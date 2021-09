Diffusion en direct Real Madrid vs Majorque 2021: heure, chaînes de télévision et comment regarder la Liga en ligne

in

Le Real Madrid affronte Majorque après ses passionnantes victoires à l’extérieur contre l’Inter Milan et Valence. Cela a été une semaine exigeante et difficile pour Los Blancos, donc l’entraîneur Carlo Ancelotti commencera presque certainement à gérer son alignement et à faire quelques rotations dans celui-ci.

Majorque a été très décente cette saison et occupe actuellement le 10e rang du classement de la Liga. Le joueur prêté du Real Madrid, Takefusa Kubo, a enfin gagné son rôle de titulaire incontesté, la ligne défensive de Madrid devra donc faire très attention à sa capacité de dribble.

Pourtant, force est de constater que Madrid a ce qu’il faut pour marquer les trois points ce soir même si Ancelotti effectue quelques rotations et donne des minutes aux réserves. Des joueurs comme Camavinga, Rodrygo, Jovic ou Miguel attendaient une chance de prouver leur valeur en tant que partants et ils pourraient aussi bien avoir cette opportunité ce soir, étant donné que Modric, Benzema, Casemiro ou Valverde pourraient se reposer.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 22/09/21

Temps: 22h00 CEST, 16h00 HNE.

Lieu: Stade Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

