Digiboxx atteint 10 lakh utilisateurs en 6 mois : tout savoir sur cette plateforme de stockage cloud made in India

La solution propose des forfaits mensuels et annuels, avec un forfait gratuit également disponible pour les utilisateurs individuels.

Stockage cloud DigiBoxx : Il y a six mois, l’Inde a obtenu son premier et unique stockage en nuage public local appelé DigiBoxx. Maintenant, la plate-forme de stockage compte plus de 10 lakhs d’utilisateurs, a-t-elle annoncé. Partageant des détails sur le stockage en nuage, qui avait été lancé par le PDG de NITI Aayog, Amitabh Kant, en décembre, la société a déclaré avoir enregistré plus de 16% d’utilisateurs actifs quotidiennement. La plateforme est une solution de stockage, de partage et de gestion de données de fichiers numériques et elle permet aux particuliers comme aux PME de stocker des données personnelles et professionnelles.

Dans un communiqué, la plate-forme a cité Kant comme disant que pour une entreprise amorcée, atteindre 10 utilisateurs lakh en six mois est une réalisation notable. Il a également ajouté que des entreprises comme Digiboxx aident à réaliser la vision du Centre d’Atmanirbhar Bharat.

Lire aussi | Stockage en nuage : le stockage devient rapide, sécurisé et facile sur la poche

Forfaits Digiboxx

La solution propose des forfaits mensuels et annuels, avec un forfait gratuit également disponible pour les utilisateurs individuels. Le plan gratuit offre aux utilisateurs un stockage de 20 Go et une taille de fichier maximale de 2 Go, ainsi que l’intégration de Gmail. D’autre part, les PME peuvent bénéficier d’un plan coûtant 999 Rs par mois, dans lequel jusqu’à 50 To de stockage sont disponibles, permettant une taille de fichier maximale de 10 Go et prenant en charge jusqu’à 500 utilisateurs. Il existe également un plan distinct pour les pigistes coûtant 30 Rs par mois avec jusqu’à 2 To de stockage et une taille de fichier maximale de 10 Go. Comme la plupart des plateformes, Digiboxx est également disponible sur iOS et Android ainsi que sur ordinateur, tout en prenant en charge 8 langues indiennes. La société envisage maintenant de s’étendre à d’autres langues régionales afin d’atteindre 70 crores d’utilisateurs à travers le pays.

La plate-forme prend de l’importance, selon Kant, dans le contexte de nombreux services cloud mettant fin à la prise en charge du stockage gratuit.

Lire aussi | Applications de productivité : des applications qui facilitent votre travail

Caractéristiques de Digiboxx

La plate-forme permet aux utilisateurs de rechercher en utilisant le nom, l’emplacement ainsi que des mots-clés. Il crypte également les fichiers qui sont téléchargés sur la plate-forme, a déclaré la société.

Semblable à d’autres plates-formes de stockage en nuage, il synchronise les fichiers sur tous les appareils utilisant le compte.

De plus, les utilisateurs peuvent également partager des fichiers avec d’autres qui n’utilisent pas Digiboxx à l’aide d’une fonction de partage de feu appelée InstaShare.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.