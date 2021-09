Diffusion en direct Real Madrid vs Celta Vigo 2021: heure, chaînes de télévision et comment regarder la Liga en ligne

in

Le Real Madrid accueille le Celta Vigo au Santiago Bernabeu plus de 18 mois après son dernier match à domicile au Colisée de Madrid. Les Blancos devront s’occuper des affaires après une pause FIFA problématique pour eux.

David Alaba et Gareth Bale ne seront pas disponibles tandis que Casemiro, Valverde, Vinicius et Militao pourraient ne pas être aussi frais qu’Ancelotti le voudrait après leur match de jeudi. Modrc sort également d’une blessure à l’aine délicate et Kroos n’est pas encore prêt, donc Madrid devra juste trouver son chemin.

La nouvelle recrue Eduardo Camavinga pourrait faire ses débuts avec le Real Madrid ce soir et même figurer dans la formation de départ si Ancelotti décide de laisser Casemiro et Valverde se reposer afin qu’ils soient prêts à 100% à jouer et à se produire lorsque Madrid visitera l’Inter Milan mercredi prochain.

Dans l’ensemble, ce sera agréable pour les joueurs de jouer devant leurs fans à domicile après tant de mois, alors connectez-vous et ne manquez pas le match !

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 09/12/2021

Temps: 21h00 CEST, 15h00 HNE.

Lieu: Stade Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

