Diffusion en direct gratuite de l’Angleterre contre la Hongrie : heure du coup d’envoi, chaîne de télévision et commentaire de talkSPORT

L’Angleterre sera de retour à Wembley ce soir pour poursuivre sa quête de qualification pour la Coupe du monde alors qu’elle accueille la Hongrie.

L’équipe de Gareth Southgate a balayé l’Andorre 5-0 samedi soir et est désormais en tête du Groupe I avec la deuxième place de l’Albanie avec quatre points de retard.

Bukayo Saka a marqué alors que l’Angleterre a écrasé Andorre ce week-end

Les Three Lions ont encore besoin de deux victoires supplémentaires pour garantir leur place à Qatar 2022 et il leur reste trois matches de groupe.

L’Angleterre accueillera la Hongrie à Wembley ce soir avant les matches contre l’Albanie et Saint-Marin le mois prochain.

Angleterre v Hongrie : comment regarder

Les qualifications pour la Coupe du monde auront lieu le mardi 12 octobre et débuteront à 19h45.

Le match est diffusé sur ITV avec une couverture de près de trois heures de 19h15 à 22h.

Le diffuseur a également veillé à ce que le match de l’Angleterre puisse être diffusé en ligne via ITV Player ou ITV Hub pour ceux qui n’ont pas de télévision.

ITV montrera plus tard les moments forts de ce match ainsi que d’autres qualifications du reste des rencontres européennes à 22h45.

Angleterre v Hongrie: commentaire talkSPORT

Cette rencontre du Groupe I sera également diffusée en direct sur talkSPORT avec notre couverture à partir de 19h.

Les commentaires seront fournis par Jim Proudfoot et les anciens défenseurs anglais Stuart Pearce et Sol Campbell.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

L’Angleterre est en tête du Groupe I avec seulement trois matchs à disputer Angleterre-Hongrie: Nouvelles de l’équipe

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a l’intention d’apporter d’autres changements pour la visite de la Hongrie.

Southgate a fait bon usage de son équipe alors qu’un certain nombre de joueurs marginaux ont participé à la défaite d’Andorre samedi.

Mais un certain nombre de ses joueurs de l’équipe première pourraient revenir, Jordan Pickford étant sur le point de remplacer Sam Johnstone dans le but.

Kyle Walker et Tyrone Mings sont également en attente de rappels, tout comme le capitaine anglais Harry Kane devant l’attaquant de la Roma Tammy Abraham.

La Hongrie, quant à elle, sera privée d’Endre Botka pour cause de suspension tandis qu’Attila Fiola s’est retiré de l’équipe en raison d’une blessure.

L’équipe de Marco Rossi n’a aucun autre souci de blessure depuis la défaite 1-0 de samedi contre son rival albanais.

Kane a été en bonne forme pour l’Angleterre et semble prêt à mener la ligne Angleterre-Hongrie : qu’est-ce qui a été dit ?

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match, Southgate a déclaré: « Nous allons certainement apporter des changements. Nous avons un effectif très solide.

« Nous voulons que l’équipe se sente impliquée et il est important qu’ils sachent qu’ils sont valorisés.

« J’ai mal à la tête et je commets un crime à chaque fois que je choisis une équipe. C’est très difficile à chaque fois.

«Nous avons tellement de bons joueurs et une si bonne et forte concurrence pour les places.

« Il y avait beaucoup de joueurs qui ont fait beaucoup de bien à leur propre confiance et à leur propre réputation et c’est agréable à voir. »

