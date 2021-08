Diffusion en direct Reims vs PSG: comment regarder les débuts de Lionel Messi en ligne de n’importe où

Lionel Messi espère une première apparition au champagne pour son nouveau club, alors que le Paris Saint Germain se dirige vers la région viticole française pour ce choc de Ligue 1.

Lisez la suite pour savoir comment obtenir une diffusion en direct Reims vs PSG de n’importe où dans le monde.

Après avoir effectué un départ choc de Barcelone après 21 ans avec les géants catalans, le sextuple vainqueur argentin du Ballon d’Or s’aligne désormais pour Les Parisiens de Mauricio Pochettino.

Messi rejoint une équipe de stars qui comprend la superstar brésilienne Neymar, ainsi que les autres nouvelles recrues du club Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Gini Wijnaldum.

Les fans de football qui espèrent voir Messi jouer aux côtés du français Galactico Kylian Mbappé devraient cependant être déçus, le joueur de 22 ans étant prêt à déménager au Real Madrid dans les prochains jours.

Le Reims d’Oscar Garcia cherchera à bouleverser le grand dévoilement de Messi au stade August-Delaune ce soir, et devrait s’avérer un défi de taille pour les hommes de Pochettino.

S’ils n’ont pas encore signé de victoire cette saison, Reims a néanmoins réalisé un début de campagne invaincu, après des nuls honorables contre Nice, Montpellier et Metz.

Reims vs PSG : où et quand ?

Le match de dimanche aura lieu au stade Auguste-Delaune de Reims, le coup d’envoi étant fixé à 20h45, heure locale.

Cela en fait un coup d’envoi à 19 h 45 BST pour les fans de foot britanniques, un départ à 14 h 45 HE / 11 h 45 HP pour les gens qui se connectent des États-Unis et un coup d’envoi à 4 h 45 AEST le lundi matin pour ceux qui se connectent d’Australie.

Regardez Reims vs PSG en ligne depuis l’étranger

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs français, espagnols, américains, britanniques, australiens et canadiens de ce match plus bas dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder Reims contre le PSG, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes lorsque vous tenterez de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Comment diffuser Reims vs PSG en direct en France gratuitement

Quelle que soit l’équipe de football à laquelle vous êtes fidèle, si vous êtes un fan de football français, force est de constater l’importance historique de ce match incontournable.

Les téléspectateurs français peuvent diffuser les débuts de Messi via le pass Ligue 1 sur Amazon Prime Video. Un abonnement à Prime Video en France coûte 5,99 € par mois après 30 jours d’essai gratuit, et le pass Ligue 1 coûte 12,99 € par mois après 7 jours d’essai gratuit.

Comment diffuser Reims vs PSG en direct en France

Il y aura certainement un grand nombre de fans de Barcelone aux larmes aux yeux pour regarder l’ancien roi du Camp Nou se présenter pour la première fois au PSG, et en Espagne, le match peut être regardé en direct sur le diffuseur national gratuit Telecinco. . La bonne nouvelle est que vous pourrez également diffuser le match via la plate-forme en ligne de Mediaset, Mitele, qui possède ses propres applications Android et iOS.

Comment regarder Reims vs PSG en ligne aux États-Unis

BeIN Sports a les droits de diffusion exclusifs pour montrer le premier match de Lionel Messi dans le bleu et le rouge du PSG et si vous êtes un client du câble avec la chaîne, vous pouvez diffuser le match via l’application beIN Sports Connect.

Si vous êtes un coupe-câble, vous pourrez toujours regarder le jeu via des services de diffusion en continu tels que Sling TV.

BeIN peut être ajouté à n’importe quel forfait Sling Orange ou Blue pour 5 $ supplémentaires par mois.

Le coup d’envoi de Reims contre le PSG est donné à 2h45 HE / 11h45 HP.

Comment diffuser Reims vs PSG en direct au Royaume-Uni

Le grand dévoilement de Messi sera disponible pour regarder sur BT Sports 1, avec une couverture du stade Auguste-Delaune à partir de 19h15 avant le coup d’envoi de 19h45.

Si vous cherchez à diffuser le match d’aujourd’hui et que vous êtes déjà client de BT Sport, vous pourrez regarder en ligne via l’application BT Sport ou BTsport.com, le service ayant des applications dédiées pour les appareils iOS, iPadOS et Android. avec les consoles Xbox et PlayStation.

Il convient également de rappeler que BT Sport propose actuellement son abonnement mensuel BT Sport pour 25 £, vous permettant de regarder toutes leurs actions de football en Premier League sans engagement à long terme.

Comment diffuser Reims vs PSG en direct au Canada

Comme avec les États-Unis voisins, beIN est le détenteur des droits pour les matchs de Ligue 1 française en direct cette saison au Canada et montrera cette confrontation entre Reims et le PSG, avec un coup d’envoi prévu à 14h45 HE / 11h45 PT dimanche.

Cela signifie que les clients pourront également diffuser le match en ligne via l’application beIN Sports Connect pour Android et iOS.

Les coupe-câbles au Canada peuvent quant à eux accéder à beIN via le service par-dessus FuboTV.

Une autre option pour les Canadiens est la chaîne spécialisée de langue française TV5 qui diffusera également le match.

Diffusion en direct Reims vs PSG en direct en Australie

Si vous envisagez de diffuser Reims vs PSG en Australie, vous devrez alors être abonné à Kayo Sports. Le service en ligne uniquement sera disponible avec une couverture en direct du match pour les fans de foot qui souhaitent se connecter à Down Under. Un forfait de base Kayo Sports coûte 25 $ par mois et permet aux utilisateurs de diffuser simultanément sur deux appareils. Si cela ne suffit pas, il existe également Kayo Sports Premium Package, qui propose trois flux simultanés pour 35 $ par mois. Si vous ne l’avez jamais utilisé auparavant, le réseau propose un ESSAI GRATUIT dont les nouveaux venus au service peuvent profiter.

