Digible accueille les traders dans un écosystème de marché NFT éligible

Les jetons non fongibles dominent progressivement le secteur de la finance numérique, les données enregistrant une capitalisation boursière globale de 26 793 451 648 $. En termes simples, les NFT représentent des actifs numériques résidant sur un réseau blockchain avec des qualités ou des traits uniques.

Par conséquent, Digible espère héberger un marché avec ces types d’actifs sur lequel les utilisateurs peuvent vendre, mettre aux enchères ou acheter des cartes physiques au sein d’un écosystème. Chaque carte physique appartenant aux commerçants prendra la forme d’un NFT.

En plus de cela, Digible dispose également d’une section de marché NFT où les commerçants peuvent vendre ou accéder à une grande variété de NFT, sans la présence de cartes physiques.

Les marchands de cet écosystème ont la possibilité d’acheter et de posséder des objets de collection tout en éliminant physiquement le besoin de ces objets de collection.

Mesures de sécurité, statistiques de jetons DIGI et cas d’utilisation

Des mesures de sécurité sont en place, car Digible stockera la carte physique d’un utilisateur dans DigiSafe, l’outil de sécurité de la plateforme. Tirer parti de DigiSafe permet aux opérateurs de surveiller les détails de leurs précieuses cartes à tout moment.

$ DIGI est le jeton natif qui alimente l’écosystème de marché de Digible. Le jeton natif a une offre totale de 100 millions d’euros avec une allocation de 10 millions pour l’équipe fondatrice, 15 millions pour les pools de liquidités, les stratégies de marketing en reçoivent 10 millions et 7,5 millions supplémentaires sont réservés aux programmes de récompense.

Le jeton $ DIGI n’est actif sur aucun réseau; Cependant, Digible prévoit d’organiser une pré-vente le 22 avril 2021 à 15h00 UTC. Les procédures de participation seront affichées sur le site Medium pour accumuler un grand nombre de participants.

Des options de paris seront également disponibles pour les utilisateurs qui souhaitent parier leurs jetons $ DIGI. L’idée d’investissement de pari cherche à créer un écosystème incité où les commerçants peuvent sécuriser les récompenses générées par la plate-forme Digible.

Le jeton $ DIGI est également appliqué dans la société de production de performances car les utilisateurs peuvent ajouter des liquidités et recevoir des jetons LP sur Uniswap en utilisant la paire DIGI / USDT.

Plus de fonctionnalités

Le réseau du marché NFT présente des fonctionnalités innovantes à ses utilisateurs, comme DigiGrade. DigiGrade permet aux commerçants d’analyser et de transférer leurs cartes numériques sur des cartes physiques à collectionner. La solution PSC, située à proximité du service DigiSafe, garantit que chaque carte est qualifiée avant d’être mise en ligne sur le marché de l’écosystème.

Les marchands éligibles ont également la garantie de pouvoir contrôler entièrement leurs précieuses cartes grâce à la solution DigiTrack. Les utilisateurs peuvent choisir de stocker leurs cartes physiques dans DigiSafe, comme mentionné ci-dessus, ou de les vendre après un certain temps pour maximiser leurs profits.

Chaque service DigiTrack adopte une approche décentralisée et les utilisateurs n’ont qu’à se connecter à leur portefeuille avec des actifs NFT. Le NFT d’un utilisateur sera brûlé immédiatement après la vente de la carte physique, neutralisant ainsi le problème de la duplication.

Nous avons déjà établi que les utilisateurs peuvent lancer une vente aux enchères; cependant, il n’est disponible que pour les utilisateurs qui possèdent une quantité de 3000 DIGI. S’il s’agit d’un NFT aux enchères, Digible verrouille simplement l’actif numérique au fur et à mesure de la progression de l’enchère et s’occupe de tous les processus de transaction impliqués.

DigiDuel crée un espace compétitif où les utilisateurs peuvent se battre pour des NFT spécifiques situés dans leur portefeuille. Il utilise une approche de pari qui consiste à placer un pari NFT et un montant symbolique de $ DIGI.

Dans la dernière étape, les utilisateurs doivent choisir la couleur qu’ils préfèrent. Les traders avec la couleur gagnante recevront le NFT des adversaires perdants ainsi que le montant du pari $ DIGI. Du montant total du pari, Digible réduira les frais de 1%, dont 0,3% seront brûlés, tandis que 0,7% des frais seront ajoutés au pool de mises.

Les frais de transaction

Digible facture des frais de 10% sur toute procédure de vente et d’enchère sur le marché. Les parties prenantes recevront 5% des frais de transaction, tandis que les 5% restants iront aux opérations globales de la plateforme, car elle vise à devenir un écosystème durable.

Détails de la prévente:

Contribution minimale: 0,1 ETH

Contribution maximale: 0,5 ETH

Augmentation totale pour la prévente: 300 ETH

Tarif prévente: 1 ETH = 81666 DIGI

Taux de change Uni: 1 ETH = 65 500 DIGI

60% de la prévente (180 ETH) seront utilisés pour la liquidité et seront bloqués pendant deux ans.

La vente se fera via le site Internet www.digible.io D’autres instructions seront données le jour même via Telegram et une annonce sera faite.

Le token DIGI aura un approvisionnement total de 100M répartis comme suit:

• Marketing: 10 millions

• Équipe admissible – 10 millions

• Récompenses aux fournisseurs de liquidité -7,5 M

• Liquidité bloquée dans les fonds numériques: 15 millions

Les jetons d’équipe et de marketing seront attribués pour une période de 24 mois.

Les données donnent une idée de ce que nous pouvons attendre de la plate-forme Digible une fois ses services entièrement activés. Restez à l’écoute pour la prévente du lancement du token DIGI le 22 avril à 15h00 UTC!