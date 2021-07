Ethereum (ETH)

Digital Asset Bank Sygnum propose désormais le jalonnement Ethereum 2.0 à ses clients

La banque d’actifs numériques suisse Sygnum a déployé le service de jalonnement Ethereum 2.0 à ses clients via sa plate-forme de conservation de qualité institutionnelle, selon son article de blog officiel.

Sygnum a révélé que les clients peuvent désormais miser et gagner jusqu’à 7% de rendement annuel. La banque se considère comme la première banque agréée par la FINMA à entrer dans l’espace de jalonnement ETH 2.0.

Sygnum a déclaré que les services de jalonnement seraient entièrement intégrés à la plate-forme bancaire avec une configuration intuitive et conviviale.

La banque a en outre souligné la puissance des applications de finance décentralisée (DeFi) construites sur Ethereum.

Avec une capitalisation boursière de plus de 250 milliards de dollars, Ethereum est la principale plateforme de contrats intelligents. Plusieurs protocoles DeFi sont construits sur Ethereum car l’espace DeFi s’est développé rapidement.

La société a noté que la valeur totale verrouillée (TVL) dans le secteur avait augmenté de plus de 3 fois depuis le début de cette année.

Thomas Eichenberger, responsable des unités commerciales de Sygnum Bank, a déclaré

“Ethereum est le deuxième plus grand protocole de blockchain, et le staking Ethereum est un élément central des portefeuilles d’actifs numériques auxquels il est désormais possible d’accéder dans un cadre pratique, sécurisé et réglementé”.