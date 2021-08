Digital Asset Exchange FTX s’apprête à payer 17 500 000 $ en crypto pour les droits de dénomination exclusifs du Cal Memorial Stadium ⋆ Crypto new media

L’échange de crypto-monnaies réglementé par les États-Unis, FTX.US, annonce un accord de plusieurs millions de dollars pour acquérir les droits de dénomination du terrain du California Memorial Stadium.

Selon un communiqué de presse, FTX.US a conclu un accord de parrainage avec Learfield, détenteur des droits multimédias de Cal Athletics, pour renommer le site.

«Dans le cadre de l’accord de 17,5 millions de dollars, LEARFIELD acceptera le paiement intégral en crypto-monnaie au nom de l’université. Grâce à cet accord historique de 10 ans, FTX reçoit les droits de dénomination du terrain du California Memorial Stadium, qui sera connu sous le nom de FTX Field au California Memorial Stadium. »

L’accord entre FTX.US et LEARFIELD est le « tout premier parrainage de droits de dénomination de crypto-monnaie collégiale », selon le communiqué.

Sina Nader, chef de l’exploitation de FTX.US, a déclaré que l’échange de crypto-monnaies ferait également des dons à des œuvres caritatives qui coïncident avec les valeurs fondamentales de l’entreprise.

«Nous nous engageons également à verser 200 000 $ supplémentaires en plus de ce partenariat, qui sera spécifiquement utilisé pour lutter contre l’itinérance à Berkeley et pour soutenir les organisations qui aident les groupes d’étudiants sous-représentés à l’UC Berkeley.»

Plus tôt cette année, FTX, l’organisation sœur mondiale de FTX.US, a remporté les droits de dénomination du stade pour le domicile du Miami Heat de la NBA. Le stade, anciennement connu sous le nom d’American Airlines Arena, s’appellera FTX Arena au début de la saison NBA 2021-2022. L’accord de partenariat de 19 ans s’élève à 135 millions de dollars.

En juin, FTX.US et FTX ont signé un accord de droits de dénomination de 210 millions de dollars avec TSM. L’organisation de sports électroniques a adopté le nom TSM FTX dans le cadre de l’accord qui obligeait TSM à acheter le jeton utilitaire de FTX, FTT.

“De plus, TSM FTX distribuera de la crypto-monnaie à chacun de ses joueurs et employés et achètera 1 million de dollars en FTT, le jeton natif de FTX.”

Image en vedette : Shutterstock/IM_VISUALS