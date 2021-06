Diffusion en direct, heure de début et à quoi s’attendre – .

Le deuxième jour de l’E3 2021 a commencé, mais à part le Nintendo Direct de mardi, le point culminant de cet événement sera certainement le Xbox et Bethesda Games Showcase, au cours duquel Microsoft et Bethesda Softworks feront équipe pour montrer ce qu’ils ont en réserve. 2021 et au-delà. La vitrine devrait commencer à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE et devrait durer environ 90 minutes. Vous pouvez regarder l’intégralité du flux en direct dans la vidéo intégrée ci-dessous.

Si vous vous demandez pourquoi Microsoft et Bethesda tiennent une conférence de presse conjointe à l’E3 cette année, vous avez probablement manqué la nouvelle que Microsoft a finalisé l’acquisition de la société mère de Bethesda, ZeniMax Media, en mars. Xbox compte désormais The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Dishonored, Wolfenstein, Quake et Starfield parmi ses franchises originales.

Microsoft et Bethesda ont tous deux été discrets sur leurs plans pour la vitrine numérique, mais sur la base des images qu’ils partagent, Halo Infinite aura beaucoup de temps à l’écran. Cette suite / redémarrage tant attendu devait autrefois faire ses débuts aux côtés de la Xbox Series X et de la Xbox Series S l’automne dernier, mais elle a finalement été retardée. Le développeur 343 Industries affirme que le jeu sera prêt cet automne, et en plus de plus de gameplay, nous pourrions obtenir une date de sortie officielle pendant le flux :

Il y a beaucoup d’autres titres Xbox sur lesquels nous mourons d’envie d’en savoir plus, de Perfect Dark et Fable à Avoué et la prochaine entrée de la série Forza Motorsport. Certains de ces jeux sont probablement encore dans des années, mais peut-être qu’un ou deux feront leur apparition. Bien sûr, l’équipe Xbox devrait également réserver quelques surprises – j’espère que certaines sortiront cette année.

Microsoft devra être économe de son temps, car Bethesda a hébergé sa propre vitrine d’une heure ces dernières années et aura sans aucun doute beaucoup de choses à dire. Il semble presque inévitable que Starfield – un RPG spatial annoncé par Bethesda il y a trois ans – reçoive une mise à jour, et peut-être même un gameplay. En fait, avec The Elder Scrolls VI peu susceptible d’avoir une grande présence, Starfield pourrait avoir besoin de porter la partie de l’émission de Bethesda.

De plus, lorsque Microsoft a acquis ZeniMax, il a également absorbé MachineGames (Wolfenstein), Arkane (Dishonored, Deathloop), id (Doom) et Tango Gameworks (Ghostwire: Tokyo), alors attendez-vous à des mises à jour de certaines ou de toutes ces équipes également au cours de la vitrine.

Nous sommes maintenant à sept mois de la nouvelle génération de consoles et des exclusions majeures comme Ratchet & Clank: Rift Apart ont commencé à baisser. En tant que tel, Microsoft a une opportunité en or d’enthousiasmer les propriétaires de Xbox Series X et Series S pour les consoles pour lesquelles ils ont dépensé des centaines de dollars, et encore une fois, Sony ne participe pas, donc il n’y aura pas d’annonces PS5 pour voler la vedette. .

