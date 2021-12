Digimon Survive a été évalué pour Switch, mettant fin, espérons-le, aux retards

Les fans ont dû être très patients en ce qui concerne Digimon Survive. Initialement prévu pour le lancement en 2019, mais ensuite reporté à 2020, 2021, puis le retard le plus récent à 2022, il a certainement fallu attendre longtemps.

Heureusement, le jeu a maintenant été officiellement évalué par l’ESRB, ce qui suggère que sa sortie n’est pas si loin. Si vous êtes intéressé, il a été classé « Ado » ; voici ce que l’ESRB avait à dire…

« Il s’agit d’un roman visuel, avec des éléments de jeu de stratégie/jeu de rôle, dans lequel les joueurs suivent des adolescents japonais perdus dans un monde de monstres. Au fur et à mesure que les joueurs suivent le scénario, ils s’engagent périodiquement dans des batailles au tour par tour en utilisant Digimon (monstres avec des pouvoirs spéciaux /capacités). Alors que les personnages humains et Digimon se déplacent sur des champs de bataille en forme de grille, les joueurs sélectionnent des mouvements/compétences d’attaque dans un menu et regardent de courtes animations de monstres exécutant des mouvements. Les attaques peuvent inclure des coups de pied, des morsures, des explosions d’énergie et des rafales élémentaires. Une cinématique représente brièvement une image fixe d’un cadavre ensanglanté. À partir d’une variété de mouvements d’attaque, Digimon peut effectuer un Poop Toss, qui est représenté comme une bobine de caca de dessin animé lancée sur des adversaires, et est accompagné d’effets sonores spongieux. Les mots « sh*t », « b*tch » et « p*ssed » apparaissent dans le dialogue. »

Vous nous avez eu des effets sonores de caca spongieux.

Le producteur du jeu a récemment posté un message aux fans les remerciant pour leur patience et affirmant qu’il serait effectivement lancé en 2022. Le message indiquait que plus de nouvelles sur le jeu arriveraient « bientôt », et avec cette note maintenant en place, il y a même raison de plus de croire que l’attente est presque terminée.

Excité pour celui-ci ? Partagez vos pensées avec nous à l’endroit habituel.