Diffusion en direct Real Sociedad vs Real Madrid 2021: heure, chaînes de télévision et comment regarder la Liga en ligne

Le Real Madrid rend visite à la Real Sociedad, qui occupe actuellement la troisième place du classement et joue un football impressionnant depuis le début de la saison. La Real Sociedad est une équipe cohésive et passionnante à regarder qui sera certainement difficile à battre dans son propre stade.

Los Blancos vient de remporter de solides victoires contre Séville et l’Athletic Bilbao, même s’ils ont connu des difficultés lors des deux matchs. Des joueurs comme Modric, Casemiro, Benzema et même Vinicius commencent à avoir l’air fatigués mais l’entraîneur Carlo Ancelotti a refusé de faire des rotations jusqu’à présent. Madrid accueillera l’Inter Milan mardi, puis l’Atletico de Madrid dans un derby crucial de Madrid le dimanche suivant, donc le calendrier ne devient pas plus facile et indulgent pour Los Blancos.

Pourtant, Madrid devrait se concentrer sur la tâche qui l’attend, à savoir ce match difficile à l’extérieur contre la Real Sociedad. Les hommes d’Ancelotti ne remporteront pas la victoire s’ils ne prennent pas ce match très au sérieux.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 12/04/2021

Temps: 21h00 CEST, 15h00 HNE.

Lieu: Reale Arena, San Sebastian, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

Managing Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.