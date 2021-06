Diffusion en direct du Tour de France 2021 : comment regarder toute l’action cycliste en ligne de n’importe où

La course sur deux roues la plus célèbre au monde est prête à reprendre la route. Lisez la suite pour savoir comment regarder le Tour de France 2021, où que vous soyez dans le monde.

De retour dans son créneau habituel du milieu de l’été après avoir été renvoyé l’année dernière à septembre en raison de la pandémie, il semble probable que les deux protagonistes clés du Tour de l’année dernière seront les deux principaux prétendants cette fois-ci également.

Le point culminant de l’année dernière a vu Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) combattre son compatriote slovène Primož Roglič (Team Jumbo-Visma), mais le jeune pilote se vengera-t-il cette fois-ci ?

Les grands espoirs du pays hôte pour le maillot jaune tant convoité semblent reposer sur le coureur Deceuninck-QuickStep Julian Alaphilippe, tandis que son coéquipier Mark Cavendish semble être l’un des principaux prétendants au maillot vert alors que la star britannique fait son retour très attendu sur le Tour.

Le Britannique Geraint Thomas sera également fortement soutenu pour remporter le Tour, qui cherchera à aider les Ineos Grenadiers à décrocher leur huitième maillot jaune en dix ans.

Lisez la suite pour savoir comment regarder le Tour de France où que vous soyez dans le monde.

Tour de France 2021 : Où et quand ?

De retour dans son créneau estival familier dans le calendrier sportif, l’édition de cette année du Tour se déroule du 26 juin au 18 juillet.

Lisez ci-dessous pour les horaires complets de la scène.

Comment regarder le Tour de France en ligne de n’importe où

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens du cyclisme de ce week-end plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder le Tour de France, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l'avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web.

Comment regarder gratuitement le Tour de France 2021 en direct au Royaume-Uni

Il y a de bonnes nouvelles pour les fans de cyclisme au Royaume-Uni. La chaîne terrestre gratuite ITV4 retransmettra en direct le Tour de France, ainsi que les temps forts quotidiens de chaque étape. Vous pouvez regarder sur un téléviseur ou en ligne à l’aide du hub ITV. C’est totalement gratuit tant que vous détenez une licence TV.

Comment regarder le Tour de France en ligne aux États-Unis

La bonne nouvelle pour les fans de cyclisme américains est que le nouveau service de streaming de NBC, Peacock TV, diffusera chaque étape en direct, sans publicité et à la demande.

Un abonnement à Peacock commence à seulement 4,99 $ par mois, le service offrant actuellement un essai GRATUIT de 7 jours.

Peacock a trois niveaux d’adhésion, dont un qui est entièrement gratuit ! Cependant, vous voudrez un abonnement payant pour accéder au Tour de France avec des abonnements à partir de 4,99 $ par mois ou sans publicité pour 9,99 $ par mois. De plus, votre abonnement commence par un essai gratuit de 7 jours.

Inscrivez-vous sur Peacock aujourd’hui

Comment diffuser le Tour de France 2021 en direct au Canada

Les Canadiens peuvent regarder toute l’action depuis la France via le service de streaming FloBikes. Un abonnement mensuel vous coûtera 30 $ tandis qu’un compte annuel vous coûtera 150 $ (12,50 $ par mois), ce qui vous donnera accès à la couverture des grands événements cyclistes tout au long de l’année.

Diffusion en direct du Tour de France 2021 en Australie

Si vous êtes Down Under, vous pouvez regarder chaque étape du Tour en direct sur les chaînes SBS et SBS Viceland, ou regarder une diffusion en direct gratuite via SBS On Demand.

Tour de France 2021 : Étapes et horaires de départ

Étape 1 – samedi 26 juin à 12 h 10 CEST, 11 h 10 BST, 6 h 10 HE Étape 2 – dimanche 27 juin à 13 h 10 CEST, 12 h 10 BST, 7 h 10 HE Étape 3 – lundi 28 juin à 13 h 10 CEST, 12 h 10 BST, 7 h 10 HE Étape 4 – Mardi 29 juin à 13 h 25 CEST, 12 h 25 BST, 7 h 25 HE Étape 5 (ITT) – Mercredi 30 juin à 12 h 15 CEST, 11 h 15 BST, 6 h 15 HE Étape 6 – Jeudi 1er juillet à 13h55 CEST, 12h55 BST, 7h55 HE Étape 7 – Vendredi 2 juillet à 11h CEST, 10h BST, 5h HE Étape 8 – Samedi 3 juillet à 13h10 CEST, 12h10 BST, 7h10 am HE Étape 9 – dimanche 4 juillet à 13 h CEST, 12 h BST, 7 h HE Repos – lundi 5 juillet Étape 10 – mardi 6 juillet à 13 h 05 CEST, 12 h 05 BST, 7 h 05 HE Étape 11 – mercredi 7 juillet à 12 h CEST, 11 h BST, 6 h HE Étape 12 – jeudi 8 juillet à 12 h CEST, 11 h BST, 6 h HE Étape 13 – vendredi 9 juillet à 12 h 05 CEST, 11 h 05 BST, 6 h 05 HE Étape 14 – samedi juillet 10 à 12h25 CEST, 11h25 BST, 6h25 HE Étape 15 – dimanche 11 juillet à 12h20 CEST, 11h20 BST, 6h20 HE Repos – Lu Jour 12 juillet Étape 16 – Mardi 13 juillet à 13 h 05 CEST, 12 h 05 BST, 7 h 05 HE Étape 17 – Mercredi 14 juillet à 11 h 55 CEST, 10 h 55 BST, 5 h 55 HE Étape 18 – Jeudi 15 juillet à 13h35 CEST, 12h35 BST, 7h35 HE

