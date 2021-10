Digimon, Eat Your Heart Out: Monster-Fusing RPG Cassette Beasts va changer

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Fans de jeux de pixel art, toujours votre cœur : Cassette Beasts vous vient d’une équipe qui a travaillé sur Starbound, Wargroove et Stardew Valley. Fans de Pokémon et de Digimon, toujours votre cœur, car Cassette Beasts consiste à attraper, entraîner, collecter et fusionner des monstres pour créer des créatures uniques et puissantes pour combattre à vos côtés.

Maintenant, le jeu en monde ouvert a été confirmé pour Switch, grâce à un partenariat avec l’éditeur Raw Fury.

« Travailler avec les incroyables talents de Bytten Studio est une vraie joie », a déclaré Jonas Antonsson, PDG de Raw Fury. « Cassette Beasts est un titre parfait pour Raw Fury, et nous avons hâte d’apporter son humour, ses monstres, son amitié et son monde unique aux joueurs du monde entier. »

Bytten Studio, qui est une équipe de deux personnes composée de l’ancien artiste et écrivain de Chucklefish, Jay Baylis, et du programmeur et designer Tom Coxon, a déclaré que le partenariat ressemblait à « une collaboration », affirmant que le jeu « n’aurait vraiment pas été capable de devenir ce qu’il est maintenant sans que Raw Fury nous soutienne. »

Le jeu n’a pas encore de fenêtre de sortie confirmée, à part « Coming Soon » sur sa page Steam. Surveillez cet espace pour plus d’informations à venir!