Digisafe Broking : le courtier local indien pour l’assurance rurale

(LR) Ashwin Arora, co-fondateurs de Digisafe, Anupam Shrey, Rajat Dhar, Suman Roy Choudhury et Mallikarjun Kukunuri

Digisafe Broking, basée à Pune, une start-up locale d’insurtech numérique amorcée, se concentre sur la sécurisation de l’Inde rurale en réduisant les risques et en permettant des solutions phygital grâce à une variété de produits d’assurance. Il propose des produits simplifiés et abordables couvrant l’assurance automobile, santé, bétail, récolte et vie pour les personnes vivant dans les zones rurales, à leur porte. Selon Anupam Shrey, co-fondateur de DigiSafe, la pénétration de l’assurance (primes en pourcentage du produit intérieur brut) s’élevait à 3,76% en Inde, au cours de l’exercice 20, contre 3,7% au cours de la période de l’année précédente. « Ces chiffres sont estimés à la moitié de la moyenne nationale dans l’Inde rurale et cela met en lumière à quel point ces zones seraient sous-assurées », a déclaré Shrey.

Outre Shrey, les autres co-fondateurs sont Suman Roychoudhury, Mallikharjun Kukunari, Rajat Dhar et Ashwin Arora. « Nous avons conclu notre analyse observationnelle par une enquête localisée dans le cadre du programme phare d’assurance agricole, PMFBY. La pénétration de l’assurance rurale est très faible puisqu’il y a 833 millions de personnes dans les zones rurales (seulement 3 % d’assurés). Du point de vue de l’assurance, le deux-roues est le véhicule de choix pour la plupart des Indiens et l’assurance maladie n’est plus un phénomène urbain après la pandémie. Mais il n’existe pas de produit simple et abordable pour l’Inde rurale », déclare Shrey.

L’économie rurale est largement dépendante de l’agriculture, qui est soumise aux aléas climatiques. Cependant, seules quelques grandes cultures sont couvertes par le PMFBY. Dit Roychoudhury, « Nous comprenons comment les agriculteurs ont besoin de produits de petite taille avec des primes à faible marge. Nous proposons des produits simplifiés et abordables qui couvrent l’assurance automobile, santé, bétail, récolte et vie pour les populations rurales à leur porte. De telles caractéristiques pénétreront plus profondément dans les marchés ruraux et une structure d’attraction aidera les agriculteurs à réduire les risques et à augmenter leurs revenus. »

Digisafe a démarré ses activités en septembre 2021 et a lancé avec succès DigiOne, un programme de partenariat en association avec ses partenaires de distribution qui identifient, forment et développent une équipe de points de vente certifiés (PoSP) pour la distribution d’assurance grâce à une combinaison de modes numériques. Ce modèle aidera les clients avec les services avant-vente, après-vente et réclamation. « Nous travaillons très prochainement à l’extension de ce service aux marchés semi-urbains Tier 2 et Tier 3. Nous avons intégré 100 agents le premier jour et avons récemment ouvert notre premier bureau à Pune. Nous nous sommes concentrés sur « un village, une entité », et nous avons commencé à fournir une couverture d’assurance à chaque ménage du village avec notre concept d’assurance 1 gramme », explique Shrey, ajoutant : « Nous distribuons cela via un modèle phygital. Notre vision ici rejoint celle d’Irdai où l’idée est d’adopter des villages et d’assurer une assurance à 100% à tous dans ce village.

Digisafe s’est déjà associé à plus de 10 compagnies d’assurance et s’est également associé à des startups réputées telles que Aquaconnect, Niruthi Technology and Ecosystem, Wingsure Inc., pour co-créer des solutions d’assurance pour l’Inde rurale. À l’avenir, il introduira bientôt une application appelée Mera Assistant pour aider les habitants des zones rurales en tant que système d’aide à la décision en rassemblant des informations sur le terrain, la communauté et les données agricoles. L’application fournira un tableau de bord d’assurance d’analyse prédictive qui tiendra les utilisateurs au courant de la météo, des conseils sur les cultures et des initiatives gouvernementales. Cela les aidera également à atténuer leurs risques et à se concentrer davantage sur la génération de revenus.

« Nous sommes en passe de devenir un écosystème de soutien complet pour les Indiens des zones rurales en assurant une assistance aux réclamations à grande vitesse et des solutions de bout en bout à leur porte, et visons à être la marque la plus fiable pour la communauté rurale », a déclaré Roychoudhury. . «Nos pratiques sont conformes à la vision du Premier ministre de Vocal for Local et nous espérons créer un impact mesurable sur tous les codes PIN au cours des deux prochaines années en intégrant 10 000 PoSP et en servant plus de 10 millions d’agriculteurs.»

Savez-vous qu’est-ce que c’est ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.