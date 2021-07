Diffusion en direct Twins vs Cardinals, chaîne de télévision, heure de début, cotes, comment regarder la MLB

in

Les Twins du Minnesota rencontreront les Cardinals de St. Louis samedi après-midi depuis le Busch Stadium.

Les Twins chercheront à rebondir après une défaite difficile contre les Twins vendredi soir 5-1, avant cela, ils avaient marqué 20 points lors de leurs trois derniers matchs. Quant aux Cardinals, ils en chercheront deux de suite contre les Twins ce soir à domicile.

Cela devrait être un bon match, voici tout ce que vous devez savoir pour saisir l’action ce soir.

Twins du Minnesota contre les Cardinals de Saint-Louis

Lorsque: samedi 31 juillet

Temps: 19 h 05 HE

Chaîne TV: FS1

Cotes et lignes de paris de la MLB

Cotes MLB avec l’aimable autorisation de BetMGM Paris sportifs. Les cotes ont été mises à jour samedi à 15 h HE.

Twins du Minnesota (+105) contre Cardinals de Saint-Louis (+130)

O/U : 8,5

