Diffusion en direct France vs Allemagne: programmation, heure du coup d’envoi, programmes télévisés, comment regarder l’Euro 2020 en ligne

Le jour 5 des Championnats d’Europe marque le début du groupe le plus attendu de tous, le groupe F. Le groupe de la mort, avec trois des plus grandes nations de football au monde et les deux plus grands favoris pour le trophée essayant de sortir du groupe avec une équipe qui n’aime pas perdre dans les grands tournois.

Le Portugal affrontera la Hongrie à Budapest pour donner le coup d’envoi, puis tous les regards seront tournés vers Munich alors que l’Allemagne jouera devant son public contre la France, vainqueur en titre de la Coupe du monde. Joachim Löw entame son tournoi final en tant que patron de l’Allemagne et a rappelé Thomas Müller et Mats Hummels qui ont été exclus de l’équipe nationale pendant près de trois ans, mais leurs services sont à nouveau nécessaires pour affronter les Français.

Antoine Griezmann représente Barcelone dans celui-ci, et il est l’homme principal d’une équipe pleine de joueurs ultra-talentueux qui tenteront de s’unir pour remporter un deuxième tournoi majeur consécutif. L’Allemagne sera toujours l’Allemagne et la France sera toujours bonne, alors celle-ci promet toutes sortes de feux d’artifice.

INFO MATCH

Compétition/Journée: UEFA Euro 2020, Groupe F, 1re journée

Date/Heure: mardi 15 juin 2021, 21h CET (Barcelone), 20h BST/WAT (Royaume-Uni), 15h HE, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, mercredi)

Lieu: Allianz Arena, Munich, Allemagne

Arbitre: Carlos del Cerro Grande (ESP)

COMMENT REGARDER, DIFFUSER L’EURO 2020

Comment regarder à la télévision: ESPN (USA), ITV 1 (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+, FuboTV (États-Unis), BBC iPlayer (Royaume-Uni), autres