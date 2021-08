Diffusion en direct SummerSlam 2021: comment regarder la WWE en ligne gratuitement et de n’importe où

Enfilez votre plus beau short en jean, votre t-shirt le plus brillant et autant de brassards que possible, car cela ressemble à l’été de Cena. Nous avons une confrontation au championnat universel pour les âges sur les cartes, alors que le chef de table Roman Reigns affronte le 16 fois champion du monde, le seul et unique John Cena, de retour en action pour la première fois depuis WrestleMania 36. Continuez à lire pendant que nous expliquons comment regarder une diffusion en direct SummerSlam, où que vous soyez dans le monde – avec Peacock TV offrant aux téléspectateurs américains un moyen de regarder complétement gratuit!

Il n’a pas fallu de temps à Cena pour obtenir les fans derrière lui alors qu’il méprisait ce qu’il a décrit comme “l’expérience pathétique de Roman Reigns” lors de son apparition surprise et spectaculaire à Money in the Bank, et The Big Dog ne le fera pas. envie de sortir en gémissant devant une foule nombreuse au stade Allegiant.

Et il y a cinq autres ceintures en jeu. Nikki ASH fait face à la double menace des anciennes championnes Charlotte Flair et Rhea Ripley, alors qu’elle défend pour la première fois son titre de Raw Women pris de manière opportuniste.

Le Hall of Famer Goldberg a pris la décision potentiellement insensée de monter sur le ring avec The All Mighty Bobby Lashley pour le championnat de la WWE, les Usos et les Mysterios s’affrontent pour le championnat SmackDown Tag Team, et Bianca Belair cherche à se venger des banques Sasha dans le SmackDown Championnat féminin.

Et ce n’est pas tout, avec Sheamus, Damian Priest, Edge et Seth Rollins également en action. C’est une programmation alléchante, alors lisez la suite pour la carte complète SummerSlam 2021 et tout ce que vous devez savoir pour regarder une diffusion en direct de la WWE en ligne de n’importe où.

Les meilleures offres Peacock TV du jour

Diffusion en direct de SummerSlam depuis l’extérieur de votre pays

Vous pourrez regarder SummerSlam à partir d’un large éventail de pays avec WWE Network, mais si vous ne souhaitez pas obtenir un nouvel abonnement, de nombreux autres flux en direct sont disponibles. Nous rassemblons tous les meilleurs endroits à regarder aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, au Japon et en Inde juste en dessous.

S’il n’y a pas de diffusion en direct fiable de la WWE dans votre pays, ou si vous êtes loin de chez vous et que vos plans ont été gâchés par le blocage géographique, nous avons un conseil pour vous assurer de ne rien manquer car bien.

Regardez une diffusion en direct SummerSlam de n’importe où

ExpressVPN est actuellement le meilleur VPN au monde

Nous avons testé tous les principaux services VPN et nous classons ExpressVPN comme le meilleur absolu. Il est compatible avec de nombreux appareils, notamment iOS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation, Apple TV et autres, et nous l’avons trouvé sûr, rapide et simple à utiliser. Express est un service à tout faire qui bénéficie également d’un support client 24h/24 et 7j/7.

Oui, ExpressVPN est le meilleur VPN complet pour le streaming – et peut-être mieux encore, il a un Garantie de remboursement de 30 jours, plus 3 mois GRATUITS, lorsque vous vous abonnez pour un an.

Une fois que vous vous êtes enregistré et téléchargé le logiciel, suivez simplement les instructions pour l’installer, puis sélectionnez l’emplacement où vous souhaitez déplacer votre adresse IP – c’est vraiment aussi simple que cela.

– Essayez ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours

Comment diffuser en direct SummerSlam aux États-Unis – Offre Peacock TV + détails de l’essai gratuit

Peacock TV est désormais le lieu exclusif pour regarder tous les plus grands événements de la WWE aux États-Unis, et vous pouvez vous connecter à SummerSlam à partir de 19 h HE / 16 h HP le samedi 21 août, l’action commençant à 20 h HE / 17 h HP.

Peacock est aussi une bonne affaire ! Il ne coûte que 4,99 $ par mois pour le forfait Peacock Premium.

Si vous n’imaginez pas que vous voudrez Peacock pour autre chose que SummerSlam, vous pouvez également profiter d’un essai gratuit de 7 jours.

C’est un rapport qualité-prix exceptionnel et apporte une multitude de divertissements fantastiques, comme Modern Family, The Office et Saved by the Bell, et des événements sportifs internationaux, y compris le football de Premier League et, bien sûr, la WWE.

– Cliquez sur Peacock TV pour commencer à regarder maintenant

Et si vous êtes actuellement à l’étranger, n’oubliez pas que vous pouvez toujours vous connecter comme vous le feriez chez vous avec l’aide d’un bon VPN. Ou consultez notre guide des meilleures options VPN Peacock pour plus de détails.

Les meilleures offres Peacock TV du jour

(Crédit image : WWE)

Comment regarder WWE SummerSlam : diffusion en direct au Canada

Le passage de la WWE à Peacock n’affecte pas les téléspectateurs canadiens, ce qui signifie que le meilleur endroit pour regarder SummerSlam est toujours WWE Network.

Le réseau WWE est disponible via les fournisseurs de télévision locaux, mais vous devrez payer des frais de PPV supplémentaires pour vous connecter à SummerSlam, qui se déroulera le samedi 21 août, l’action commençant à 20 h HE / 17 h HP.

Canadien à l’étranger? Ensuite vous pouvez utiliser un VPN pour vous transporter comme par magie au Canada pour diffuser en direct la couverture SummerSlam comme vous le feriez à la maison.

Comment regarder SummerSlam : diffusion en direct au Royaume-Uni

BT Sport est l’endroit idéal pour regarder SummerSlam au Royaume-Uni, mais comme il s’agit d’un événement PPV, vous devrez l’acheter au BT Sport Box Office, où il coûte 19,95 £.

Alternativement, WWE Network est également disponible au Royaume-Uni, où il coûte 9,99 £ par mois.

Vous devrez cependant vous préparer à une fin tardive, car l’action principale commence à 1 heure du matin BST le samedi soir/dimanche matin.

Si vous êtes en dehors du Royaume-Uni et que vous voulez vous connecter, c’est simple à faire avec un outil pratique – il suffit de saisir un VPN et de suivre les instructions ci-dessus pour diffuser l’action en direct.

Comment regarder SummerSlam : diffusion en direct en Australie

Les fans de la WWE en Australie peuvent se connecter à SummerSlam sur WWE Network, qui est également disponible Down Under. Un abonnement coûte 9,99 $ US par mois.

Il est également diffusé sur le Main Event, qui est disponible via Foxtel et Optus TV. L’événement PPV est disponible pour 29,95 $.

L’action SummerSlam commence à 10h00 AEST le dimanche matin.

Les Australiens à l’étranger qui cherchent à regarder une diffusion en direct SummerSlam devraient découvrir qu’un bon VPN les aide à accéder à leurs services de diffusion à domicile où qu’ils soient.

Comment regarder SummerSlam : diffuser en direct la WWE au Japon

Si vous regardez depuis le Japon, vous devrez vous connecter à partir de 9h JST le dimanche matin.

Vous l’avez deviné… vous pouvez vous connecter à SummerSlam via le réseau WWE, qui est disponible au Japon depuis quelques années.

Comment regarder SummerSlam : diffusion en direct en Inde

Les fans de la WWE en Inde peuvent se brancher sur SummerSlam sur Sony Ten 1 et Ten 3, mais vous devrez vous lever tôt, car l’action commence à 5h30 IST le dimanche matin.

Si c’est un peu tôt à votre goût, vous pourrez également vous connecter à WWE Network pour une rediffusion.

Carte SummerSlam

Match triple menace pour le championnat féminin de la WWE Raw : Nikki ASH (c) contre Charlotte Flair contre Rhea RipleyMatch en simple pour le championnat universel de la WWE : Roman Reigns (c) (avec Paul Heyman) contre John CenaMatch en simple pour le championnat WWE : Bobby Lashley (c) (avec MVP) contre GoldbergWWE SmackDown Tag Team Championship Match : The Usos (c) contre Rey Mysterio et Dominik MysterioWWE SmackDown Women’s Championship Match en simple : Bianca Belair (c) contre Sasha Banks Singles Match : Edge contre Seth RollinsWWE United States Championship Singles Match : Sheamus (c) contre Prêtre Damien

Comparez les meilleurs services VPN globaux spécification par spécification :