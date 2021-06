Diffusion en direct Hongrie vs France : comment puis-je regarder le match de l’Euro 2021 GRATUITEMENT à la télévision au Royaume-Uni aujourd’hui ?

José Mourinho a rejoint talkSPORT pour analyser les performances de l’Angleterre et de l’Écosse vendredi soir. Les Three Lions n’ont pas réussi à consolider leur place dans les huitièmes de finale du Championnat d’Europe avec un nul 0-0 contre la Tartan Army à Wembley. Ce fut une nuit difficile pour l’Angleterre mais excellente pour l’Ecosse […] More