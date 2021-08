Diffusion en direct du Tour de Pologne 2021 : comment regarder toutes les étapes cyclistes en ligne de n’importe où

Des courses rapides et des vues à couper le souffle sur les montagnes Tatra sont le tonique parfait pour secouer le blues post-olympique, alors que le 78e Tour de Pologne entre en action à Lublin. Rejoignez-nous pour un tour pendant que nous expliquons comment obtenir une diffusion en direct du Tour de Pologne 2021 et regarder le cyclisme UCI WorldTour en ligne de n’importe où. Nous avons également des informations sur les temps d’étape du Tour de Pologne de cette année.

Geraint Thomas est le nom de star dans le mix, mais vraiment le Tour de Pologne se targue de servir de rampe de lancement pour les futures stars du sport, comme l’a démontré tout récemment le podium de Jonas Vingegaard au Tour de France, deux ans après avoir pris sa première victoire sur l’UCI World Tour dans l’étape 6 du TdP 2019.

La course a été restaurée dans son format désormais traditionnel en sept étapes après vous savez ce qui a forcé une édition abrégée il y a un an. Cela s’est avéré mémorable pour toutes les mauvaises raisons, alors que Jakob Fuglsang a subi un horrible accident lors de la descente controversée de l’étape 1.

L’incident a forcé l’introduction de nouvelles barrières et quelques ajustements sur le parcours, qui comprend trois étapes de plat, deux étapes de collines, une étape de moyenne montagne et un contre-la-montre individuel.

Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir pour regarder une diffusion en direct du Tour de Pologne 2021 de n’importe où.

Comment regarder le Tour de Pologne 2021 depuis l’étranger

Si vous souhaitez regarder le Tour de Pologne mais que vous êtes loin de chez vous et que la couverture est géobloquée, vous pouvez toujours utiliser un VPN pour y accéder (en supposant que vous n’enfreignez pas les conditions générales d’un diffuseur, bien sûr) . Vous serez peut-être surpris de voir à quel point c’est simple à faire.

Utilisez un VPN pour obtenir une diffusion en direct du Tour de Pologne de n’importe où

Une fois que vous l’avez, tout ce que vous avez à faire est d’activer votre VPN, de sélectionner un emplacement de serveur dans votre pays, puis d’aller sur le site Web/l’application du diffuseur et de regarder comme si vous étiez de retour à la maison.

Horaires et heures de départ du Tour de Pologne 2021

Étape 1 – Lundi 9 août à 13h30 CEST, 12h30 BST, 7h30 ETSEtape 2 – Mardi 10 août à 14h CEST, 13h BST, 8h ETSEtape 3 – Mercredi 11 août à 13h10 CEST, 12h10 BST, 7h10 am ETStage 4 – jeudi 12 août à 14h45 CEST, 13h45 BST, 8h45 ETStage 5 – vendredi 13 août à 14h30 CEST, 13h30 BST, 8h30 ETStage 6 (ITT) – samedi 14 août à 3h37 CEST, 14h37 BST, 9h37 ETSEtage 7 – dimanche 15 août à 15h20 CEST, 2h20 BST, 9h20 HE

Comment regarder le Tour de Pologne 2021 : détails de la diffusion en direct du cyclisme aux États-Unis

Les fans de cyclisme aux États-Unis peuvent suivre le Tour de Pologne en direct sur FloBikes.

Un abonnement mensuel FloBikes est disponible pour 30 $, mais si vous vous engagez pour un an, vous paierez 150 $, ce qui revient à 12,50 $ par mois.

Préparez-vous cependant à quelques petits matins, car toutes les étapes du Tour de Pologne débutent entre 7h HE / 4h PT et 10h HE / 7h PT. Le programme complet du Tour de Pologne est indiqué ci-dessus.

Et si vous êtes actuellement hors des États-Unis mais que vous souhaitez toujours regarder la course, n’oubliez pas d’explorer la route VPN décrite ci-dessus.

Pouvez-vous regarder le Tour de Pologne 2021 au Royaume-Uni ?

Un peu déroutant, il ne semble pas qu’il y ait de diffuseur officiel pour le Tour de Pologne 2021 au Royaume-Uni.

Si la situation de la télévision change, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir, mais en attendant, votre meilleur pari est d’utiliser un VPN pour essayer de profiter de la couverture d’un autre pays.

N’oubliez pas que la plupart des services de streaming payants nécessitent une carte de crédit basée dans le même pays.

Comment regarder le Tour de Pologne 2021 : diffusion en direct du cyclisme au Canada

FloBikes est également l’endroit où se connecter pour une couverture en direct du Tour de Pologne au Canada.

Un abonnement mensuel vous coûtera 30 $ tandis qu’un compte annuel vous coûtera 150 $ (12,50 $ par mois), ce qui vous donnera accès à la couverture des grands événements cyclistes tout au long de l’année.

Assurez-vous cependant de régler votre alarme, car toutes les étapes commencent entre 7h HE / 4h PT et 10h HE / 7h PT. Le programme du Tour de Pologne est indiqué plus haut sur la page.

Pas au Canada pour attraper ce stream Flobikes ? Eh bien, vous connaissez maintenant la réponse… utilisez un VPN pour vous assurer de ne rien manquer, où que vous soyez.

Comment regarder le Tour de Pologne 2021 : diffusion en direct du cyclisme en Australie

Vous l’aurez deviné… FloBikes couvre également le Tour de Pologne en Australie.

Un abonnement mensuel FloBikes est disponible pour 30 $, mais si vous vous engagez pour un an, vous paierez 150 $, ce qui revient à 12,50 $ par mois.

Les heures de départ varient, mais préparez-vous à certaines nuits tardives, car l’heure de départ la plus tôt est après 22 heures AEST. Le programme du Tour de Pologne est indiqué ci-dessus.

Et si vous êtes actuellement hors des États-Unis mais que vous souhaitez toujours regarder la course, n’oubliez pas d’explorer la route VPN décrite ci-dessus.

Comment regarder le Tour de Pologne 2021 : diffusion en direct du cyclisme en Nouvelle-Zélande

Les Néo-Zélandais peuvent regarder le Tour de Pologne sur Sky Sport, qui est disponible dans le cadre d’une gamme de forfaits de télévision payante.

Toute l’action se déroule tôt le matin, alors préparez-vous à perdre un peu de sommeil.

Les abonnés de Sky Sport peuvent également diffuser l’action en direct via le service Sky Go, tandis que les coupe-câbles et tout le monde peuvent essayer la plate-forme de diffusion en continu Sky Sport Now – où un laissez-passer hebdomadaire ne coûte que 19,99 $.

Toute personne résidant en Nouvelle-Zélande depuis l’étranger ou vice-versa peut utiliser la route VPN décrites plus tôt pour accéder à leur couverture préférée comme ils le feraient à la maison.

