Diffusion en direct France vs Allemagne 2021: heure, chaînes de télévision et comment regarder l’Euro 2020 en ligne

La France et l’Allemagne se rencontrent à l’Allianz Arena de Munich dans ce qui pourrait être non seulement le meilleur match de la phase de groupes de cet Euro 2020 mais aussi un match décisif pour le groupe F, à juste titre appelé le Groupe de la mort avec ces deux équipes mais aussi celle de Cristiano Ronaldo. Portugal et Hongrie.

Ce match sera le retour officiel de Karim Benzema en France après cinq ans d’absence de son équipe nationale. Benzema a joué aux côtés de Griezmann et Mbappe lors des précédents matchs amicaux, mais a subi un coup la dernière fois qu’il était sur le terrain. Il pourrait être considéré comme discutable pour ce match, mais il ne sera pas facile de le garder hors du terrain compte tenu des circonstances.

Si la France est considérée comme la favorite pour remporter le tournoi grâce à son trio offensif, l’Allemagne est tout aussi puissante. Kroos, Kimmich, Gundogan, Gnabry ou Havertz sont des joueurs de qualité et leur ligne défensive à trois sera difficile à surmonter même pour les stars françaises.

Ne manquez pas ce jeu, il devrait être un banger.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER L’EURO 2020

Date: 15/06/2021

Temps: 21h00 CEST, 15h00 HNE.

Lieu: Allianz Arena, Munich, Allemagne.

Télévision disponible: TUDN (États-Unis), Telecinco (Espagne).

Diffusion disponible: Fubo.TV (États-Unis), ESPN+ (États-Unis).

