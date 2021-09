Diffusion en direct, heure, date, cotes, comment regarder le match de la semaine 3 ⋆ .

L’une des plus grandes surprises de la jeune saison 2021 de la NFL est le 2-0 des Las Vegas Raiders, qui ont bouleversé deux prétendants à l’AFC North.

Lors du match d’ouverture, ils ont battu le MVP 2019 de la NFL Lamar Jackson et les Raiders de Baltimore dans un thriller en prolongation, et lors de la semaine 2, c’était Ben Roethlisberger et les Steelers de Pittsburgh. Dans le processus, le quart-arrière de Vegas Derek Carr, qui a souvent été critiqué pour son manque de meneur de jeu en aval, a regardé vers le bas et mène la NFL avec 817 verges par la passe. Il est à égalité au premier rang avec Tom Brady pour la plupart des passes de 20 verges ou plus avec 12.

Pendant ce temps, les Dolphins de Miami 1-1 seront réduits à leur quart-arrière de sauvegarde, Jacoby Brissett, après que le partant Tua Tagovailoa ait été éliminé de la défaite 35-0 de Miami lors de la deuxième semaine contre les Bills de Buffalo.

Derek Carr célèbre la victoire des Raiders en prolongation contre les Ravens au stade Allegiant.

Voici tout ce que vous devez savoir pour dimanche :

À quelle heure commence Dolphins vs. Raiders ?

Le coup d’envoi aura lieu dimanche à 16 h 05 HE depuis l’Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Sur quelle chaîne de télévision Dolphins vs. Raiders est-il diffusé ?

Le jeu sera diffusé régionalement sur CBS, avec Ian Eagle (play-by-play), Charles Davis (analyse) et Evan Washburn (sideline) sur l’appel.

Comment puis-je regarder les Dolphins contre les Raiders en ligne via une diffusion en direct ?

Le jeu peut être diffusé sur Paramount+ et l’application Paramount+. Le jeu peut également être diffusé en direct via FuboTV et est disponible à l’échelle nationale sur demande via NFL Game Pass.

Quelles sont les chances pour les dauphins contre les Raiders ?

Les Raiders sont les favoris de 3,5 points avec le plus/moins de 43,5 points, selon Tipico Sportsbook.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY : Dolphins at Vegas Raiders : temps de jeu, télévision, diffusion en direct, cotes de paris