Diffusion en direct Real Madrid vs Séville 2021: heure, chaînes de télévision et comment regarder la Liga en ligne

Le match à domicile du Real Madrid contre Séville a tous les ingrédients pour être un match divertissant et décisif dans la course au titre de Liga 2021-2022. Los Blancos sont actuellement en tête du classement mais Séville n’est qu’à deux points derrière eux, il serait donc très important pour Madrid de profiter de jouer devant leurs fans et de gagner les trois points, ce qui mettrait de la distance entre les deux équipes. .

Ce ne sera pas facile à faire, cependant. Séville a joué un football de qualité tout au long de la saison et a une ligne offensive très talentueuse qui pourrait être difficile à arrêter pour la défense de Madrid. Le style axé sur la possession de Lopetegui convient bien à son alignement et Los Blancos pourrait en fait avoir besoin de s’asseoir et de contre-attaquer ce soir, ce qui pourrait finalement les aider étant donné à quel point Vinicius et Rodrygo sont bons lorsqu’ils ont la chance et l’espace pour courir.

Le Real Madrid a ce qu’il faut pour être considéré comme le favori pour remporter ce match, mais en même temps, il doit s’assurer de jouer avec intensité et de prendre le match très au sérieux dès le coup de sifflet.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 28/11/2021

Temps: 21h00 CEST, 15h00 HNE.

Lieu: Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

Managing Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.