aux Jeux olympiques de Tokyo de cette année et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder tous les événements de rue et de parc à la télévision ou en ligne.

Tous les événements de skateboard aux Jeux olympiques de Tokyo se dérouleront au Ariake Urban Sports Park à Tokyo au Japon. Le parc comprend à la fois un parcours de rue conçu pour représenter le vrai terrain de la rue et composé d’escaliers, de rails, d’espaces, de bancs et de rebords, ainsi qu’un parcours de parc basé sur des bols en béton traditionnels et les transitions vont de cinq à dix pieds de hauteur. Cependant, le parcours du parc contient également des épines, des hanches, des extensions, des berges et des lacunes.

Au total, 20 hommes et 20 femmes concourront dans les épreuves de rue et de parc. Ces planchistes s’affronteront dans quatre séries de cinq minutes et les huit meilleurs patineurs du classement combiné des séries passeront en finale. Au cours des finales, les huit meilleurs patineurs obtiendront chacun deux descentes de 45 secondes, mais ils auront également cinq tricks marqués individuellement ajoutés à leurs scores.

En ce qui concerne la façon dont le skateboard sera jugé aux Jeux olympiques de Tokyo, cinq juges noteront les courses de chaque patineur et cinq astuces individuelles sur une échelle de zéro à dix en fonction de leur difficulté, exécution, utilisation du parcours, flux et cohérence. Alors que les scores les plus élevés et les plus bas seront supprimés, les trois autres sont calculés en moyenne pour donner un score pour chaque run et trick.

Alors que Nyjah Houston est un favori des fans de l’équipe américaine, les fans japonais soutiendront probablement Yuto Horigame qui a terminé deuxième lorsqu’il a affronté Houston aux Championnats du monde de skate/SLS en 2019. La Brésilienne Leticia Bufoni sera également être à surveiller lorsqu’elle participe à l’épreuve féminine de rue. Pendant ce temps, Sky Brown, 13 ans, sera le plus jeune membre de l’équipe de Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de Tokyo.

Que vous ayez grandi en skate et que vous soyez émerveillé par le fait qu’il soit maintenant aux Jeux olympiques ou que vous soyez simplement intéressé à regarder les meilleurs skateurs du monde s’affronter, nous vous montrerons exactement comment regarder tous les événements de skate aux Jeux olympiques de Tokyo. .

Skate olympique – Quand et où ?

L’événement Men’s Street aura lieu le dimanche 25 juillet, l’événement Women’s Street aura lieu le lundi 26 juillet, l’événement Women’s Park aura lieu le mercredi 4 août et l’événement Men’s Park aura lieu le jeudi août 5. Cependant, tous les événements de skate aux Jeux olympiques de Tokyo auront lieu au parc sportif urbain Ariake à Tokyo.

Un programme complet avec les heures de début de chaque événement peut être trouvé ci-dessous.

Comment regarder les Jeux olympiques de skate aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous souhaitez regarder tout le skateboard aux Jeux olympiques de Tokyo, vous aurez besoin d’un forfait câble ou d’un abonnement à un service de streaming qui vous donne accès à NBCSN, CNBC et USA comme couverture des hommes et les événements féminins de rue et de parc seront diffusés sur les trois réseaux.

Comme NBC est le diffuseur officiel des Jeux olympiques de Tokyo aux États-Unis, une autre option à considérer est le service de streaming du réseau Peacock. Si vous n’êtes pas encore abonné à Peacock, vous pouvez vous inscrire au niveau gratuit du service afin de regarder une partie de la couverture olympique de NBC. Cependant, pour accéder à encore plus d’événements olympiques, vous devrez vous inscrire à Peacock Premium qui coûte 4,99 $ par mois ou 49,99 $ pour l’année, bien qu’il existe également un plan Peacock Premium sans publicité disponible pour 9,99 $ par mois ou 99,99 $ pour l’année.

Pas intéressé à vous inscrire au câble ou à Peacock pour regarder du skate aux Jeux olympiques de Tokyo ? Ne vous inquiétez pas car il existe désormais un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès à NBC, NBCSN, CNBC et USA afin que vous puissiez regarder les événements de skateboard masculin et féminin en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 64,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à NBC, NBCSN, CNBC et USA, le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d'appareils de streaming. fuboTV – 65 $ par mois – le plan standard de fuboTV comprend NBC, NBCSN, CNBC et USA ainsi que plus de 90 autres chaînes de télévision en direct. Vous avez également la possibilité de regarder deux flux simultanément et d'enregistrer jusqu'à 30 heures de contenu à l'aide de la fonction DVR cloud du service. YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à NBC, NBCSN, CNBC et USA ainsi qu'à plus de 70 autres chaînes de télévision et un essai gratuit de 14 jours est disponible. AT&T TV Now – 69,99 $ par mois – Le forfait Divertissement d'AT&T TV Now vous donnera accès à NBC, NBCSN, CNBC et USA et le service vous permet de regarder plus de 45 chaînes de télévision en direct. Vous pouvez également enregistrer jusqu'à 20 heures de contenu à l'aide de son DVR cloud.

Comment regarder gratuitement la diffusion en direct de la planche à roulettes des Jeux olympiques au Canada

Les amateurs de planche à roulettes au Canada pourront regarder toute l’action aux Jeux olympiques de Tokyo gratuitement, car CBC diffusera les événements Men’s Street, Men’s Park, Women’s Street et Women’s Park. Le réseau affichera tous les événements commençant à 20 h HE / 17 h HP chaque jour. Si vous avez déjà coupé le cordon, vous pouvez également diffuser tous les événements en ligne sur le site Web de CBC.

Comment regarder gratuitement le skateboard des Jeux Olympiques 2021 au Royaume-Uni

Tout comme au Canada, les téléspectateurs britanniques pourront regarder toute la couverture des événements de skateboard masculins et féminins gratuitement, car la BBC les montrera tous sur BBC One, BBC Two et Red Button à partir de 5 heures du matin chaque jour. Vous pouvez également diffuser du skateboard olympique en ligne à l’aide de BBC iPlayer.

Comment diffuser gratuitement le skateboard des Jeux olympiques en Australie

Les Australiens pourront également regarder gratuitement tous les skateboards aux Jeux olympiques de Tokyo sur Channel 7. Cependant, vous pouvez également diffuser les événements de rue et de parc masculins et féminins en ligne sur le service de streaming 7Plus du réseau. Channel 7 diffusera tous les événements olympiques de skateboard à 13h AEST / 11h AWST chaque jour.

Comment regarder du skate aux Jeux olympiques de Tokyo de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder les Jeux olympiques de Tokyo aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder toute la couverture du skateboard lors des matchs de cette année en direct lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

